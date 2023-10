Zbliża się ważny termin w ZUS. Wniosek złóż do końca października, inaczej kasa przepadnie

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną mają czas do końca października na złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Bez tego dokumentu przestaną otrzymywać to świadczenie.

ZUS podkreśla, że jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty. (fot. PAP/Darek Delmanowicz)