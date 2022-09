Zbliża się ważna data dla pracodawców. Niedopatrzenie może słono kosztować

Niewykorzystany do końca roku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym (fot. Green Chameleon/Unsplash)

Niewykorzystany do końca roku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym (fot. Green Chameleon/Unsplash)

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym całej puli dni urlopowych, te od nowego roku przekształcają się w zaległy urlop. Ten należy wykorzystać do 30 września.

Urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabiera do niego prawo. Jeśli pracownik nie wykorzysta go w tym czasie, dni wolne przekształcają się w urlop zaległy.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy takie dni wolne powinny zostać udzielone najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167.

Niewykorzystany przez pracownika zaległy urlop może generować problemy po stronie pracodawcy. - Za zaniedbania w tym zakresie grozi grzywna. Kwoty zaczynają się od tysiąca złotych, a kończą na trzydziestu tysiącach. W związku z tym rzetelne rozliczenie zaległego urlopu pracownika leży również w interesie pracodawcy - wyjaśnia aplikant adwokacki Dawid Jakubiec z Kancelarii Kupilas & Krupa.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego termin udzielenia zaległego urlopu nie musi być nawet uzgodniony z pracownikiem, co więcej pracownika można wysłać na taki urlop nawet bez jego zgody.

Podobne uprawnienie wynikają również z art. 15gc specustawy covidowej. Pozwala ona pracodawcy w stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego na udzielenie pracownikowi urlopu w terminie przez siebie wskazanym bez uzyskania zgody pracownika, z pominięciem planu urlopowego, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik ma obowiązek urlop wykorzystać.

Z urlopu wypoczynkowego nie można zrezygnować

Z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może zrezygnować, nie może go także przekazać innej osobie. Liczba dni wolnych od pracy poszczególnych pracowników może różnić się w zależności od stażu pracy. W przypadku zatrudnienia na cały etat wynosi on:

20 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy poniżej 10 lat,

26 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy powyżej 10 lat.

W przypadku niepełnego etatu liczba dni urlopowych ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w zaokrągleniu do góry, do pełnego dnia.

Niewykorzystany urlop ulega przedawnieniu po 3 latach, licząc od momentu, w którym urlop miał zostać wykorzystany. Trzyletni termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg 30 września następnego roku kalendarzowego, a po upływie tego okresu zaległy urlop wypoczynkowy przepada.

Okres przedawnienia ulega zawieszeniu w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop tylko podczas wypowiedzenia

Osobną kwestią jest wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

- Należy zwrócić uwagę na fakt, że w polskim prawie nie istnieje forma „odkupienia urlopu od pracownika”. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wyjątkowo, pomimo zakończenia stosunku pracy, o ile strony zawierają następną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu lub wygaśnięciu poprzedniej - pracodawca w porozumieniu z pracownikiem mogą ustalić, że zaległy urlop zostanie wykorzystany w czasie obowiązywania kolejnej umowy u tego samego pracodawcy. W innym przypadkach, jeżeli stosunek pracy trwa, to prawo do urlopu wypoczynkowego nie może zostać zastąpione dodatkowym wynagrodzeniem – wyjaśnia Dawid Jakubiec.

Zaległego urlopu nie można wykorzystać u innego pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia urlopu w ramach danego stosunku pracy, czy to w postaci ekwiwalentu pieniężnego czy to w postaci udzielonego urlopu.

Mimo że kodeks pracy nie precyzuje, ile pracodawca ma czasu na wypłatę ekwiwalentu, to Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że wypłata powinna mieć miejsce już w ostatnim dniu zatrudnienia.

By wyliczyć wysokość ekwiwalentu na niewykorzystany urlop, należy w pierwszej kolejności ustalić podstawę jego wymiaru, stanowiącą przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika. Do wyliczeń niezbędny jest współczynnik ekwiwalentu ustalany oddzielnie na każdy rok kalendarzowy, który w 2022 r. wynosi 20,92 (stanowi przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku).

Przy wyliczeniach stosuje się współczynnik obowiązujący w roku, w którym pracownik nabył prawo do wypłaty ekwiwalentu. Oznacza to, że nie ma znaczenia, w jakich latach nie wykorzystaliśmy przysługujących nam dni wolnych, natomiast istotne jest, kiedy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.