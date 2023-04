Zmiany w Kodeksie pracy odbiją się na bezpieczeństwie na drogach

Branża transportowa krytykuje zmiany Kodeksu pracy, które zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia. Uważa, że nowe przepisy ułatwią kierowcom dorabianie w innych firmach po godzinach pracy, a to może wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Ustawa ta wprowadza do Kodeksu pracy art. 26. Zgodnie z nim pracodawca nie będzie mógł zakazać podwładnemu jednoczesnego zatrudnienia w innej firmie zarówno na etacie, jak i umowie cywilnoprawnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy firma zastosuje zakaz konkurencji.

Sprawa opisana w interpelacji poselskiej przez posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego dotyczy zapisów zawartych w nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej do naszego prawa postanowienia dyrektywy PE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

- Nowe przepisy ułatwią kierowcom dorabianie w innych firmach po godzinach pracy, a to może wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy, bez jakichkolwiek ograniczeń, w czasie przeznaczonym do odebrania odpoczynku, np. tygodniowego, zamiast wypocząć, będą mogli dalej pracować w innym obszarze, np. ochrony osób i mienia, a następnie legalnie wrócić do wykonania kolejnego przewozu, np. pasażerów autokarem - wskazał w interpelacji poseł KO.

Zaznaczył, że nowelizacja nie uwzględniła warunków zatrudnienia pracowników mobilnych, czyli np. kierowców i przedstawicieli handlowych, mimo że pracodawcy z branży transportowej sygnalizowali konieczność modyfikacji przepisów na etapie prac legislacyjnych. Ale bezskutecznie.

Zapytał więc Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o to, czy planuje skorygować zmiany w Kodeksie pracy tak, aby uwzględniały postulaty branży transportowej oraz jakie działania zamierza podjąć, by wyważyć prawo do pracy zarobkowej kierowców i bezpieczeństwo pasażerów. Odpowiedzi udzieliła minister Marlena Maląg.

Przepisy musiały zostać zmienione, bo tego wymaga unijna dyrektywa

Jak wyjaśniła w odpowiedzi, wprowadzenie regulacji zapisanej w art. 261 jest konieczne, ponieważ unijna dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby pracodawca nie zabraniał pracownikowi podejmowania pracy u innych pracodawców, poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą, ani nie poddawał pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu.

Zaznacza też, że przepis ten w ust. 2 dopuszcza możliwość ustanowienia warunków stosowania przez pracodawców ograniczeń w łączeniu stanowisk, które wynikają z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, rzetelność służby cywilnej lub unikanie konfliktu interesów.

- Przygotowując przepisy, ministerstwo miało na względzie konieczność zapewnienia, aby wyjątki w nim zawarte – pozwalające na ograniczenie swobody pracownika w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia lub pracy w ramach innego stosunku niż stosunek pracy – nie prowadziły do nadużyć, tj. nadmiernego ograniczania pracownika w swobodzie podejmowania dodatkowej pracy - informuje w odpowiedzi na interpelację minister Marlena Maląg.

Czas pracy kierowców regulowany szczegółowo w odrębnej ustawie

Odnosząc się z kolei do kwestii bezpieczeństwa pracy pracowników branży transportowej, przypomniała, że czas pracy kierowców regulują przepisy zawarte w innej ustawie niż Kodeks pracy, w ustawie o czasie pracy kierowców.

To tam opisano szczegółowo kwestie przerw w pracy, dyżurów i ich rekompensaty, okresów pozostawania w dyspozycji kierowców, norm i wymiaru czasu pracy, okresów odpoczynku, systemów czasu pracy, zasady dotyczące wykonywania przez kierowców pracy nadliczbowej i jej rekompensowania oraz pracy w porze nocnej kierowców.

- Jak wynika z art. 12 tej ustawy, tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy - wylicza minister Maląg.

Podkreśla, że taki wymiar czasu pracy obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy (art. 12 ust. 3 ww. ustawy). Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 24 tej ustawy pracodawca jest obowiązany:

1) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz

2) uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

- o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

- o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Ile zarabiają zawodowi kierowcy - pensje sięgają 9 tys. zł

Zarobkom kierowców zawodnych przyjrzeli się eksperci z Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD). W ich badaniu wzięło udział 830 kierowców, z czego 98 proc. to mężczyźni. 53 proc. badanych pracuje głównie w ruchu międzynarodowym na terenie UE, 91 proc. na etacie.

Z raportu "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Rynek pracy w branży TSL" wynika, że średnia pensja netto zatrudnionego w Polsce kierowcy w 2022 roku wynosiła 7671 zł i była o 21,6 proc wyższa niż rok wcześniej. W zestawieniu wzięto pod uwagę kierowców samochodów ciężarowych, zestawu lub „solówki”, niezależnie od charakteru wykonywanej przez nich pracy, systemu czy realizowanych tras w ruchu lokalnym lub międzynarodowym.

Jak zauważa PIDT, 7671 zł to o wiele więcej niż średnia krajowa, która w ubiegłym roku wynosiła 4865 zł, ale należy pamiętać, że zawód kierowcy zawodowego nie jest łatwy i wymaga wielu wyrzeczeń. Zwłaszcza w transporcie międzynarodowym. Wiąże się on z koniecznością rozłąki z bliskimi, nieustannymi problemami z parkingami, ze stanem i dostępnością sanitariatów na trasie itp.

Jeszcze większy wzrost procentowy nastąpił w przypadku płacy podstawowej (bez premii czy innych dodatków motywujących).

Średnio w 2022 r. wynosiła ona 4399 zł na rękę wobec 2975 zł rok wcześniej (zmiana +47,9 proc.). To efekt wprowadzenia w lutym ubiegłego roku tzw. drugiej transzy pakietu mobilności, który w założeniu ma zrównać płace polskich kierowców pracujących za granicą (UE) z płacami obowiązującymi na danym rynku. Służyć ma temu m.in. wprowadzenie tzw. płacy sektorowej i likwidacja diet. Do stycznia ub. roku kierowcy otrzymywali bowiem wynagrodzenie złożone ze stosunkowo niskiej podstawy opodatkowanej i ozusowanej oraz reszty w postaci wolnych od obciążeń fiskalnych diet. Od lutego 2022 podstawa ich pensji ma być taka jak ich kolegów z Zachodu, przy czym opodatkowaniu i ozusowaniu podlega kwota pomniejszona o wartość „wirtualnych" diet za czas, który kierowca spędził za granicą, ale nie może być ona mniejsza niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie. W 2023 r. to 6935 zł brutto.

Tak to powinno wyglądać w założeniu, bo z rynku docierają sygnały, że nie wszystkie firmy wdrożyły zasady płacowe pakietu mobilności ze względu na koszty, ale także na konieczność wykonywania skomplikowanych wyliczeń.

