Zbliża się ważna data dla pracodawców. Jej przegapienie może sporo kosztować

Pracownik nie może się zrzec się prawa do urlopu (fot. Pixabay)

Do 30 września, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi udzielić zaległego urlopu za 2022 rok. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę - nawet 30 tys. zł.

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Zgodnie z art. 168. Kodeksu pracy:

Art. 168. [Ostateczny termin udzielenia urlopu]

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Pracodawcy, którzy nie dopilnują tego terminu, powinni liczyć się z karą. Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to firma w przypadku kontroli będzie narażona na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

- Nieudzielenie przez pracodawcę urlopu zaległego w terminie określonym powyżej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) - wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu. Nie może też po przekroczeniu terminu 30 września rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy, a samo zawiadomienie o rozpoczęciu urlopu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Takie zachowanie może być traktowane jako porzucenie pracy, co upoważnia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zaległy urlop nie przepada od razu. Przedawnienie po 3 latach

Jak wyjaśnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie zaległy urlop przepadnie.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

- W związku z tym trzyletni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo, prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2022 ulegnie przedawnieniu 30 września 2026 roku. Należy również pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 293 Kodeksu pracy) - podkreślają specjaliści z Zielonej Linii.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany tylko w jednym przypadku

Pracownik nie może się zrzec urlopu i nie może go zamienić na ekwiwalent pieniężny nawet jeśli obydwie strony zgodziłyby się w kwestii zapłaty za ten czas.

Wyjątki od tej zasady to sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

