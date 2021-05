Zdalna praca z zagranicy to nie taka prosta sprawa. Pracodawca może mieć problemy

Podczas pandemii wiele firm przeszło na pracę zdalną. Ci, którzy nie muszą pojawiać się w biurze, a do pracy wystarczy im dostęp do internetu, decydują się czasem na pracę z innego kraju. Jedni wybierają hamak na plaży, inni taras z widokiem na góry. Pytanie jednak, czy etatowy pracownik może pracować z zagranicy?

Autor:Justyna Koc

• 2 maj 2021 0:01





Pracownik świadczący pracę zdalną może wykonać ją z zagranicy, ale pod pewnymi warunkami (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Świadczenie pracy zdalnej z zagranicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami.

Ważne jest, aby pracodawca razem z pracownikiem ustalili miejsce świadczenia pracy - jest to jeden z obligatoryjnych elementów wdrożenia pracy zdalnej.

Co ważne, gdy praca zdalna świadczona jest poza granicami kraju, bardzo prawdopodobne, że pracodawca będzie musiał opłacić należności publicznoprawne zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym przebywa pracownik.

Eksperci są zgodni - świadczenie pracy zdalnej z zagranicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, podkreśla, że ustawodawca nie przyjął żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o miejsce świadczenia pracy, przy wykonywaniu jej w trybie pracy zdalnej. Ważne jest jednak, aby pracodawca razem z pracownikiem ustalili miejsce świadczenia pracy - jest to jeden z obligatoryjnych elementów wdrożenia home office. Dlaczego jest to kluczowe?

- Ma to znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych i podatkowych. W przypadku, gdy pracownik świadczy pracę w jakimkolwiek miejscu na terenie Polski, nie rodzi to żadnych dodatkowych obowiązków wobec pracodawcy. W sytuacji zaś, gdy praca świadczona jest poza granicami kraju, bardzo prawdopodobne, że pracodawca będzie zobowiązany do uiszczenia należności publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym jest świadczona praca. W przypadku zaniechania działań w tym obszarze, pracodawca może pozostać w zwłoce z zapłatą należności, za co grożą oczywiście dodatkowe sankcje - komentuje Malwina Stasiewicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wszystko wskazuje na to, że w kwestii miejsca pracy niewiele się zmieni. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, nadal obowiązkowe będzie wskazanie konkretnego miejsca świadczenia pracy na odległość, które ma być uzgodnione z pracodawcą.

Krótki wyjazd za granicę

Również Jarosław Karlikowski, radca prawny w kancelarii Noerr, potwierdza, że pracownik świadczący pracę zdalną może wykonać ją z zagranicy. Ani przepisy prawa pracy, ani przepisy ustawy antycovidowej, która wprowadziła pojęcie pracy zdalnej do polskiego prawa, nie przewidują tutaj żadnych obostrzeń. - Jeżeli praca taka będzie świadczona za granicą przez krótki okres, to w praktyce nie powinno to mieć także żadnych konsekwencji. Jednak jeżeli okres taki przedłużałby się, należy rozważyć możliwe komplikacje wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego oraz regulacje podatkowe - ocenia Karlikowski. (Fot. Shutterstock) Niedawno na takie rozwiązanie zdecydowała się firma Revolut (twórca platformy finansowej), w której funkcjonuje hybrydowy model pracy. Pracodawca postanowił umożliwić ponad 2 tys. pracowników swobodne podróżowanie i pracę z zagranicy do 60 dni w roku. Nowa polityka czasowej pracy zdalnej z zagranicy ma umożliwić wielonarodowej społeczności pracowników Revoluta częstsze i dłuższe odwiedziny u bliskich za granicą lub zmianę otoczenia po okresie wydłużonego lockdownu. Firma jest znana z kulturowej różnorodności pracowników i chce wspierać ich w realizacji planów podróżniczych, jak i spędzenia jakościowego czasu w gronie rodzinnym za granicą. - Liczymy, że gdy tylko poszczególne kraje zaczną znosić ograniczenia w podróżach, po ponad roku zamknięcia w lockdownie, nowa polityka pracy zdalnej trafi w oczekiwania naszych pracowników. Revolut znosi granice, jeśli chodzi o usługi finansowe na świecie. Dlaczego nasz model zatrudnienia miałyby odbiegać od filozofii firmy? Pracownicy Revoluta opowiedzieli się za elastycznością i właśnie takie, dostosowane do ich stylu życia warunki pracy chcemy tworzyć - mówi Jim MacDougall, VP of People w Revolut. Uwaga na podatki Jarosław Karlikowski tłumaczy, że w przypadku, gdy praca zdalna świadczona jest z innego kraju Unii Europejskiej, sprawa jest stosunkowo prosta. Aby pracownik polskiej firmy świadczący pracę z innego kraju UE nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu w tym kraju, należy wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia A1. - Uzyskanie takiego zaświadczenia będzie oznaczać, że pracownik podlega ubezpieczeniu w Polsce, mimo że czasowo świadczy pracę za granicą. Jeżeli ZUS odmówi wydania zaświadczenia, to składki należy uiszczać zgodnie z przepisami kraju, gdzie praca jest świadczona, co może oznaczać dodatkowe obciążenia dla pracodawcy i pracownika - wyjaśnia ekspert Noerr. - Jeżeli natomiast praca jest świadczona z kraju innego niż kraj członkowski UE, to w celu ustalenia, czy pracownik podlega miejscowym przepisom w zakresie ubezpieczeń społecznych, należy przeanalizować umowę międzynarodową zawartą pomiędzy Polską i tym krajem w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli takiej umowy nie ma (co jest regułą), kwestie te będzie regulować w całości prawo miejscowe - dodaje. Jak zaznacza Jarosław Karlikowski, w sprawach podatkowych należy także w pierwszej kolejności odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z takim krajem. - Jeżeli pracownik przebywa w danym kraju przez mniej niż 183 dni oraz w dalszym ciągu ma w Polsce centrum swoich interesów życiowych, to najprawdopodobniej taka praca zdalna nie będzie miała wpływu na miejsce opodatkowania jego dochodów. Zależy to jednak od treści wspomnianej umowy międzynarodowej, dlatego w pierwszej kolejności zalecana jest analiza właśnie tego aktu - tłumaczy Karlikowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.