Zbliżające się upały to zła wiadomość dla pracodawców i pracowników zdalnych

Nowe odkrycie naukowców z MIT sugeruje, że wysoka temperatura podwyższa koszty energii, ale też zwiększa agresywność i obniża funkcje poznawcze, co odbija się na produktywności. Nadchodzące lato będzie wyzwaniem dla pracodawców i pracowników zdalnych oraz hybrydowych.

Wzrost temperatury ma negatywne konsekwencje nie tylko dla rolnictwa, ale także dla "białych kołnierzyków". Według badaczy z MIT już wzrost temperatury o 1℃ zwiększa o 3 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia agresywnego zachowania. Psycholog Craig Anderson z Uniwersytetu Iowa wyjaśnia ten fenomen jako "agresję cieplną", która wynika z odczuwania dyskomfortu (takiego jak pocenie się i przyspieszone bicie serca) spowodowanego wysoką temperaturą. To uczucie prowadzi do irytacji, która może przełożyć się na agresję werbalną i fizyczną wobec innych. Problem ten jest głębszy, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Zmiana modelu pracy w ostatnich latach ma istotny wpływ na tę sytuację. Badania Pracuj.pl jednoznacznie pokazują, że aż 28 proc. Polaków pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym, co oznacza, że prawie co trzeci Polak pracuje z domu. Jednak utrzymanie odpowiedniej temperatury latem w klimatyzowanym biurze nie jest większym problemem, w przeciwieństwie do pracy zdalnej lub hybrydowej. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, którzy wprowadzili ten model pracy, są się w trudniejszej sytuacji. Nie chodzi tu tylko o trudności w koncentracji przy pięknej pogodzie.

Badania przeprowadzone przez NTT pokazały, że tylko połowa pracodawców zapewnia swoim pracownikom laptopy, a nieco ponad jedna trzecia dostarcza biurka lub ergonomiczne krzesła. Tylko co trzeci respondent uważał, że narzędzia dostarczone przez pracodawcę są wystarczające do pracy zdalnej. Chociaż firma nie pytała bezpośrednio o wyposażenie poprawiające komfort pracy, wyniki wskazują, że klimatyzatory czy wentylatory nie znajdują się na priorytetowej liście urządzeń dostarczanych przez pracodawców pracownikom.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego optymalna temperatura do pracy biurowej wynosi 22℃. Przekroczenie tego poziomu negatywnie wpływa na wydajność pracowników: przy 30℃ spada ona o 9 proc., a przy 35℃ nawet o 17 proc. Głównym powodem jest obniżenie funkcji poznawczych. Tego rodzaju warunki pracy w mieszkaniu zdarzają się częściej niż w klimatyzowanym biurze.

Interesującym faktem jest brak określonej maksymalnej temperatury w miejscu pracy przez przepisy prawa pracy. Przyjmuje się, że dla pracy w biurze to 30°C, a dla ciężkiej pracy fizycznej 28°C. Jednak dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że te wartości są zdecydowanie zbyt wysokie.

W lipcu 2022 r. polskie stacje meteorologiczne odnotowały rekordowe temperatury, sięgające blisko 40℃. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w tym roku. Obecnie mamy do czynienia z długotrwałą suszą, a synoptycy przewidują nadchodzącą falę upałów za kilka dni. W czasie długiego czerwcowego weekendu termometry mają wskazywać nawet 30℃ w cieniu, mimo że oficjalny początek lata według kalendarza meteorologicznego jest jeszcze daleko. Już w kwietniu IMGW nie miał złudzeń, że tegoroczne lato będzie gorące.

Pomocne mogą okazać się nowe przepisy Kodeksu pracy

Od kwietnia weszły w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy, które mają wspierać pracowników pracujących zdalnie. Zgodnie z zaktualizowanymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do pokrywania kosztów związanych z pracą zdalną, takich jak zużycie energii czy inne bezpośrednie koszty związane z wykonywaniem pracy. Pracodawcy są również odpowiedzialni za zapewnienie zdalnym pracownikom materiałów i narzędzi do pracy, ich instalacji, serwisu i konserwacji. Prywatne urządzenia, które pracownik wykorzystuje do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, mają być teraz wyceniane, a równowartość pokryta przez pracodawcę. Jednak większość obecnych umów zawartych przed wprowadzeniem nowych przepisów nie obejmuje pracy zdalnej, więc pracownicy muszą złożyć wniosek o możliwość wykonywania pracy zdalnej zgodnie z nowymi przepisami.

Optymalna temperatura do pracy biurowej wynosi 22℃. Przekroczenie tego poziomu negatywnie wpływa na wydajność pracowników (fot. Kaffeebart/Unsplash)

Jeśli pracownik nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków zdalnie, czy to ze względu na chwilowe przerwy w dostawie internetu lub prądu spowodowane burzą i intensywnymi opadami deszczu, czy też, jak w omawianym przypadku, w sytuacji, gdy temperatura w domu lub mieszkaniu jest zbyt wysoka, pracodawca może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, musi to jednak zrobić z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Co pracodawca musi zapewnić pracownikom w upalne dni?

W lepszej sytuacji niż pracownicy zdalni są ci, którzy swoje obowiązki wykonują w firmie. W ich przypadku pracodawca musi spełnić dodatkowe warunki, które regulują przepisy BHP. Firma musi zapewnić pracownikom wodę do picia, a miejsca do jej czerpania muszą się znajdować w promieniu 75 m od stanowisk pracy (zgodnie z paragrafem 112 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Jeśli okazałoby się, że woda w biurze nie jest zdatna do picia, wtedy pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie wodę butelkowaną czy z dystrybutora.

Ponadto obowiązkiem firmy jest zapewnić pracownikom zimne napoje, wzbogacone o sole mineralne i witaminy, jeśli panują szczególnie trudne warunki pracy. Zgodnie z przepisami prawa należą do nich praca przy temperaturze przekraczającej 25℃ na zewnątrz lub w temperaturze przekraczającej 28℃ w pomieszczeniach zamkniętych, co dotyczy także klimatyzowanych biur.

Pracodawca powinien także zapewnić ochronę przed nadmiernym promieniowaniem, np. montując w oknach rolety czy żaluzje. Obecność klimatyzacji w biurze wymaga od pracodawcy jej regularnego czyszczenia i odgrzybiania, a sam strumień powietrza, które z niej wylatuje, nie może padać bezpośrednio na pracowników ani powodować przeciągów czy wyziębienia pomieszczeń.

Osobom, które wykonują swoje obowiązki przy pracach brudzących, w wysokiej temperaturze czy wymagających należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca powinien zapewnić dostęp do wody do mycia - minimum 90 litrów na osobę dziennie.

Pracownicy, którzy pracują na otwartej przestrzeni podczas upałów, muszą mieć zapewnione zacienione, zadaszone miejsca, w których podczas upałów mogą odpocząć. Warto także, aby pracodawca zachęcał ich do noszenia przewiewnych ubrań i nakrycia głowy, co dodatkowo zwiększa ochronę przed promieniowaniem UV. Jeśli to możliwe, firma może także pozwolić na pracę w godzinach, gdy temperatura jest niższa.

W przypadku miejsc, gdzie temperatura powietrza cały czas przekracza 30℃, np. w hutach, pracodawca powinien zapewnić pracownikom klimatyzowane pomieszczenie do odpoczynku. Pracodawcy, który zmusza pracowników do pracy w nieodpowiednich warunkach, grozi kara do 30 tys. zł.

