Zatruł się kanapką zrobioną przez żonę. Sąd uznał to za wypadek przy pracy

Wdowa po zmarłym, chcąc uzyskać prawo do odszkodowania oraz wyższą rentę rodzinną, wnioskowała o uznanie śmierci męża jako wypadku przy pracy. Sprawa nie była jednak tak prosta. Mężczyzna zmarł bowiem wskutek zatrucia kanapką, którą do pracy przygotowała mu właśnie żona.

Tym, czy śmierć mężczyzny można było uznać za wypadek przy pracy, zajmowało się kilku sędziów. Żona mężczyzny wnioskowała o odszkodowanie, inne zdanie na ten temat miała zatrudniająca go firma.

Jak informuje "Rzeczpospolita", pracodawca nie chciał przystać na rozwiązanie proponowane przez wdowę nie tylko dlatego, że nie poczuwał się do przyczynienia się do śmierci swojego pracownika, ale też przez to, że takie rozwiązanie wiązałoby się w jego wypadku z wyższymi opłatami za ubezpieczenie wypadkowe pracownika.