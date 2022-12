Zbliża się ważny termin. Pracodawcy mają na to czas do końca roku

Pracodawca, który jest zobowiązany do ustalania planu urlopów, powinien to zrobić najpóźniej do 31 grudnia danego roku na następny rok kalendarzowy. Czy każda firma jest do tego zobligowana i na jakich zasadach należy tworzyć harmonogram?

Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (fot. Shutterstock)