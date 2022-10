Zawód windykatora będzie uregulowany. Ustawa ma bronić przed oszustami

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 3 października ukazał się projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Wnioskodawcą tej regulacji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czytaj też: Firmy ich potrzebują. Najlepsi zarabiają niemal dwa razy więcej niż średnia krajowa

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W powszechnym odbiorze społecznym, (…) wskutek braku odpowiednich regulacji prawnych, windykator (rozumiany jako osoba wykonująca czynności faktyczne i prawne, zmierzające do dobrowolnego spełnienia przez osobę zobowiązaną należności) jest często mylony z komornikiem sądowym - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że „w przestrzeni publicznej i medialnej pojawiają się sygnały o podszywaniu się pod komornika sądowego lub pozorowaniu dokonywania czynności urzędowych organu egzekucyjnego. Niejednokrotnie na stronach internetowych komend policji lub sądów powszechnych pojawiają się ostrzeżenia przed oszustami, podszywającymi się pod komorników”.

Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba wpisana do rejestru windykatorów i posiadająca licencję (Fot. Adobestock)

- Podczas tzw. windykacji, niejednokrotnie dochodzi do nadużyć polegających w szczególności na tym, że osoby zobowiązane nie mając świadomości, że mają do czynienia z pracownikiem firmy windykacyjnej, a nie z komornikiem sądowym, spełniają świadczenie, pomimo tego, że sprawa dotyczy wątpliwego i możliwego do zakwestionowania roszczenia, które nie było przedmiotem postępowania sądowego - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z opisaną wyżej sytuacją możemy się spotkać, gdy dług w dochodzonej wysokości nie istnieje lub jest przedawniony, a dodatkowo często jest to następstwem wyzyskania błędu osoby, przeciwko której skierowano windykację.

Tymczasem to jedynie komornicy uprawnieni są do przymusowego wykonywania tytułów wykonawczych, w ramach szczegółowo unormowanego postępowania egzekucyjnego, kiedy osoba zobowiązana ma zapewnioną możliwość obrony swych praw.

Wartość długów przejętych przez windykatorów rośnie w zawrotnym tempie

Resort sprawiedliwości zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym, w toku pozaegzekucyjnej windykacji osoby zobowiązane często pozbawione są możliwości obrony i przeciwdziałania aktywności windykatorów, gdy działają oni z naruszeniem prawa.

W ostatnich niespełna dziesięciu latach wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez firmy windykacyjne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) wzrosła z 29,5 mld zł w 2010 roku do 110,6 mld zł na koniec czerwca 2020 roku.

- Rosnące w zawrotnym tempie przychody i zyski spółek windykacyjnych to przede wszystkim efekt coraz szerszego strumienia przeterminowanych długów, który zalewa polski rynek. Wierzyciele - głównie banki - na wielką skalę pozbywają się nie tylko wierzytelności konsumpcyjnych, ale coraz częściej także hipotecznych - wskazuje projektodawca.

Czytaj też: Notariusze zyskają nowe uprawnienia, ale podlegać będą zwiększonemu nadzorowi

Dlaczego potrzebna jest ustawa dotycząca windykatorów

Resort sprawiedliwości zwraca uwagę, że z uwagi na specyfikę postępowania windykacyjnego, w postępowaniu tym w większości przypadków nie dochodzi do zawarcia umowy z konsumentem.

Na przykład przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w tym jej art. 12 (dotyczy roszczeń przysługujących konsumentowi w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej) ma w postępowaniu windykacyjnym ograniczone zastosowanie. Skuteczna ochrona osób, wobec których prowadzona jest windykacja, wymaga wprowadzenia nowych mechanizmów ochronnych.

Projektodawca proponuje szereg rozwiązań, które w sytuacji naruszenia lub zagrożenia interesu osób zobowiązanych pozwoli im zażądać zaniechania takich praktyk oraz usunięcia ich skutków. Projekt ustawy wprowadza ponadto mechanizmy, które pozwolą osobom zobowiązanym na szybkie i efektywne zastosowanie ochrony przed bezprawną windykacją.

Windykator często jest mylony z komornikiem sądowym Fot. Adobestock)

Konieczność wprowadzenia omawianej ustawy projektodawca uzasadnia też licznymi - bulwersującymi opinię publiczną - przykładami związanymi z działalnością firm windykacyjnych. Mowa jest tu, np. o wezwaniach do spełnienia świadczeń, które wierzycielom nie przysługują, w tym tych, które zostały prawomocnie oddalone lub nie stwierdzone tytułem wykonawczym.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości dotychczasowe rozwiązania prawne nie zapewniają należytej ochrony obywateli przed bezprawnymi czynnościami windykacyjnymi.

Jakie rozwiązania wprowadzi ustawa regulująca zawód windykatora

Projekt ustawy zakłada definicję działalności windykacyjnej jako „całokształtu czynności faktycznych i prawnych zmierzających do polubownego spełnienia przez osobę zobowiązaną należnego od niej świadczenia pieniężnego z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla komorników sądowych i wykonywanych przez organy administracji publicznej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz.;479, 1301, 1692 i 1967)”.

W projektowanych przepisach zakłada się, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia i wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów.

W celu wydania zezwolenia, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek zawierający:

firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a przypadku spółki (…) numer z odpowiedniego rejestru spółek państwa siedziby spółki albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

dane członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego spółki;

aktualne zaświadczenie, że osoby wchodzące w skład organu zarządzającego oraz organu nadzorczego nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o kompletności i prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Zakres działalności firmy windykacyjnej

Proponowane zapisy ustawowe stworzą firmom windykacyjnym możliwość:

prowadzenia działalności windykacyjnej;

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie windykacji;

podejmowania każdej czynność faktycznej lub prawnej zmierzającej do polubownego spełnienia przez osobę zobowiązaną należnego od niej świadczenia pieniężnego;

zatrudniania na podstawie umowy o pracę windykatorów;

używania w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyrazów „przedsiębiorstwo windykacyjne”, „przedsiębiorca windykacyjny”, „działalność windykacyjna”.

Projekt ustawy zakłada, że działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną o kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów.

Powyższe wymagania związane są z tym, że działalność windykacyjna niesie za sobą szczególne ryzyko wyrządzenia szkody.

Czytaj też: Z tego powodu tracimy rocznie 325 mln zł. Pracodawcy muszą szybko coś z tym zrobić

Kto może starać się o wydanie licencji windykatora

Wykonywanie czynności windykacyjnych rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności zostało zastrzeżone dla windykatorów zatrudnionych w firmie windykacyjnej na podstawie umowy o pracę.

Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba wpisana do rejestru windykatorów i posiadająca licencję. O wydanie licencji będą mogły ubiegać się osoby dające rękojmię należytego wykonania zawodu.

W celu uzyskania licencji, będzie trzeba spełnić poniżej przedstawione wymagania:

posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadanie nieposzlakowanej opinii potwierdzonej wywiadem środowiskowym sporządzonym na zlecenie komendanta powiatowego policji właściwego, dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję windykatora;

wobec ubiegającego się o licencję nie toczy się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

ukończenie studiów wyższych lub posiadanie wykształcenia średniego i ukończenie prowadzonego przez szkołę wyższą kursu specjalistycznego obejmującego zagadnienia z podstaw prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania cywilnego i postępowania karnego lub posiada wykształcenie wyższe;

posiadanie zdolności, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu windykatora, potwierdzonej badaniami lekarskimi i psychologicznymi;

ukończenie 24 lat;

brak wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz brak ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Projekt ustawy wraz uzasadnieniem - do pobrania pod tekstem.