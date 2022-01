Zasiłek chorobowy czy pełne wynagrodzenie na kwarantannie lub izolacji domowej?

Pracownik może, ale nie musi pracować podczas kwarantanny lub izolacji domowej. Jeśli - za zgodą pracodawcy - zdecyduje się na home office, to powinien otrzymywać z tego tytułu pełne wynagrodzenie. Nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe ani inne świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Takie wnioski płyną z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Stanisława Szweda na interpelację poselską w sprawie wypłacania zasiłku chorobowego podczas przebywania na kwarantannie w dni wolne od pracy.

Autor: KDS

• 11 sty 2022 11:05





Za dni, w których pracownicy świadczą pracę zdalnie - zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy - przysługuje im pełne wynagrodzenie (Fot. Shutterstock)

Pracownik przebywający na kwarantannie lub w izolacji domowej może, ale nie musi pracować zdalnie.

Za dni, w których pracownicy świadczą pracę zdalnie - zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy - przysługuje im pełne wynagrodzenie.

Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie przez ubezpieczonego pracownika wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za pracę wykonywaną zdalnie.

Na nieścisłości w sytuacji wypłacania zasiłku chorobowego podczas przebywania na kwarantannie w dni wolne od pracy zwróciła uwagę w połowie grudnia posłanka Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050.

W interpelacji złożonej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wskazała, że gdy na pracownika zostaje nałożona kwarantanna w dzień wolny od pracy - np. sobotę lub niedzielę, nie ma on możliwości złożyć u pracodawcy stosownego oświadczenia i dokonać uzgodnienia, że będzie wykonywał pracę podczas przebywania na kwarantannie. W związku z czym za te dni - przecież wolne od pracy - nie otrzymuje on pełnego wynagrodzenia, a jest mu wypłacany zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. Jest więc stratny.

Posłanka poprosiła resort pracy o wyjaśnienie tego problemu. Odpowiedzi na jej pytania udzielił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wyjaśnił on, że obecnie ubezpieczeni pracownicy pomimo poddania ich obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mają możliwość wykonywania pracy zdalnej. Uprawnienie to zostało wprowadzone do porządku prawnego na mocy art. 4h i art. 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – tzw. „specustawy”.

- Zatem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie - wyjaśnia wiceminister Szwed. Jak dodaje, w takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani inne świadczenie pieniężne z tytułu choroby przyznawane w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. W zamian za to pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi pełne wynagrodzenie za pracę wykonaną zdalnie (w okresie trwania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych) tj. zgodnie z treścią art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320, z późn. zm). Wiceminister podkreślił, że możliwa rezygnacja przez pracownika z wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej kwarantanny lub izolacji nie powoduje utraty przez ubezpieczonego prawa do świadczeń chorobowych w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Oznacza to, że prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego za czas obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jest zagwarantowane ustawowo i to niezależnie od decyzji ubezpieczonego w przedmiocie podjęcia pracy w formie zdalnej. Podkreślił też, że jednocześnie w czasie kwarantanny i izolacji pracownik nie ma obowiązku pracować. Jest to jego wyłączne uprawnienie, z którego ubezpieczony pracownik może skorzystać, jednakże na warunkach określonych w wiążącej go z pracodawcą umowie o pracę i za jego zgodą. - Tym samym za dni, w których pracownik świadczy pracę zdalnie - zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy - przysługuje mu pełne wynagrodzenie (zamiast świadczeń chorobowych). Innymi słowy to odpowiednie postanowienia umowy zawartej z pracodawcą albo zatrudniającym decydują o tym, czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej (w tym także stacjonarnej) w dniach wolnych od pracy np. w sobotę, niedzielę - wyjaśnił wiceminister Stanisław Szwed. Przypomniał też, że w okresie obowiązkowej kwarantanny (lub izolacji w warunkach domowych) w myśl przepisów ubezpieczeniowych nie jest możliwe jednoczesne pobieranie przez ubezpieczonego pracownika wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za pracę wykonywaną zdalnie (bądź stacjonarnie).

