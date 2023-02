Zbadali wiedzę polskich białych kołnierzyków. Wyniki mogą zaskoczyć

2023 to rok dużych zmian w Kodeksie pracy. Wchodząca nowelizacja dotycząca pracy zdalnej budzi poruszenie zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Jaka jest świadomość prawa pracy wśród Polaków? Twórcy portalu pracy Rocketjobs.pl postanowili to sprawdzić.

Poziom wiedzy o prawie idzie w parze z zajmowaną pozycją - im wyższe stanowisko, tym lepsza deklaratywna znajomość paragrafów. Co ciekawe, nieznacznie gorzej ocenia się pod tym kątem starsza generacja pracowników (zetki vs milenialsi to różnica 3 pkt procentowych). Najlepiej swoją znajomość praw oceniają pracownicy średnich i dużych przedsiębiorstw (kolejno 81 i 80 proc.).

Jednak im wyższe stanowiska, tym widać większą świadomość znaczenia znajomości swoich praw jako pracownika.

- Podobnie im wyżej w hierarchii zawodowej, tym deklaratywna znajomość praw jest większa, a zatem może ona wynikać po prostu z doświadczenia pracowników, a nie z czystej ciekawości ich praw. Osoby na stanowiskach kierowniczych lub dyrektorskich częściej niż inni twierdzą, że to pracownik powinien wykazać się inicjatywą i poznać swoje prawa. Być może taka refleksja przychodzi z wiekiem i stażem. Co więcej, wiedza ta przekłada się na emocjonalny komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa (zdaniem 80 proc. badanych) – dostrzegają to szczególnie kobiety i osoby lepiej wykształcone – dodaje Marta Bierca.

Jak podkreśla natomiast Hanna Cielebąk, recruitment specialist w Rocketjobs.pl, Just Join IT i Hello HR, temat prawa pracy i jego znajomości przez pracowników wydaje się być jednym z bardziej aktualnych omawianych przez działy HR.

- W trakcie procesów rekrutacyjnych, ale także później na etapie zatrudnienia nowej osoby, widoczna jest różnica “pokoleniowa” w znajomości prawa pracy. Kandydaci i pracownicy z mniejszym seniority, czy też stażem pracy, przejawiają większą świadomość paragrafów, które pojawiają się w Kodeksie pracy. Bezpośredni wpływ może mieć na to aktualność wiedzy, informacji przekazywanych w szkołach średnich czy na studiach. Tutaj pojawia się znak zapytania: jak często starsi stażem pracownicy aktualizują swoją wiedzę na temat aspektów prawnych w pracy?- mówi Hanna Cielebąk.

- Wiedza uznawana za fundamentalną często odświeżana jest dopiero w momencie, gdy jest nam do czegoś “potrzebna”, kiedy mamy poczucie, że nasz pracodawca robi coś wbrew zapisanym tam zasadom. W dobie tak często zmieniających się regulacji ilu z zatrudnionych Polaków jest w stanie powiedzieć, co dokładnie w Kodeksie pracy się znajduje? – idąc dalej, co w tym Kodeksie się zmieniło od ostatniego zapoznania? A także bardzo istotna kwestia – na kim powinien spoczywać obowiązek aktualizowania tej wiedzy – na pracownikach czy na pracodawcy? – dodaje.

Czy prawo pracy daje nam poczucie bezpieczeństwa?

Fakt znajomości kodeksu to jedno, ale czy pracownicy czują, że obecne prawa zabezpieczają ich interesy? Okazuje się, że aż 80 proc. white collars w Polsce czuje się bezpiecznie z obecnymi przepisami prawnymi. Jedynie 10 proc. z nich uważa, że obecny kodeks nie daje im komfortu psychicznego w miejscu pracy, 11 proc. nie jest tego pewnych.

Jak na tym tle wypadają pracodawcy? Nie najgorzej, bo niemal 70 proc. pracowników biurowych zgadza się, że w ich organizacji przepisy prawa pracy są respektowane. Martwi jednak fakt, że niemal 20 proc. tej grupy czuje, że pracodawca łamie ich prawa.

Źródło: RocketJobs.pl

Ciekawym jest również, że im mniejsza firma, tym większe poczucie respektowania praw pracowniczych – tylko 5 proc. pracowników małych firm uważa, że pracodawca nie respektuje ich praw (względem 21 proc. zatrudnionych w średnich i dużych przedsiębiorstwach).

- Badanie na temat praw pracowniczych wedługg przedstawicieli pokolenia Z i Y pokazuje, że ponad 2/3 młodych Polaków (szczególnie pracowników mniejszych firm) dość pozytywnie ocenia swoich pracodawców pod względem respektowania praw pracowniczych. Ale ich opinia nie jest jednogłośna – niemal 1/5 deklaruje, że prawa pracownicze nie są respektowane. Bliższe przyjrzenie się wynikom pokazuje ciekawe niuanse – mówi dr Marta Bierca.

Prawo pracy – czy pracownikom potrzebna ta wiedza?

72 proc. white collars w Polsce zgadza się, że znajomość prawa pomaga w pracy. Zaskakująco są też tacy, którzy myślą odmiennie – 16 proc. uważa, że nie, 12 proc. nie ma zdania.

Rolę świadomości przepisów prawnych doceniają szczególnie kobiety, 75 proc. z nich twierdzi, że wiedza na ten temat pomaga w środowisku zawodowym (względem 68 proc. mężczyzn), jednak duża grupa mężczyzn wydaje się być sceptyczna – 20 proc. z nich w ogóle nie postrzega przydatności znajomości prawa w pracy.

- Badanie pokazuje, że młodzi Polacy potrzebują edukacji w zakresie praw pracowniczych: w kontekście korzyści, z użyciem przyjaznego języka, z zastosowaniem przykładów. Widać potrzebę odczarowania przepisów jako niezrozumiałych i przydatnych jedynie w sytuacjach problematycznych czy konfliktowych - ocenia Marta Bierca.

Pracownicy nie znają nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej

Niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pod koniec 2022 roku ClickMeeting zapytała Polaków o to, czy planowana nowelizacja jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców. W odniesieniu do pracodawców 26 proc. badanych uważa, że zapowiadane przepisy są dla nich korzystne, 13 proc. deklaruje, iż są one niekorzystne, a 51 proc. osób zaznaczyło odpowiedź “nie wiem”. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, aż 40 proc. Polaków uważa, że zmiany te są dla nich korzystne, 13 proc. uważa, że są one niekorzystne, a 48 proc. osób przyznało, że nie wie, co sądzić na ten temat.

Według 32 proc. Polaków projekt nowelizacji w odniesieniu do pracy zdalnej powinien być wprowadzony wcześniej. 44 proc. badanych nie ma na ten temat zdania, 9 proc. uważa, że nowe przepisy powinny pojawić się później, a 16 proc. ankietowanych jest zdania, że to odpowiedni czas. 52 proc. Polaków zadeklarowało, że nie słyszało nic na ten temat, a 22 proc. badanych nie jest pewne, czy takie informacje do nich dotarły. Z pewnością o zapowiadanej nowelizacji słyszało 26 proc. Polaków.

Standardy tworzenia prawa w Polsce obniżyły się

By usprawiedliwić Polaków, warto przypomnieć, że polskie prawo gospodarcze wchodzi w życie coraz szybciej i z coraz większym zaskoczeniem. Według badania firmy Grant Thornton, przeciętna ustawa zaczyna obowiązywać już średnio po 32 dniach od opublikowania, a rozporządzenie – po 7.

- W ostatnich kilkunastu latach wyraźnie obniżyły się standardy tworzenia prawa w Polsce. Objętość przyjmowanego prawa rośnie, a jego jakość pogarsza się, tzn. coraz częściej jest ono przyjmowane w pośpiechu, z błędami, bez konsultacji. Istotnym elementem dobrej jakości legislacji jest też vacatio legis. Brak odpowiedniego okresu przejściowego powoduje, że adresaci przepisów nie są w stanie przyjrzeć się zmianom, przeanalizować je i zmienić swoje regulacje, narzędzia czy systemy. Naraża ich to na niezawinione łamanie przepisów i kary administracyjne oraz utrudnia prowadzenie podstawowej działalności – komentuje Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton.

