Zmęczony jak zapracowany rodzic. Nadchodzą ułatwienia i zmiany w przepisach

Dzień Praw Rodziny obchodzimy 22 października. Został on ustanowiony przez Sejm 21 października 2016 r.

- Sejm RP uznając, że fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi rodzina, zachęca wszystkich obywateli, instytucje oraz władze do stałej troski o prawa rodzin. Jednocześnie Sejm RP wzywa wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im praw – czytamy w uchwale ustanawiającej to święto.

Pracodawcy nie zapominają o pracownikach, którzy mają dzieci. Wychodzą naprzeciw im potrzebom. Jakim? Aktywni zawodowo rodzice szczególnie cenią sobie możliwości dopasowania dnia pracy do codziennych obowiązków, ze względu na nieprzewidziane często okoliczności związane z opieką nad dziećmi.

Jak pokazuje raport ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy”, w czołówce najważniejszych oczekiwań, wskazanych przez respondentów będących rodzicami znalazły się: więcej czasu spędzanego z rodziną, przyjaciółmi (19 proc.) oraz przeznaczonego na odpoczynek i regenerację (14 proc.), a także krótszy czas dojazdu do pracy oraz bardziej produktywny dzień (13 proc.).

- Moment, w którym pracownik zostaje rodzicem, często w znaczący sposób wpływa na jego motywację, chęć do pracy i rozwoju, a także potrzebę zrozumienia oraz elastyczności ze strony pracodawcy, zarówno w aspekcie godzin pracy jak i jej sposobu. Niektóre organizacje mając na względzie dobro zapracowanych rodziców pomagają im w trudzie łączenia „dwóch etatów”, tworząc w swojej przestrzeni specjalne miejsca dedykowane najmłodszym - wyjaśnia Piotr Zygmunt, lider linii biznesowej RPO w ManpowerGroup.

- Część firm decyduje się na przykład na otworzenie przedszkola czy żłobka na swoim terenie, tak aby pracujący rodzic miał maksymalny komfort oraz poczucie, że pociecha znajduje się nieopodal, w pełni zaopiekowana. Coraz częściej pojawia się także możliwość przyprowadzenia malucha do biura w sytuacji, gdy mama lub tata nie może zapewnić mu innej opieki. Pracodawcy wprowadzają tego typu udogodnienia między innymi z uwagi na fakt, że same koszty z tym związane są niczym w porównaniu z kosztami całkowitej absencji pracownika - dodaje.

Dodatkowy urlop i nowe uprawnienia w pracy dla rodziców

Również przepisy, które niebawem mają wejść w życie uwzględniają potrzeby rodziców. Najnowsze informacje mówią, że zaczną obowiązywać wraz z 2023 rokiem. Mowa o unijnej dyrektywie work-life balance.

Podczas prac nad dyrektywą w szczególności wzięto pod lupę problemy zawodowe młodych matek, z jakimi często muszą borykać się po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego. Modyfikacja przepisów była również ukierunkowana na wdrożenie dobrych rozwiązań, które zachęciłyby ojców do większego angażowania się w opiekę nad dzieckiem.

Najważniejsze zmiany obejmują sześć obszarów Kodeksu Pracy. Dość znacznym modyfikacjom uległ sposób wynagradzania pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim. Wprowadzono dodatkowe dni wolne, zwiększono elastyczności godzin i wyboru sposobu wykonywania pracy (dla przedsiębiorstw, w których można zastosować pracę zdalną).

Urlop rodzicielski wydłużony

Planowane zmiany obejmują wydłużenie całkowitego wymiaru urlopu z 32-34 tygodni do 41-43. Na dodatkowe dwa tygodnie urlopu mogą liczyć rodzice bliźniąt i wieloraczków. Co więcej, kobieta w ciąży, chcąca skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego, nie będzie już musiała pozostawać w zatrudnieniu w dniu porodu.

Aktywizacja ojców

Po zmianach nie będzie można już przenosić części urlopu rodzicielskiego na drugiego z rodziców. Do tej pory z urlopu rodzicielskiego mężczyźni korzystali dość rzadko. Zmiana ma na celu zmotywowanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. W ciągu 9 tygodni przysługującemu im urlopu rodzicielskiego, będą mogli liczyć na zasiłek w wysokości 70 proc.

Ojcowie będą mieli również mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Okres ten będzie skrócony z dwóch lat do 12 miesięcy.

Zmiana wysokości zasiłku rodzicielskiego

Po zmianach zasiłek rodzicielski ma wynosić 70 proc. podstawy wymiaru lub 81,5 proc. (tylko jeśli kobieta w terminie 21 dni od daty porodu zgłosi chęć wykorzystania całego urlopu rodzicielskiego). To więcej niż dotychczas.

Nowy urlop opiekuńczy

Poza zwolnieniami lekarskimi do opieki nad chorym dzieckiem będzie można skorzystać również z dodatkowego uprawnienia – dni wolnych od pracy. Nowy urlop opiekuńczy ma wynosić do 5 dni. Będzie jednak bezpłatny.

Zwolnienie od pracy z powodu nieoczekiwanych sytuacji rodzinnych

2 dni lub 16 godzin do wykorzystania w roku ma być nowym, przysługującym zwolnieniem od pracy na załatwienie pilnej, nieprzewidzianej sprawy. Za taką określa się np. nagłą chorobę dziecka, wypadek i inne, poważne sytuacje rodzinne. Dodatkowe 2 dni będą odpłatne w wysokości połowy wymiaru wynagrodzenia.

Praca zdalna, telepraca – elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców

Firmy, które umożliwiają pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych na odległość, mają ułatwić i usprawnić elastyczną organizację pracy zdalnej. Na takie przywileje będą mogli liczyć rodzice dzieci do lat 8 (ale też inni pracownicy, którzy zmuszeni są do sprawowania opieki nad chorym krewnym). Co do zasady – pracodawca będzie mógł taki wniosek odrzucić jednak z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

Przywileje dla rodziców dzieci do lat 8

Modyfikacja przepisów w myśl dyrektywy work-life balance będzie obejmować również inne aspekty związane z zatrudnieniem. Rodzice dzieci do lat 8 będą mogli bez obaw o konsekwencje nie wyrazić zgody na pracę w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

Niektóre organizacje mając na względzie dobro zapracowanych rodziców pomagają im w trudzie łączenia „dwóch etatów” (Fot. Shutterstock)

Aktywizacja bezrobotnych rodziców

Z kolei projekt ustawy o aktywności zawodowej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma wprowadzić dodatki dla firm, które pomogą rodzicom powrócić na rynek pracy.

Według nowych przepisów pracodawcy będą mogli ubiegać się o grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej. Dodatek ten będzie mógł być przyznany dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia lub bezrobotnego, sprawującego opiekę nad osobą zależną.

W projektowanych przepisach przyjęto, że grant przysługiwałby w kwocie nie wyższej niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli 10 470 zł brutto - od 1 stycznia płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł brutto), a w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej - nie wyższej niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia (41 880 zł brutto).

Jak wskazują autorzy ustawy, pracodawcy będą musieli zatrudnić bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej na co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Ponadto, starosta będzie mógł przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica, powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Co istotne, pracownik musiałby mieć co najmniej pół etatu.

Dodatek ten mógłby otrzymywać pracodawca przez rok. W jakiej wysokości? Jeżeli firma zatrudni bezrobotnego rodzica na pół etatu, wówczas mogłaby dostać 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 872,5 zł brutto. W przypadku, gdy spółka przyjmie bezrobotnego na cały etat, będzie mogła liczyć na 1/2 minimalnej pensji, czyli 1745 zł brutto.

Co ważne, pracodawca po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, powinien zatrudnić bezrobotnego co najmniej na okres 6 miesięcy.

