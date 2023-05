Zbliża się czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli podatkiem liniowym lub skalą podatkową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie za 2022 rok trzeba przekazać do ZUS-u w dokumencie za kwiecień 2023 roku tj. do 22 maja.

Jak informuje ZUS, ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS.

Będzie go trzeba zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Natomiast, gdy z rozliczenia wychodzi niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.