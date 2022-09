Zbliża się ważna data dla pracodawców. Będą kary dla zapominalskich

km

• 2 wrz 2022 13:45





Niecały miesiąc został pracodawcom na wysłanie pracowników na zaległy urlop z 2021 roku. Termin mija 30 września. Pracownik ma prawo wykorzystać zaległy urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego (fot. Pixabay)

REKLAMA

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu do końca roku kalendarzowego, urlop przechodzi na kolejny rok.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy pracownik ma prawo wykorzystać zaległy urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną od 1000 do 30 000 zł.

Urlop jest przywilejem pracownika. Każdy pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. Kiedy się to nie udaje, z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w terminie określonym w art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, czyli do 30 września następnego roku.

Urlop - ile dni w roku?

Z kodeksu pracy wynika jasno. Każdemu pracownikowi, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z art. 152 § 1 K.p. pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy mówimy tu o 20 lub 26 dniach. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony. Istotny jest jednak fakt, że część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w ten okres weekendy i święta (art. 162 K.p.).

Zobacz: Długość, przesunięcie, przerwanie. Przepisy o urlopie wypoczynkowym nie są takie proste

W zależności od stażu pracy, pracownikom przysługuje 20 lub 26 dni urlopu (fot. Pixabay)

Zaległy urlop - kiedy powstaje, do kiedy wybrać?

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu do końca roku kalendarzowego, ten przechodzi na kolejny rok. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie go pracownikom pracodawcy mają czas do końca września. W praktyce oznacza to, że dla spełnienia wynikających z tego zapisu wymagań wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu w tym terminie, nawet jeśli w danym roku ten nie był ujęty w planie urlopów ani pracodawca nie ustalił jego terminu po porozumieniu z pracownikiem. Zobacz: Prawie połowa Polaków nie wyjechała na wakacje Jeśli pracownik nie składa wniosków o zaległy urlop, pracodawca ma prawo udzielić mu zaległego urlopu nawet gdy ten nie wyraża na niego zgody. Co istotne, pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu. Nie może też po przekroczeniu terminu 30 września rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy, a samo zawiadomienie o rozpoczęciu urlopu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Takie zachowanie może być traktowane jako porzucenie pracy, co upoważnia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Pracodawca nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu (fot. Pixabay) Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie Nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia tego obowiązku. Eksperci podkreślają, że to pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Kiedy urlop wypoczynkowy przepada? Termin urlopu wypoczynkowego pracownika może zostać przesunięty na termin późniejszy wskutek jednej z następujących przyczyn: - na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami;

- z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy;

- gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym czasowej niezdolności na skutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego czy powołania na ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe lub stawienie się do pełnej terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas 3 miesięcy;

- z powodu odwołania pracownika z urlopu, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Zdarzają się więc sytuacje, w których urlopu (w tym urlopu zaległego) nie uda się wykorzystać w całości w określonym prawnie terminie. Co wtedy zrobić? Art. 291 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, "przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne". Czytaj też: L4 w trakcie urlopu. Co się dzieje z dniami wolnymi? Przykład. Paweł w 2021 roku wykorzystał 17 dni urlopu z 26, które mu przysługują. Od 1 stycznia 2022 roku ma zatem 9 dni zaległego urlopu, które powinien wykorzystać do 30 września 2022 roku. Jeśli nie wykorzysta zaległego urlopu do końca września, od 1 października rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia, który trwa 3 lata (urlop przepadnie 1 października 2025 roku).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU