Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Oto nowe stawki

Do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie przysługiwać, jeżeli w ciągu 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się) łącznie przez co najmniej 365 dni bezrobotny był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

100 proc. (od 5 lat do 20 lat stażu pracy)

- w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1491,90 zł brutto / 1 357,63 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 134,27 zł.

- w kolejnych dniach posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1 171,60 zł brutto / 1066,16 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 105,44 zł.

- w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1 790,30 zł brutto / 1 629,17 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 161,13 zł.

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1 406,00 zł brutto / 1 279,46 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 126,54 zł.

- w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1 193,60 zł brutto / 1086,18 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 107,42 zł;- w kolejnych dniach posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 937,30 zł brutto / 852,94 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 84,36 zł.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Zasiłek wypłacany jest w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku?

Urząd pracy może przyznać zasiłek dla bezrobotnych na 180 lub 365 dni. Świadczenie jest wypłacane przez:

180 dni jeśli:

- osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

365 dni – jeśli:

- osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

- osoba bezrobotna rejestrując się w urzędzie pracy ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

- osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę rejestrującą się w urzędzie pracy,

- osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Skrócony czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Eksperci z Zielonej Linii wskazują, że jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni, również wtedy, gdy w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna rejestruje się osoba, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełnia warunki do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych.

