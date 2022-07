Zmiana wysokości diety krajowej. Jak rozliczyć pracownika?

38 złotych – tyle od 28 lipca wynosić będzie stawka diety przysługującej pracownikowi w czasie służbowej podroży krajowej. Jak rozliczyć pracowników, których delegacja rozpocznie się przed, a zakończy po tym terminie? Co z rozliczaniem noclegów?

Jeszcze przez kilka dni obowiązuje wprowadzona w 2013 roku stawka diety przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju. Do tej pory jest to 30 złotych.

Od 28 lipca, zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej, stawka diety wzrośnie o 8 złotych i będzie wynosić 38 złotych.

Podwyższenie stawki diety oznacza także, że od 28 lipca zmianie ulegają stawki ryczałtu za nocleg i ryczałtu za na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej:

- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, 20 proc. stawki diety – wynosi 7,60 zł (było 6 zł),

- ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – wynosi 57 zł (było 45 zł).

Ryczałt za nocleg przysługuje w momencie, w którym pracodawca nie zapewni noclegu pracownikowi, a pracownik nie przedstawi rachunków za nocleg.

Jeśli rachunki przedstawi, wówczas zwrot kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową, niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (było 600 zł).

Zwrot kosztów za nocleg nie nastąpi, jeśli pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość powrotu do miejsca stałego lub czasowego pobytu.

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań związanych ze zmianą, jest sytuacja, w której pracownik rozpoczyna delegację 27 lipca (przy stawce 30 złotych), a kończy ją 29 lipca (przy stawce 38 złotych).

- W odniesieniu do pracownika, który swoją podróż służbową rozpoczął w czasie trwania dotychczasowych przepisów, czyli przed 28 lipca, a jednocześnie kontynuował ją w okresie po 28 lipca, rozliczenie podróży służbowej będzie odbywało się za pomocą dwóch stawek. Podróż służbowa do 27 lipca włącznie rozliczana będzie według stawki diety 30 zł, natomiast od 28 lipca na podstawie nowej stawki diety wynoszącej 38 zł.

Tak więc jeśli np. nasz pracownik wyjechał w podróż służbową o godz. 8:00 w dniu 27 lipca i powrócił z tej podróży 28 lipca o godz. 17:00, to za pierwszy dzień podróży służbowej 27 lipca naliczymy mu dietę z podstawy 30 zł, a za drugi dzień podróży wg stawki 38 zł - wyjaśnia Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Jak w takiej sytuacji rozliczyć ryczałt za nocleg?

- Rozliczenie noclegów, w tym również ryczałtów za nocleg, będzie odbywało się dokładnie na takich samych zasadach. Nocleg do 27 lipca włącznie naliczony zostanie według stawki 45 zł, natomiast nocleg od 28 lipca naliczony będzie według stawki 57 zł - dodaje Smulewicz.

Od 28 lipca zmianie ulegają m.in. stawki ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (fot. Shutterstock)

Dieta krajowa - co to i kiedy przysługuje?

Dieta krajowa to dodatek wypłacany przez pracodawcę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia za czas delegowania w sytuacji, gdy pracownik odbywa na terenie kraju wyjazd służbowy poza miejscem zamieszkania stałego lub czasowego pobytu.

Przysługuje ona pracownikowi w sytuacji, gdy pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową w granicach kraju. Warunkiem uzyskania diety jest to, iż podróż służbowa musi trwać dłużej niż 8 godzin.

Przepisy rozporządzenia wprost stosują pracodawcy będący państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej regulują w:

- regulaminach wynagradzania,

- układzie zbiorowym pracy,

- umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania).

Jeśli takich regulacji nie ma, wówczas stosuje się postanowienia rozporządzenia.

Wysokość diety krajowej nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty.

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

W przypadku podróży jednodniowej, która trwała od 8 do 12 godzin, pracownikowi należy się 50 proc. pełnej diety. W przypadku podróży trwającej powyżej 12 godzin, przysługuje dieta pełna. Diety się nie przyznaje, jeśli podróż służbowa trwała poniżej 8 godzin.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wyliczania wysokości stawki diety podróżnej w przypadku wyjazdu trwającego więcej niż jedną dobę. Wówczas każdy pełny dzień wyjazdu jest równoznaczny z otrzymaniem diety pełnej. Natomiast za dzień niepełny należy się 50 proc. (podróż trwająca w ten dzień nie dłużej niż 8 godzin) lub 100 proc. (podróż trwająca ponad 8 godzin).