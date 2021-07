Zaszczepieni będą mieli lepiej. Z firmową segregacją trzeba się pogodzić

Wyjazdy integracyjne wyłącznie dla zaszczepionych, tak samo jak dostęp do kuchni z lepszym ekspresem czy możliwość poruszania się po biurze bez maseczki. Różne godziny pracy czy "eksmisja" do pokoju przeznaczonego wyłącznie dla niezaszczepionych. Coraz częściej słyszy się o przypadkach, gdy pracodawca dzieli pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Czy to już dyskryminacja? Prawnicy przestrzegają, abyśmy do tematu podeszli ostrożnie.

W Polsce w pełni zaszczepionych jest 16 443 569 obywateli (Fot. Shutterstock)

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce (stan na 21 lipca) wykonano 33 083 693 szczepienia - 1 dawkę przyjęło 17 843 723 osób, a w pełni zaszczepionych jest 16 443 569 obywateli.

W tej grupie są również pracownicy, którzy pytają, czy w zakładach pracy można dzielić ich na zaszczepionych i niezaszczepionych. Uważają, że takie działanie zahacza o dyskryminację.

- Obecna sytuacja jest wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Należy jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy różnicujący sytuację osób zaszczepionych i niezaszczepionych w miejscu pracy czynią to w oparciu o obiektywne kryterium, czyli bezpieczeństwo zdrowotne pracowników - wyjaśnia adwokat.

"Jak się na to zapatrujecie? Moja firma zapowiedziała, że w sierpniu organizuje wyjazd integracyjny w góry. Hotel, transport, wyżywienie, wszystko opłaca. Jest tylko jedno "ale". Jechać mogą wyłącznie zaszczepieni pracownicy. Czy to jest legalne? Przecież to dyskryminacja".

Podobnych przykładów działań firm pracownicy opisują w sieci bez liku. Pytają, czy pracodawca może uzależnić dostęp do firmowej kuchni, w której stoi ekspres do kawy z "górnej" półki, od tego, czy pracownik przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19. Ci, którzy się na to nie zdecydowali, mają korzystać z kuchni, która nie jest zaopatrzona w tak dobre sprzęty. Inni pytają, czy firma może nakazać niezaszczepionym pracownikom chodzić w maseczce w pomieszczeniach. Ci ze szczepionką z takiego obowiązku są zwolnieni.

Inna sytuacja to podział godzin pracy - pracownicy po szczepieniu dostawali zmiany 6-14, zaś ci bez szczepionki musieli pracować zawsze na popołudnia. Jeszcze inny przypadek, jaki ma mieć miejsce, to podział pokoi. Pracownicy zaszczepieni są w osobnych pomieszczeniach, ci bez szczepionki zostali "eksmitowani" do innych. W ten sposób kontakt między nimi ma być minimalizowany.

Włosi chcą iść o krok dalej i całkowicie zakazać wejścia do fabryki niezaszczepionym pracownikom. Taką propozycję zgłosiła krajowa konfederacja przemysłowców Confindustria. Według tej propozycji jeśli pracownik odmówi poddania się szczepieniu, pracodawca mógłby odmówić mu prawa wstępu do miejsca pracy i zawiesić wypłatę zarobków.

Duża swoboda

Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, przypomina, że na ten moment najważniejszym aktem prawnym, jaki pracodawca musi mieć na uwadze, jest rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Fot. Shutterstock) - Zgodnie z §25 tegoż rozporządzenia, konieczne jest zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa w zakładach pracy w pomieszczeniach, gdzie przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Nieoczekiwanie obecne przepisy dają więc pracodawcy dużą swobodę w zakresie określenia, czy noszenie maseczek jest konieczne, czy też nie. Trudniejsza sprawa to jednak dzielenie pracowników. Przede wszystkim brak jest wyraźnego przepisu pozwalającego pracodawcy żądać informacji o tym, czy pracownik został zaszczepiony. Nic w tej materii nie uczyniono pomimo wielu głosów ze środowiska pracodawców. Są już przecież dostępne techniczne możliwości, aby sprawdzić, czy dana osoba została zaszczepiona. Każdy, kto ściągnie aplikację mObywatel, może bowiem wygenerować sobie odpowiedni certyfikat - komentuje radca prawny. Wskazuje, że głosy aprobujące taką weryfikację opierają się na wykładni ogólnych przepisów, takich jak art. 207 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych do celów profilaktyki zdrowotnej. Dyskryminacja czy bezpieczeństwo O bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników mówi Agnieszka Anusewicz, adwokat w kancelarii Raczkowski. - Obecna sytuacja jest wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Należy jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy różnicujący sytuację osób zaszczepionych i niezaszczepionych w miejscu pracy czynią to w oparciu o obiektywne kryterium, czyli bezpieczeństwo zdrowotne pracowników. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, a w przypadku osoby zaszczepionej ryzyko zachorowania oraz transmisji wirusa na inne osoby jest znacznie zmniejszone - wyjaśnia Agnieszka Anusewicz. (Fot. Shutterstock) Przypomina też, że prawo wprost wskazuje (mowa o wspomnianym wyżej rozporządzeniu), że pracodawca może wprowadzić własne wewnętrzne regulacje dotyczące zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnie dostępnych. Dlatego też - w jej opinii - co do zasady w działaniach pracodawców różnicujących sytuację osób zaszczepionych i niezaszczepionych trudno doszukać się dyskryminacji. Jak dodaje, trzeba jednak zwrócić uwagę, że z medycznego punktu widzenia podobnie jak zaszczepionych traktuje się też osoby, które przeszły w ostatnich kilku miesiącach COVID-19 oraz osoby z niedawno zrobionym negatywnym testem na obecność koronawirusa. Dlatego też, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji, pracodawca powinien zrównać status tych grup z osobami zaszczepionymi. Konsekwencja w działaniu Z kolei Marcin Frąckowiak podkreśla, że z podziału pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych łatwiej przyjdzie się "wytłumaczyć" pracodawcy, który ma restrykcyjne podeście do stosowania metod przeciwdziałania COVID-19. Wymaga noszenia maseczek ochronnych, dezynfekowania rąk, zachowywania dystansu społecznego, wietrzenia pomieszczeń itp. - Taki pracodawca stwierdzi bowiem, że pozwolenie na wstęp na imprezę jedynie osobom zaszczepionym jest logiczną konsekwencją jego dotychczasowych działań. Trudno będzie odmówić mu racji. Stosowanie takiego zakazu w rzeczywistej trosce o zdrowie pracowników będzie też moim zdaniem obiektywną przesłanką różnicowania uprawnień pracowników, a więc nie powinno zostać uznane za dyskryminację - wyjaśnia radca prawny. Zaś Agnieszka Anusewicz przypomina, że jakiekolwiek działania wobec pracowników pracodawca powinien opierać o bieżącą analizę sytuacji epidemiologicznej i dostępny na dany moment stan wiedzy medycznej. - Nie można zatem wykluczyć, że wobec kolejnych mutacji wirusa szczepionka nie będzie już chroniła przed zakażeniem lub jego transmisją, a więc różnicowanie sytuacji pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych nie znajdzie podstaw - podsumowuje.

