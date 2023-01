Zbliża się ważna data. Następny termin dopiero za cztery lata

Do końca lutego pracodawca ma obowiązek poinformować o ponownym autozapisie do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z udziału w programie.

Jak informuje serwis mojeppk.pl, do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy co 4 lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Pracodawca (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który:

- nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,

- nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,

- nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

- nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,

podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Problemem mogą okazać się także sytuacje, które zostaną uznane za namawianie do rezygnacji z oszczędzania w programie. W takich sytuacjach art. 108 ustawy o PPK przewiduje karę w wysokości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Kogo nie trzeba informować?

W ustawie o PPK przyjęto, że obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 r., ukończą 70. rok życia - osoby te nie zostaną bowiem objęte tzw. ponownym autozapisem do PPK.

Osoby, które nie są zainteresowane uczestnictwem w PPK, od 1 marca 2023 r. będą mogły ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Taka deklaracja - jeśli w międzyczasie nie zostanie „odwołana” - będzie skuteczna do końca lutego 2027 roku.

Jeżeli uczestnicy PPK, objęci tzw. ponownym autozapisem, złożą deklarację o rezygnacji już po pobraniu wpłat do PPK z ich wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 roku, ale przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej (od 1 do 17 kwietnia 2023 r.) - wpłaty te zostaną im zwrócone.

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe ruszyły 1 lipca 2019 roku. To ogłoszony przez rząd program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Z wynagrodzenia zasadniczego pracownika co miesiąc odprowadzone jest obowiązkowo 2 proc. i, jeśli będzie chciał dodatkową kwotę, maksymalnie kolejne 2 proc. Jeśli zarobki nie przekraczają 120 proc. najniższej krajowej, wpłata może zostać zmniejszona do 0,5 proc. Pracodawca do tej puli wpłaca dodatkowe 1,5 proc. (lub, jeśli chce, więcej – maksymalnie kolejne 2,5 proc.). Ponadto każdy uczestnik programu po 3 miesiącach otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej i co roku 240 zł od państwa.

