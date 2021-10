Zatrudnianie cudzoziemców po nowemu. Oto przepisy do zmiany

Tzw. fast track w przypadku pracodawców, którzy przestrzegają prawa, ustalenie zamkniętej listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia czy wydłużenie okresu obowiązywania zezwolenia na pobyt i pracę do 4-5 lat. Takich zmian w ustawie o cudzoziemcach oczekuje Konfederacja Lewiatan. Cześć z tych pomysłów znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

- Zmiany w ustawie o cudzoziemcach są potrzebne polskiej gospodarce, która z uwagi na trendy demograficzne boryka się z niedostatkiem pracowników. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przez kolejne lata. To od polityki migracyjnej zależy, czy Polska będzie krajem przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników, czyli tzw. „talenty”, czy będzie skazana na porażkę w wyścigu o najlepszych pracowników. Rozwiązania, jakie będą przyjęte w ramach nowej ustawy, wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wskazuje też, że Lewiatan przygotował listę zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w życie w tym zakresie. To szybsza ścieżka obsługi tych pracodawców, w przypadku których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (tzw. „fast track”). Przypomina też, że Czechy, Dania, Irlandia i Niemcy od 2020 roku wdrożyły przepisy prawne przyspieszające procedury imigracyjne, co jest związane z długoterminową polityką migracyjną tych państw.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ich opinii konieczne jest też wprowadzenie zmian dotyczących zezwolenia na pracę. Mowa tu m.in.o ustaleniu w ustawie zamkniętej listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia (unikanie wielokrotnego wzywania celem przedłożenia dokumentów poświadczających te same zdarzenia/ fakty). Warto rozważyć również możliwość weryfikacji kompetencji zawodowych cudzoziemca przez pracodawcę w trakcie rekrutacji. Obecnie urząd wojewódzki w czasie postępowania wzywa cudzoziemca o przedstawienie dyplomu czy certyfikatu mających potwierdzić posiadane przez niego kwalifikacje. Lewiatan w tym zakresie wskazuje również na to, by w przypadku pracowników wysoko wykwalifikowanych określono jasne, łatwe do zweryfikowania kryteria wydawania pozwolenia (np. poziom i kierunek wykształcenia, oferowane wynagrodzenie).

Lewiatan postuluje również zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie, m.in. wydłużenie okresu obowiązywania tego zezwolenia do 4-5 lat, umożliwienie w okresie zatrudnienia przeniesienie cudzoziemca na stanowisko równorzędne lub wyższe po 3 miesiącach pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze niż określone w ogłoszeniu czy wyłącznie elektronicznie procesowanie aplikacji (zarówno złożenie, jak i procedowanie), także korespondencja z cudzoziemcem i pracodawcą wyłącznie w formie elektronicznej.

Projekt gotowy

Warto przypomnieć, że na początku września na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przygotowany przez MSWiA projekt zmian ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w III kwartale 2021 r. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku.

Najistotniejsza zmiana? Rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego weryfikowane będzie jedynie to, czy przybywająca do Polski osoba ma zagwarantowaną pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.

- W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy - uzasadnia MSWiA w piśmie złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo planuje wskazać w projekcie ustawy szczególny 60-dniowy termin załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Ma być on liczony od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Wnioskodawcy chcą także poszerzenia katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz "wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki".

W ramach zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.