Zbliża się ważna data. Pracodawcom został miesiąc, inaczej zapłacą karę

Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Dokładnie miesiąc został firmom na wysłanie załogi na zaległy urlop z 2020 roku. Termin mija 30 września. Inaczej firmy czeka kara.

Urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć (Fot. Unsplash/Artyom Manchenkov)

Urlop to coroczny, płatny okres wolny od pracy przysługujący pracownikowi.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie pracownikom zaległego urlopu pracodawcy mają czas do końca września.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów grozi mu kara od 1 do nawet 30 tys. złotych.

Każdemu pracownikowi, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 (przy stażu poniżej 10 lat) lub 26 dni (przy stażu powyżej 10 lat) urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Z urlopu powinniśmy skorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabyliśmy do niego prawo. Kiedy więc mówimy o urlopie za 2020 rok, to w 2020 roku powinniśmy z niego skorzystać.

Jeśli tego nie zrobimy, wraz z 1 stycznia 2021 roku urlop ten staje się urlopem zaległym. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie go pracownikom pracodawcy mają czas do końca września. W praktyce oznacza to, że dla spełnienia wynikających z tego zapisu wymagań wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego urlopu.

Co więcej, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu w tym terminie, nawet jeśli w danym roku wypoczynek ten nie był ujęty w planie urlopów ani pracodawca nie ustalił jego terminu po porozumieniu z pracownikiem.

- Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok. Tu jednak zaczynają się schody. Bowiem zaległy urlop musi być wykorzystany - mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Ustawodawca dał jednak pracodawcy potężne narzędzie do „wyprostowania" urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę.

Prawo do urlopu

Należy pamiętać również o tym, że prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Nie może zrzec się prawa do urlopu w naturze w zamian za ekwiwalent pieniężny. Tym samym niemożliwa jest wypłata tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy, nawet gdyby taka była zgodna wola obu stron.

Wyjątki od tej zasady to m.in. sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia. Polacy lubią oszczędzać dni wolne (Fot. Unsplash/Estée Janssens) Lubimy „zachomikować” wolne Tymczasem, jak pokazują wyniki 44. Edycji Monitora Rynku Pracy, Polacy lubią oszczędzać dni wolne. Średnia liczba dni zaległego urlopu z 2020 roku wynosi 10 - tyle samo, co w 2018 roku. Najwięcej niewykorzystanych dni mają specjaliści z wyższym wykształceniem - średnio 13, mistrzowie i brygadziści oraz kadra zarządzająca - po 12. - Porównanie z 2018 rokiem pokazuje, że sytuacja z niewykorzystanymi dniami nie poprawia się, a wręcz przeciwnie, i to pomimo tymczasowej zmiany przepisów, zgodnie z którymi w związku z COVID-19 pracodawca mógł wysłać pracownika na urlop w wybranym przez siebie terminie. Z jednej strony sytuacja epidemiologiczna nie sprzyjała planowaniu urlopów. Wygląda też na to, że w czasie pandemii działo się tak rzadko i pracownicy byli na tyle obciążeni pracą, że na odbiór zaległego urlopu brakowało czasu. Tu odpowiedzialność częściowo spoczywa na szefach, którzy powinni wspierać podwładnych w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i tworzyć warunki dla wypoczynku i regeneracji - mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska. Praca na urlopie Te same badania pokazały także, że mamy duży problem z zachowaniem równowagi - urlopy często nie są czasem w pełni wolnym od obowiązków zawodowych. Aż 57 proc. zatrudnionych twierdzi, że podczas wakacji odbiera telefony służbowe, 15 proc. robi to często. Niemal połowa odpowiada też na maile służbowe, a 15 proc. robi to często. - Temat równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym zyskuje na znaczeniu choćby z uwagi na działania Komisji Europejskiej zmierzające do wydania dyrektywy o możliwości bycia „offline”. Warto zwrócić uwagę na wyniki przeprowadzonego badania: 57 proc. respondentów odbiera służbowy telefon, 43 proc. odpisuje na służbowe maile. Wyniki nie dają jednak odpowiedzi na to, kto jest nadawcą tych maili czy dzwoniącym - podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy konfederacji Lewiatan. Jak zauważa, kwestia odbierania służbowego telefonu podczas urlopu nie jest prosta. - Inna jest sytuacja, gdy pracodawca nieustająco narusza czas wolny pracownika, dokonując zlecania zadań zawodowych, nieco inna - gdy pracownik decyduje się odebrać „po koleżeńsku” telefon od współpracownika czy udzielić mu jakichś informacji telefonicznie. Czasami również dzwoni klient, który nie został w odpowiednio skuteczny sposób poinformowany o urlopie pracownika. Niewątpliwie po stronie pracowników również jest do wykonania odpowiednia praca: ustawienie automatycznej odpowiedzi na skrzynce mailowej, stosowna informacja wyprzedzająca do współpracowników i klientów o planowanym terminie urlopu czy wyznaczenie osoby zastępującej. Zagadnienie zarządzania czasem urlopu czy czasem po pracy wymaga więc edukowania nie tylko pracodawców, ale zdecydowanie szerszego grona osób - podkreśla Monika Fedorczuk. Każde dodatkowe 10 godzin spędzonych na wakacjach zwiększa wydajność pracownika o 8 proc. (Fot. Shutterstock) Wypoczęty pracownik to dobry pracownik Warto przytoczyć także wyniki badań przeprowadzonych przez EY, z których wynika, że każde dodatkowe 10 godzin spędzonych na wakacjach zwiększa wydajność pracownika o 8 proc. Z kolei, jak wykazują naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, brak urlopu odbija się na zdrowiu - ryzyko zawału serca u mężczyzn, którzy rezygnują z urlopu, rośnie o 30 proc., a u kobiet o 50 proc., w porównaniu z tymi, które dają sobie prawo do wyjazdu. - Jeżeli podczas urlopu nie odpoczniemy należycie, to - mówiąc metaforycznie - będziemy taką wyschniętą studnią, z której po powrocie do pracy nie będzie skąd czerpać. Nie będzie w niej energii do życia i do pracy. Dlatego podczas urlopu warto odpoczywać skutecznie, bo konsekwencje mogą być dotkliwe. Przykładowo nasze procesy poznawcze - w tym np. pamięć, uwaga, spostrzeganie, lecz także myślenie kreatywne - będą spowolnione, co oczywiście utrudni realizowanie zawodowych obowiązków. Stracimy też chęć i motywację do pracy, które wpływają na nasze samopoczucie i pozwalają realizować założone cele - mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Sylwia Olszewska, psycholog i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

