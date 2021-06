Zapłacą wszyscy, skorzystają niektórzy. Nowy pomysł budzi kontrowersje

Pomysłów na wprowadzenie kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy było w ostatnich latach kilka. Mówiło się o Wielkim Piątku, część osób wskazuje na 24 grudnia. Najnowszy pomysł - ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.

Polska to jeden z tych krajów, który dni ustawowo wolnych od pracy ma dość sporo. W każdym roku kalendarzowym wolnych obowiązkowo jest 13 dni: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja i 3 maja, Zielone Świątki (przypadający zawsze w niedzielę), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

- Na tle innych państw UE jesteśmy jednym z krajów o najwyższej liczbie dnia wolnych z tytułu świąt. W Polsce mamy szereg dni wolnych, tytułem przykładu: święta (13, ale zazwyczaj 11 przypada w innymi dniu niż niedziela), święto przypadające w innym dniu niż niedziela, np. w wolną dla pracownika sobotę wymaga zmniejszenia wymiaru czasu pracy do przepracowania o 8 godzin, czyli o wskazanie innego dnia wolnego, 2 dnia na opiekę nad dziećmi, 20/26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni na żądanie, 1-2 dni na poszukiwanie pracy. Pamiętajmy, że przeciętnie w miesiącu mamy do przepracowania 20/21 dni. W praktyce pracownik, nie uwzględniając okresów chorobowych, ma dwa miesiące wolne w roku - komentuje dla PulsHR.pl Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan. - Warto również zauważyć, że wszelkiego typu „przedłużone weekendy” oznaczają również spadek efektywności pracy w dłuższym okresie, konieczność poniesienia przez pracodawców dodatkowych środków organizacyjnych w celu zmniejszenia, a następnie zwiększenia intensyfikacji pracy - dodaje.

Nowy pomysł, dłuższe święta?

Dyskusji o wprowadzeniu kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy jednak nie brakuje. W przeszłości postulowano o wprowadzenie wolnego dnia w Wielki Piątek czy w Wigilię Bożego Narodzenia. Dziś pojawia się nowy pomysł i nowa data.

Społeczną inicjatywę ustanowienia 27 grudnia dniem ustawowo wolnym od pracy podjęły Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Inicjatywa zyskała poparcie m.in. Episkopatu Polskiego.

.@Abp_Gadecki w obecności dyr. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego podpisał deklarację poparcia ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym. To wsparcie inicjatywy upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919#PowstanieWielkopolskie pic.twitter.com/EVs2lEY8PO — Archidiecezja Poznańska (@ArchPoznan) June 18, 2021

Zgodnie z założeniami pomysłodawców, ma to być upamiętnienie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W praktyce oznaczałoby to wydłużenie świątecznej przerwy o jeden dzień.

Wolne nie dla wszystkich i duże obciążenie dla gospodarki

Pomysły wprowadzania kolejnych dni wolnych od pracy zawsze rodzą gorące dyskusje. Wystarczy przypomnieć sobie rok 2018 i analizy konsekwencji wprowadzenia jednorazowego dnia wolnego 12 listopada (setna rocznica odzyskania niepodległości przypadała w niedzielę, stąd decyzja o jednorazowym dniu w poniedziałek).

Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwraca uwagę na trzy główne skutki decyzji o kolejnym wolnym dniu.

Po pierwsze z dodatkowego dnia wolnego od pracy nie będą mogli tradycyjnie korzystać pracownicy sektorów strategicznych dla gospodarki, takich jak służba zdrowia, energetyka czy transport.

- Po drugie, w wielu przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach produkcyjnym, usługowym i handlowym spowodowałoby to konieczność reorganizacji systemu pracy i w pewnym sensie również systemu wynagrodzeń (zapewnienie obsady kadrowej na stanowiskach, których z przyczyn społecznych, ekonomicznych, technicznych nie można wyłączyć w dniu wolnym od pracy, zapewnienie dodatkowo płatnych dyżurów, będące źródłem wzrostu kosztów własnych przedsiębiorcy) - wyjaśnia Jarosław Wąsowicz.

Trzecim skutkiem, który odczujemy wszyscy, będzie ekonomia.

- Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy spowoduje także wzrost kosztów alternatywnych w działalności gospodarczej - system gospodarczy nie wytworzy jakiejś części wartości dodanej brutto. Jeden dzień wolny od pracy może "kosztować" gospodarkę co najmniej kilka miliardów złotych. Już teraz przedsiębiorcy narzekają na deficyt dyspozycyjnych pracowników, wskazując jednocześnie, że mogliby wytworzyć znacznie więcej i osiągnąć większe przychody ze sprzedaży, gdyby tylko udało im się zatrudnić dodatkowych pracowników. W sytuacji niedoborów kadrowych na rynku pracy, nastąpi umocnienie pozycji przetargowej wykwalifikowanych pracowników, a to może się przełożyć na wzrost oczekiwanych stawek płac w niektórych zawodach i specjalnościach, a w średnim i długim okresie może mieć spory wkład w dynamikę stopy inflacji w gospodarce - zauważa.

Z dodatkowego dnia wolnego od pracy nie będą mogli skorzystać m.in. pracownicy branży transportowej (fot. Pixabay)

Na aspekt gospodarczy uwagę zwraca także Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

- Ekonomiści prognozują, że każdy dzień wolny od pracy to strata dla polskiej gospodarki. W dobie kryzysu pandemicznego te uwagi są szczególnie trafne. To są oczywiście szacunki, nikt bowiem tak naprawdę nie jest w stanie do końca przewidzieć skutków kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto takie zmiany powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi w celu przygotowania pracowników i pracodawców na zmiany organizacyjne. Tym bardziej jest to uzasadnione z uwagi na stopniowe wygaszanie niedziel handlowych. Przypomnijmy też sobie chaos z 2018 r., który został wywołany przez ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy na ok. 100 godzin przed planowaną datą - zauważa.

Zdaniem ekspertów okres pandemii i radzenia sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego nie jest czasem na wprowadzanie tego typu rozwiązań.

- Kryteria merytoryczne, ekonomiczne, społeczne i statystyczne podpowiadają, że taka propozycja, w okresie pandemii, nie powinna się zmaterializować - podkreśla Jarosław Wąsowicz.

Koniec roku to nie jest czas na takie decyzje

Jarosław Wąsowicz podkreśla, że ewentualne zmiany powinny zostać poprzedzone długą dyskusją.

- Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy powinno być poprzedzone szeroką kampanią informacyjną w mediach. W sensie formalno-prawnym, najlepiej gdyby takie zmiany w systemie pracy wprowadzono z początkiem nowego roku kalendarzowego przy jednoczesnym zapewnieniu gospodarce co najmniej 12-miesięcznego okresu vacatio legis - podkreśla.

Tym bardziej, że końcówka roku to ciężki czas w wielu firmach. Z jednej strony mamy do czynienia z zamknięciem roku, co oznacza w wielu działach firm wzmożoną pracę.

- Wprowadzenie dnia wolnego w końcówce roku kalendarzowego nie będzie ułatwieniem dla pracodawców, w szczególności tych, którzy muszą przeprowadzić spis z natury (remanent). Większość firm dokonuje spisu pod koniec roku i potrzebuje wówczas pełnych zasobów kadrowych. Dzień wolny w tym czasie może utrudnić spełnienie tego obowiązku - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

Końcówka roku to czas ciężki w wielu firmach (fot. Shutterstock)

Końcówka roku to również czas, w którym wielu pracowników wykorzystuje przysługujący im urlop. Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl w 2018 roku wynika, że odpoczynek przynajmniej przez część okresu świąteczno-noworocznego deklarowało 55 proc. badanych.

- Pomysł ustanowienia kolejnego święta państwowego 27 grudnia celem upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nie spotka się raczej z poparciem pracodawców. Gdyby projekt ten został wdrożony w życie, wolne z okazji świąt Bożego Narodzenia przedłużyłoby się do trzech dni (o ile oczywiście zapomnimy o projekcie wolnej wigilii). Już teraz wielu pracowników, korzystając z urlopu wypoczynkowego, jest nieobecna w pracy od świąt do 6 stycznia (Trzech Króli), co w istotny sposób utrudnia organizację pracy w firmie. Szczególnie, jeśli profil przedsiębiorstwa warunkuje zwiększone zapotrzebowanie na określone usługi lub towary właśnie w sezonie świątecznym (turystyka, gastronomia, handel, branża rozrywki) - zauważa Monika Fedorczuk.

