Zbliża się ważna data dla pracodawców. Pracownicy też powinni tego pilnować

W 2023 r. zaczął obowiązywać ponowny tzw. autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK.

Jak informuje serwis mojeppk.pl, do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji.

Pracownik, który nie chce dokonywać wpłat, musi ponownie zrezygnować, składając deklarację o rezygnacji.

Przypomnijmy - w Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Oznacza on, że osoby w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożyły deklaracji o rezygnacji. Jest on wznawiamy przez firmy co cztery lata. Co ważne, pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. Kolejne autozapisy do programu będą miały miejsce w 2027 i w 2031 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli jak oszczędzać na emeryturę?