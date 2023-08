Zdaniem biznesu jednolita umowa o pracę nie jest w interesie ani pracowników, ani pracodawców

Jak czytamy w raporcie, według propozycji Komisji Europejskiej (KE), jednolita umowa o pracę to umowa na czas nieokreślony. Ma mieć dwie fazy: wejścia (rozszerzenie umowy próbnej) i stabilizacji. Od dotychczasowych umów na czas nieokreślony nowy kontakt ma odróżniać się "wystarczająco długim okresem wstępnym prowadzącym do okresu stabilnego". Ma także zapewnić pracownikowi większą ochronę, która ma być uzależniona od stażu pracy.

Jednolita umowa na czas nieokreślony według propozycji KE charakteryzuje się:

brakiem ograniczenia czasowego, na jaki zawarto umowę,

okresem próbnym, po którym następuje okres właściwego zatrudnienia,

wzrostem ochrony praw pracowniczych (w tym prawa do odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy) wraz z upływem czasu trwania umowy.

Jak czytamy w raporcie IPiSS ochrona pracownika polega na stopniowym nabywaniu następujących praw:

praw pieniężnych: prawo do odprawy od pierwszego dnia i wzrost wysokości odprawy, aby zapewnić wszystkim pracownikom ochronę dochodu w przypadku wypowiedzenia umowy – w przykładzie KE: 16-letni staż pracy miałby zapewnić odprawę w wysokości 1,5 rocznych dochodów,

ochrony prawnej (okres wypowiedzenia, procedura notyfikacji, termin odwołania, możliwość przywrócenia do pracy itd.): KE proponuje różne opcje ewolucji ochrony prawnej, ale w każdym przypadku sugeruje uproszczenie zasad zakończenia umowy na czas nieokreślony utrzymując jednak niedopuszczalność rozwiązywania umowy z powodów dyskryminujących,

można ponadto przewidzieć, że pracownicy mogliby gromadzić dodatkowe uprawnienia.

Na rynku pracy potrzebna jest elastyczność. Jednolita umowa o pracę usztywniłaby go

W Polsce jednolita umowa o pracę miałaby zastąpić umowy czasowe, a także umowy cywilnoprawne. Jak jednak zauważają autorzy raportu, zróżnicowanie umów o pracę w prawie polskim w dużym stopniu uwzględnia różnorodność prac i czasu potrzebnego do ich wykonania. Trudno byłoby zastąpić je wszystkie jednolitą umową o pracę.

Nie dziwi więc fakt, że biznes sceptycznie podchodzi do tego pomysłu. Jak podkreślają pracodawcy, wciąż wiele szczegółów nie jest doprecyzowanych.

- Jesteśmy generalnie za umowami o pracę, niech będzie ten nowy rodzaj, ale my nie znamy tutaj szczegółowych zasad. Dlatego nie będziemy się wypowiadać, powiemy tak i później to będzie przeciw nam wykorzystane – komentuje jeden z uczestników badania IPiSS.

Przedstawiciele biznesu podkreślają, że na rynku pracy potrzebna jest elastyczność. Jednolita umowa o pracę usztywniłaby z kolei rynek, a to nie leży w interesie żadnej ze stron.

- Jeżeli zostanie wprowadzona jednolita umowa o pracę, nie będzie można mówić o elastyczności zatrudnienia, gdyż nie pozostawi się stronom żadnego wyboru w zakresie trybu zatrudnienia i jego formy. Zatrudnienie cywilnoprawne nie jest samo w sobie niewłaściwe, ale zostało zastosowane tam, gdzie umowa o pracę nie powinna mieć racji bytu. Możliwość zatrudnienia na różnych podstawach, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowi przecież przejaw wolności pracy, a także swobody prowadzenia działalności gospodarczej – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy.

- Jednolita umowa o pracę nie poprawi sytuacji zatrudnionych. Do tego zagadnienia należy podejść systemowo, wziąć pod uwagę całe otoczenie podatkowo-składkowe funkcjonowania podstaw zatrudnienia w naszym kraju i właśnie tam szukać rozwiązania - dodaje.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz wprowadzenie jednolitej umowy o pracę na czas nieokreślony nie będzie odpowiadało realiom rynkowym. Większość inwestycji nie jest realizowana długoterminowo, lecz w określonej perspektywie, właśnie dlatego na rynku funkcjonuje zatrudnienie terminowe.

- Również z perspektywy pracowników taka możliwość jest korzystna, gdyż nie każdy na stałe chce się związać z daną firmą, a niektórzy chcą spróbować swoich sił w konkretnej branży w określonym czasie. Patrząc na rozwój technologii czy zmiany w społeczeństwie, trudno przyjąć do wiadomości argument o wprowadzeniu instrumentu, który ma usztywnić i ujednolicić rynek za wszelką cenę. Nie widzę racjonalnego powodu, dla którego wszystkie zawody mają pracować na tych samych zasadach. Czy lekarz, inżynier i majster na budowie wykonują tę samą pracę w tych samych warunkach? Tak nie jest, dlatego samo funkcjonowanie przepisów, jak i praktyka pokazują, że rynek pracy ma różne potrzeby, a jego usztywnianie nie skończy się dobrze - komentuje Siemienkiewicz.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz wprowadzenie jednolitej umowy o pracę na czas nieokreślony nie będzie odpowiadało realiom rynkowym (Fot. Shutterstock)

Wiceprezes grupy Progres Magda Dąbrowska w rozmowie z PulsHR.pl zwraca uwagę na inny aspekt. Jej zdaniem wprowadzenie jednego sztywnego kontraktu to temat zastępczy, a rządzącym zależy na tym, żeby wszelkie umowy regulujące zatrudnienie były oskładkowane.

- Likwidacja dzieła czy zlecenia nie jest dobrym kierunkiem. To rozwiązanie nieprzyjazne i niepasujące do dynamicznej rzeczywistości, a przede wszystkim do oczekiwań interesariuszy rynku: pracodawców i pracowników – mówi Magda Dąbrowska.

Według Dąbrowskiej elastyczność rynku pracy to szereg korzyści. Firma może np. zatrudnić wysokiej klasy specjalistów, którzy do tej pory wydawali się nieosiągalni, bo pracowali zdalnie lub nie byli zainteresowani wyłącznością. W przypadku pracowników największym plusem jest niezależność od pracodawcy czy samodzielność w decydowaniu o miejscu i czasie wykonywania zleconych obowiązków.

Jak dodaje Magda Dąbrowska, elastyczność pozwala też na aktywność zawodową tym grupom osób, które miałyby problem z tradycyjnym zatrudnieniem np. młodym matkom chcącym wrócić na rynek pracy, ale nie mogącym sobie pozwolić na pełny etat.

- Korzystają na niej także osoby z niepełnosprawnością, studenci, którzy ze względu na tok zajęć nie mają możliwości wykonywania zleconych zadań w ściśle określonym miejscu i czasie oraz inne osoby, z różnych względów niebędące w stanie podjąć stałej pracy. Co więcej, dzięki elastycznym formom zatrudnienia pracownik może wykonywać obowiązki zawodowe w kilku podmiotach jednocześnie, zyskując tym samym różnorodne doświadczenie oraz dodatkowe środki finansowe – ocenia Magda Dąbrowska.

Według wiceprezes Grupy Progres nie ma potrzeby wprowadzenia formy zatrudnienia w postaci jednolitej umowy o pracę na czas nieokreślony. Jej zdaniem nie da się tego zrobić, jeśli chcemy być nowocześni i zachować elastyczność.

- Jeżeli prawodawcy zależy na zapewnieniu stabilności osobom aktywnym zawodowo, to wystarczy wprowadzić zmiany w Kodeksie pracy, które w tym pomogą. Na przykład takie, jak te, które weszły w życie w kwietniu tego roku m.in. zapis, że pracodawca wypowiadający umowę na czas określony ma obowiązek podania przyczyny uzasadniającej swoją decyzję – komentuje Magda Dąbrowska.

Jednolity kontrakt zlikwiduje segmentację pracowników na rynku pracy?

Badani pracodawcy zwracają uwagę na aspekty budzące wątpliwości. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy jednolity kontrakt zrealizuje swój cel, a więc zlikwiduje segmentację pracowników na rynku pracy. Zdaniem niektórych pracodawców dualizacja rynku nie musi być skutkiem terminowego zatrudnienia, czyli elastycznych form pracy.

Do pomysłu sceptycznie podchodzi Magda Dąbrowska, która podkreśla, że dyskusja o jednolitej umowie o pracę trwa od wielu lat. Jej zdaniem wprowadzenie i zastąpienie nią innych kontraktów nie dojdzie do skutku.

- Czemu miałoby służyć takie rozwiązanie? Likwidacja segmentacji rynku nie jest w tym momencie możliwa i pytanie, czy w ogóle jest potrzeba. Myślę, że nie. Biorąc pod uwagę oczekiwania pracowników dotyczące elastycznego zatrudnienia, a co za tym idzie różnorodnych form umów, to ich zniesienie wcale nie wpłynie pozytywnie na osoby aktywne zawodowo. Wręcz przeciwnie - może doprowadzić do sytuacji, w której nie będą one mogły realizować wielu projektów u różnych pracodawców czy korzystać z opcji pracy dodatkowej, którą teraz chętnie wybierają i którą wykonują na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia. Jeśli nie będą mieć takiej możliwości, to przejdą do szarej strefy i wynagrodzenie za prowadzone projekty będzie im wypłacane „pod stołem”, a to przyniesie wszystkim więcej szkody niż pożytku. Elastyczne formy zatrudnienia to przyszłość polskiego rynku pracy. Warto o tym pamiętać, zanim wprowadzimy jakiekolwiek regulacje – mówi Magda Dąbrowska.

Według Magdy Dąbrowskiej elastyczność rynku pracy to szereg korzyści (Fot. Redd f/Unsplash)

Katarzyna Siemienkiewicz podkreśla z kolei, że rynek pracy jest na tyle zróżnicowany, że trudno będzie wprowadzić jednolitość kontraktową we wszystkich przypadkach. Rozwiązań, które obecnie funkcjonują w obrocie prawno-gospodarczym, nie da się wrzucić do jednego worka, gdyż zostały one stworzone dla różnych stanów faktycznych.

- Czym innym jest funkcjonowanie danych instrumentów prawnych, a czym innym ich nieprawidłowe stosowanie. Na rynku pracy mieliśmy już sytuację, gdy na masową skalę zamiast umów o pracę zawierano umowy cywilnoprawne w celu ominięcia przepisów Kodeksu pracy. Umowy z Kodeksu cywilnego okrzyknięto „umowami śmieciowymi" zamiast niwelować patologiczną praktykę ich nadużywania. Wówczas decydenci nie podjęli działań, które uniemożliwiłyby zaprzestanie omijania prawa przez nieuczciwą konkurencję, lecz wprowadzono rozwiązania zbliżające umowy prawa cywilnego do stosunku pracy, tj. oskładkowano te umowy, ustanowiono minimalną stawkę godzinową czy też ustanowiono obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. Te wszystkie działania z pewnością były korzystne dla osób zatrudnionych na kontraktach innych niż umowa o pracę, lecz nie w tym tkwi problem – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz.

Jednolita umowa to mniejsza ilość pracy dla działów kadrowych?

W raporcie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pracodawcy krytycznie odnoszą się do koncepcji jednolitej umowy o pracę. Jak podkreślają autorzy, widzą tylko jej jedną zaletę – prostotę, pod warunkiem jednak, że zastąpi wszystkie inne umowy. Prostota ta wiąże się z mniejszym obciążaniem pracą działów kadrowych (liczba specjalistów niezbędnych w obszarze będzie mniejsza) oraz ograniczanie liczby doradców zewnętrznych pozyskiwanych dla rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Innego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz, dla której argument, że jeden kontrakt o pracę rozwiąże problemy kadrowe jest chybiony, ponieważ działy kadr i tak muszą obsługiwać wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj umów. Ponadto, jak dodaje Siemienkiewicz, większość spraw i musi być rozpoznana indywidualnie, bo wielu pracowników ma inną wysokość wynagrodzenia czy inaczej wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

- Dyskusja nt. oskładkowania umów i tak by nie zniknęła, gdyż składki na ubezpieczenia społeczne mają teraz w gruncie rzeczy charakter fiskalny, więc prowadzi to i będzie prowadziło do dyskusji nt. przyszłości zabezpieczenia społecznego – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Magda Dąbrowska. Jej zdaniem argument, że jedna umowa na rynku to mniejsza ilość pracy dla kadr jest zupełnie nietrafiony. Uważa ona też, że nie przemawia on do środowiska biznesowego, bo przedsiębiorcy mają świadomość dużego zakresu formalności, których muszą dopełnić w procesie zatrudniania i nie zmienią ich na pewno wspominane regulacje.

- Dyskusja o oskładkowaniu zapewne z czasem by zniknęła, bo wszystkie umowy podlegałyby obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale jeśli to jest właśnie clou problemu to może warto skupić się na ,,zusie’’ zamiast załatwiać temat pod przykrywką jednolitej umowy o pracę? - ocenia Magda Dąbrowska.

- Nie od dziś wiadomym jest, że rządzącym zależy na oskładkowaniu różnego rodzaju umów. Dopóki tak będzie, a oni nie otworzą się na elastyczne formy zatrudnienia, nie zechcą ich zrozumieć, to sami będą inicjowali takie rozmowy i przekonywali o swoich racjach – dodaje.

