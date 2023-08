Zbliża się ważny termin dla pracodawców. Zostało niewiele czasu, by uniknąć kary

Skorzystania z zaległego urlopu za 2022 roku nie można przekładać w nieskończoność. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi go udzielić do końca września 2023. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę - nawet 30 tys. zł.

Co istotne, pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu. Nie może też po przekroczeniu terminu 30 września rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy, a samo zawiadomienie o rozpoczęciu urlopu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Takie zachowanie może być traktowane jako porzucenie pracy, co upoważnia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, czyli obecnie do 2023 roku.

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca powinien udzielić urlopu pracownikowi w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Czyli kiedy mówimy o roku 2022, to pracownik pełną pulę dni wolnych powinien wykorzystać do końca tego roku. Jeśli tego nie zrobił, to niewykorzystane dni zamieniają się w urlop zaległy.

Firmom, które nie dopilnują tego terminu, grozi kara. Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop

Urlop wypoczynkowy jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Tym samym pracodawca powinien udzielić go w porozumienia z pracownikiem, a nie w formie polecenia wykonania. Jednak są od tego dwa wyjątki.

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez uzgodnienia terminu z pracownikiem. Może to zrobić w sytuacji, gdy pracownik zwleka z urlopem wypoczynkowym i zbliża się termin jego wykorzystania.

Druga sytuacja ma miejsce, kiedy pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Kiedy biegnie okres wypowiedzenia, pracodawca może wysłać odchodzącego pracownika na urlop bez jego zgody. W tym przypadku nie ma znaczenia czy mówimy o urlopie zaległym czy bieżącym.

Niewykorzystany urlop nie przepada od razu. Przedawnienie po 3 latach

Jak na firmowym blogu pisze aplikantka radcowska w kancelarii Raczkowski Klaudia Bielska, jeśli urlop nie zostanie wykorzystany do końca września 2023, nie powoduje to od razu jego przepadku.

- Roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zaległego urlopu 3-letni bieg przedawnienia rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Oznacza to, że zaległy urlop za 2022 rok przepadnie ostatecznie z końcem września 2026 roku - wylicza Klaudia Bielska.

Warto dodać, że w czasie urlopu wychowawczego bieg przedawnienia urlopu wypoczynkowego ulega zawieszeniu.

Ile wynosi długość urlopu wypoczynkowego i jak się ją liczy?

Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat

- 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Urlop wypoczynkowy powinien być, co do zasady, w całości wykorzystywany w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa. Kiedy więc mówimy o urlopie za 2021 rok, to w 2021 roku powinniśmy z niego skorzystać.

Ekwiwalent za niewykorzystany przysługuje tylko w jednym przypadku

Prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Pracownik nie może się zrzec urlopu i nie może go zamienić na ekwiwalent pieniężny nawet jeśli obydwie strony zgodziłyby się w kwestii zapłaty za ten czas.

Wyjątki od tej zasady to sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

