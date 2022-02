Zasiłek macierzyński po nowemu. Ważne zmiany w przepisach

Szykują się zmiany w zasadach wyliczania zasiłku macierzyńskiego. Ile będzie wynosić?

Zmienić mają się m.in. przepisy dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego (Fot. Pixabay)

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i rodzicielstwa. Zmienić mają się m.in. przepisy dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego. Za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie on wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w przypadku złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli chodzi o ojców, to za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jak zauważają przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, zmienione zasady finansowania oznaczają większe wydatki publiczne.

- To rozwiązanie, w jakimś zakresie promuje urlop ojcowski i z perspektywy łączenia odpowiedzialności kobiet i mężczyzn za rodzinę, to korzystne rozwiązanie. Szkoda jednak, że przy tej okazji dodatkowych środków nie przeznaczono na rzeczywiste wsparcie łączenia przez kobiety obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Pracodawcy od lat postulują zwiększenie atrakcyjności pracy kobiet w niepełnym wymiarze poprzez gwarantowanie przez państwo pełnoetatowego ubezpieczenia społecznego. Tak zainwestowane środki lepiej służyłyby rodzinie i rynkowi pracy, a przede wszystkim zachęcając kobiety do wczesnej aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka przyczyniłyby się do ich wyższych świadczeń emerytalnych - podkreślają specjaliści Konfederacji Lewiatan.

