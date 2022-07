Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT. Kto i jak może skorzystać?

jk

• 20 lip 2022 16:44





Obecne zmiany w ramach Polskiego Ładu obejmują także zasiłki macierzyńskie dla kobiet i mężczyzn (za okres urlopu ojcowskiego). Z dniem 1 lipca są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 tys. 528 złotych w skali roku. Do tej pory osoby sięgające po ulgę zwolnienia z PIT, które pobierały zasiłek macierzyński w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, od tego świadczenia opłacały podatek

Zwolnieniem z podatku dochodowego zostaną objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z ulgi dla młodych lub ulgi na powrót.

Podatku nie musi płacić także osoba, która korzysta z ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów.

Do tej pory osoby sięgające po ulgę zwolnienia z PIT, które pobierały zasiłek macierzyński w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, od tego świadczenia opłacały podatek.

- W obliczu nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu, z dniem 1 lipca zasiłki wypłacane zarówno przez pracodawcę, jak i ZUS nie mogą być pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Podkreślić należy, iż zmiana ta dotyczy zarówno kobiet pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jak również mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego – mówi Maciej Blajer z Systim.pl

Choć nowe przepisy dotyczące zwolnienia podatkowego weszły już w życie 1 lipca, to jednak zaczną one obowiązywać z mocą wsteczną - zwolnieniem z podatku dochodowego zostaną bowiem objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Kto może skorzystać?

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z poniższych ulg podatkowych:

- ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,

- ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy,

- ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci,

- ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie pracującej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

Niezbędny wniosek

Co należy zrobić, aby ZUS zastosował zwolnienie przy naliczaniu zaliczki na PIT? Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty.

- Jeśli chodzi o osoby korzystające z ulgi dla młodych, powinny one złożyć wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobami korzystającymi z pozostałych ulg, wtedy powinny one sięgnąć po oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi – podkreśla ekspert z Systim.pl.

W sytuacji zmiany stanu faktycznego, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS musi być o tym poinformowany. Co ważne, możliwe jest cofnięcie złożonego wniosku o zastosowanie ulgi.

