Zaostrza się walka z luką płacową. Jeden problem rozwiążemy, kolejny stworzymy?

- W dokumentach pojawia się sformułowanie, że jeśli w danej firmie pojawi się luka płacowa, pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników musi zaradzić tej sytuacji. To dość enigmatyczne sformułowanie. Dyrektywa zastrzega, że jeżeli różnic w wynagradzaniu nie da się obronić uzasadnionymi, obiektywnymi lub neutralnymi kryteriami, wówczas należy podjąć działania naprawcze. Tego, jakie mają to być działania, dyrektywa nie mówi – nie ma otwartego ani zamkniętego katalogu działań naprawczych. Wiemy jednak, że należy podjąć kroki, by usunąć naruszenia prawa – wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Jeden z przepisów mówi, że jeżeli luka płacowa w danej firmie wyniesie co najmniej 5 proc., wówczas pracodawca będzie musiał wdrożyć działania korygujące. Co to oznacza?

Unijna dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ma zlikwidować dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn, a także zwiększyć przejrzystość zasad dotyczących wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na jej przeniesienie do prawa krajowego, czyli na jego dostosowanie w taki sposób, by uwzględniało ono nowe przepisy.

- Warto podkreślić, że luka płacowa może mieć charakter bezprawny – wówczas mogą pojawić się konsekwencje w postaci zapewnienia środków odszkodowawczych pracownikom z tego tytułu - dodaje.

Jak wyjaśnia Siemienkiewicz, by zmniejszyć lukę płacową, pracodawca może podjąć na szczeblu zarządczym działania likwidujące niezgodne z prawem przesłanki różnicujące płace. Przykładowo może dokonać przeglądu siatki wynagrodzeń, ustalić, jakie są przyczyny nierówności, a następnie usunąć je i wyrównać pensje.

W podobnym tonie wypowiada się Elżbieta Niezgódka, adwokatka z kancelarii Woman Labour Matters. Jak zaznacza, pracodawca będzie musiał podjąć działania korygujące, ale tylko w wypadku gdy nie będzie w stanie wyjaśnić, że luka płacowa wynika z innych czynników niż płeć. Takimi czynnikami mogą być: wyższe stanowisko, większe doświadczenie, staż pracy w danej firmie.

- Jeśli pracodawca mający lukę nawet na poziomie powyżej 5 proc. wyjaśni, że jest ona niezależna od płci, to żadnych działań nie będzie musiał podejmować – ocenia Elżbieta Niezgódka.

Jeśli jednak pracodawca nie wie, co jest przyczyną luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami, to zgodnie z dyrektywą powinien wspólnie z przedstawicielami pracowników przeprowadzić ocenę wynagrodzeń, czyli dowiedzieć się, co jest przyczyną różnic w zarobkach między kobietami a mężczyznami.

- Dyrektywa szczegółowo określa siedem elementów, które muszą znaleźć się w takiej analizie. W mojej ocenie kluczowe jest, po pierwsze, określenie, co jest przyczyną różnic w poziomach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Po drugie, jeśli przyczyna różnic w wynagrodzeniach nie jest obiektywna (np. staż pracy w firmie, kompetencje), określenie, jakimi środkami należy tę różnicę wyeliminować. Po trzecie, jeśli wcześniej pracodawca wdrażał środki mające wyeliminować nieuzasadnioną lukę płacową, to powinien przedstawić sprawozdanie, w którym wskaże, czy te środki były skuteczne, czy nie – mówi Elżbieta Niezgódka.

Nasuwa się pytanie, kto zweryfikuje, czy pracodawca mówi prawdę, czy nie? Okazuje się, że wszystko spoczywa w rękach pracowników.

- Oceny luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn będą udostępniane pracownikom, przedstawicielom pracowników, inspektorowi pracy i powołanemu do wdrożenia przepisów dyrektywy organowi. Ja jednak i tutaj wyznaję zasadę "Umiesz liczyć? Licz na siebie!". Liczę na działanie pracowniczek i związków zawodowych. To one, będąc najbliżej pracodawców, są w stanie skutecznie zadbać o swoje wynagrodzenia, chociażby podejmując działania sądowe. Liczne pozwy pracowniczek o wyrównanie wynagrodzenia do poziomu mężczyzny na tym samym stanowisku będą najskuteczniejszym rozwiązaniem – mówi Elżbieta Niezgódka.

Równość płacowa to sprawiedliwa pensja nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn (fot. Shutterstock)

Kobieta nie zawsze musi zarabiać na tym samym stanowisku tyle co mężczyzna

W Kodeksie pracy istnieje zasada braku dyskryminacji w firmach. Z drugiej strony przepisy polskiego systemu prawa pracy mówią, że nie ma bezwzględnej konieczności, żeby kobieta i mężczyzna na tym samym stanowisku zarabiali tyle samo.

- Istnieją tak zwane przesłanki uzasadnione, które różnicują wynagrodzenia na stanowisku pracy o takiej samej wartości. Odnoszą się one do wiedzy, kwalifikacji, a nawet do stażu pracy danej osoby. Co ważne, nie należy do nich sytuacja osobista, dobra osobiste czy światopogląd pracownika. Jeżeli przyczyny odwołują się do tych ostatnich czynników, to możemy mówić o dyskryminacji. Zatem to nie jest tak, że zawsze pracownik na tym samym stanowisku powinien zarabiać tyle samo bez względu na płeć – wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

Również Elżbieta Niezgódka podkreśla, że luka płacowa nie oznacza od razu dyskryminacji kobiet. To, że w firmie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety nie oznacza od razu, że firma dyskryminuje płacowo kobiety, a działanie pracodawcy jest sprzeczne z prawem. Informacja o luce płacowej będzie oznaczać tylko tyle, że w danej firmie mężczyźni mają wyższe pensje.

- Może to wynikać np. z faktu, że to firma z typowo "męskiej" branży i kobiety zajmują niższe stanowiska. Stąd, jeśli porównamy wynagrodzenia grupy kadry kierowniczej (tam, gdzie są głównie mężczyźni) z grupą pozostałych pracowników (tam, gdzie są kobiety), to wyjdzie, że faktycznie mężczyźni zarabiają więcej. Ale nie z powodu płci, lecz z powodu piastowania wyższych stanowisk – wyjaśnia Niezgódka.

Kobiety będą zarabiać więcej czy mężczyźni będą zarabiać mniej?

Według Katarzyny Siemienkiewicz nowe przepisy nie sprawią, że pensje mężczyzn będą obniżane w celu wyrównania luki płacowej. Panowie nie będą również pomijani podczas podwyżek, które powinny się opierać na przepisach wynikających z unijnej dyrektywy.

- Nie sądzę, by pracodawcy je pomijali. Od ponad 100 lat rynek pracy jest bardziej przychylny dla mężczyzn. Warto zwrócić też uwagę, że osoby na stanowiskach menedżerskich, które będą decydować o polityce wynagrodzeń, to najczęściej panowie – komentuje Siemienkieiwcz.

Nowe przepisy nie sprawią, że pensje mężczyzn będą obniżane w celu wyrównania luki płacowej (fot. Shutterstock)

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. Justyna Salomońska, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Dyrektywa nie sprawi, że kobiety automatycznie zaczną zarabiać więcej. Pamiętajmy, że w pewnych sektorach, które są mocno sfeminizowane (na przykład szkolnictwo), dyrektywa nie zmieni tego, że zarobki są niskie. „Wyrównanie do dołu” wynagrodzeń mężczyzn to zbyt daleko idące wnioski. Należy pamiętać, że kraje członkowskie mają trzy lata na wprowadzenie w życie przepisów, zatem ten proces wyrównywania płac będzie rozłożony w czasie. Równość płac da kobietom i mężczyznom możliwość uczciwego konkurowania na rynku pracy, a to jest korzystne dla całej gospodarki – dodaje Justyna Salomońska.

Elżbieta Niezgódka uważa natomiast, że istnieje ryzyko, że "czyszczenie" siatki wynagrodzeń spowoduje spłaszczenie wynagrodzeń i budżet z "nadwyżki mężczyzn" zostanie przeniesiony do budżetu "niedopłaty damskiej". Jest to jednak jej zdaniem tylko teoretyczne ryzyko.

- Wyobraźmy sobie, że w firmie pracuje więcej mężczyzn niż kobiet. Pracodawca chce wyrównać wynagrodzenia tej mniejszej części, czyli pracowniczkom. To, czy lepiej będzie większej grupie zabrać część pensji i prowadzić skomplikowany proces wypowiadania warunków pracy i płacy, czy po prostu przyznać wyższe wynagrodzenie kobietom? Po przeliczeniu kosztów obu procesów powinna wyjść pracodawcy ta druga opcja, czyli przyznanie dodatkowych pieniędzy mniejszej grupie pracowników – mówi Niezgódka.

- By wyrównać wynagrodzenia kobietom, to trzeba przyznać im "podwyżki". Więc siłą rzeczy pracownicy ich w tym samym momencie nie dostaną, bo już dzisiaj zarabiają adekwatnie do wartości pracy, którą wykonują. Jednak niech każdy mężczyzna odpowie sobie na pytanie: czy chcę "podwyżkę" tylko z tego powodu, że za mało zarabiałem dotychczas? Celowo słowo "podwyżkę" daję w cudzysłów, dlatego że wyrównywanie wynagrodzeń to nie "podwyżka", tylko właśnie wyrównanie. To nie są pieniądze ekstra od pracodawcy tylko pieniądze, które powinny być wypłacone wcześniej, np. w chwili zatrudnienia, awansu czy osiągnięcia wysokiego wyniku – dodaje.

Równość płacowa to sprawiedliwa pensja nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Jak wskazuje Elżbieta Niezgódka, pracodawca nie może popaść w drugą skrajność i mieć za chwilę problem dyskryminacji mężczyzn. W równości wynagrodzeń chodzi o to, aby nikomu wynagrodzenie, premia czy nagroda nie były wypłacane w zależności od tego, jakiej jest płci.

Mężczyźni zaczną być dyskryminowani podczas rekrutacji?

Pojawiają się także głosy, że firmy będą skrycie preferować kobiety podczas rekrutacji. Jeżeli kobiety zarabiają mniej, to bardziej opłacalne finansowo jest zatrudnianie pań. Ponadto zatrudnianie mężczyzn może zwiększyć lukę płacową w firmie. Czy istnieje ryzyko, że panowie będą dyskryminowani podczas rekrutacji?

Elżbieta Niezgódka zwraca uwagę, że obecnie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, a mimo to niektórzy pracodawcy chętniej zatrudniają panów.

- Pomijam tutaj kwestię kwalifikacji takich działań pod kątem dyskryminacji kobiet. Jednak ci pracodawcy wciąż obawiają się, że pracowniczka na etacie to: zwolnienie lekarskie na chore dziecko, urlop macierzyński czy szybszy powrót do domu po pracy. Stąd myślenie pracodawców jest takie, że "zapłacę więcej, ale on będzie bardziej dyspozycyjny niż ona" – wyjaśnia Elżbieta Niezgódka.

- Dopiero jeśli tradycyjny model rodziny się zmieni, to wtedy faktycznie pracodawcy będą chętniej zatrudniać kobiety niż mężczyzn. Jeśli kobiety staną się tak samo dyspozycyjne dla pracodawców jak mężczyźni, a będzie można zapłacić im mniej. Mam jednak nadzieję, że "tradycyjny model rodziny" zmieni się na partnerski, a wynagrodzenia kobiet będą ustalane na tych samych zasadach co mężczyzn – dodaje.

Również Katarzyna Siemienkiewicz zauważa, że zatrudnianie kobiet z perspektywy wielu pracodawców nadal jest mniej korzystne. To panie często ponoszą ciężar związany z macierzyństwem i są przez jakiś czas poza rynkiem pracy. Do tego dochodzi opieka nad rodzicami i osobami zależnymi – ten obowiązek nierzadko również spada na kobiety.

- Ponadto polscy pracodawcy nie potrafią zarządzać niepełnowymiarową pracą, która ułatwiłaby paniom pogodzenie życia prywatnego z zawodowym. Niestety, jeśli mamy jeden etat w firmie, łatwiej jest zatrudnić jedną osobę, sprawować nad nią nadzór i kontrolę niż zatrudnić dwie osoby, między które etat zostałby rozdzielony. Problemy kobiet na rynku pracy są złożone, a luka płacowa to zaledwie jeden mały element. Nawet jeśli uda się ją zlikwidować, to sytuacja pań nie zmieni się diametralnie - komentuje Siemienkiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Justyna Salomońska, która podkreśla, że dyskryminacja kobiet na rynku pracy to zjawisko, które znamy od dawna i walką z nią jest też procesem rozłożonym w czasie.

- Wciąż słyszymy o przypadkach, kiedy kobiety w trakcie rozmów o pracę są pytane o posiadanie dzieci lub plany posiadania dzieci, mimo iż takie pytania są niezgodne z prawem. Dyskryminacja kobiet podczas rekrutacji jest związana z tym, że one częściej niż mężczyźni są obciążone obowiązkami opiekuńczymi. W społeczeństwie polskim te normy płciowe dotyczące opieki też się zmieniają, ale to powolny proces. Dyrektywa nie odmieni drastycznie preferencji rekrutacyjnych, to jest zatrudniania kobiet zamiast mężczyzn – mówi Salomońska.

Obawa pracodawców, że luka płacowa w firmie się zwiększy, może być zdaniem Elżbiety Niezgódki dla spółek motorem employer brandingowym. Firmy, którym zależy na dobrym wizerunku pracodawcy, bo doceniają obecność kobiet w firmie, będą dbały o to, żeby luka płacowa była jak najniższa albo żeby nie było jej wcale.

- Dyrektywa mocno podkreśla też, że pracowniczki i pracownicy mogą swobodnie rozmawiać o wysokości swoich wynagrodzeń, premii czy otrzymanych nagród. Nie można wyciągnąć negatywnych konsekwencji za plotkowanie na korytarzu o podwyżkach w firmie czy o tym, że ktoś za mało zarabia. I to moim zdaniem najmocniejszy środek do walki z luką płacową. Jeśli pracowniczki i pracownicy dowiedzą się, że firma płaci "nie fair ze względu na płeć", to zaufanie do takiego pracodawcy legnie w gruzach – mówi Niezgódka.

Przepisy polskiego systemu prawa pracy mówią, że nie ma bezwzględnej konieczności, żeby kobieta i mężczyzna na tym samym stanowisku zarabiali tyle samo (fot. Shutterstock)

Firmy mogą stosować taktyki, by zmieścić się w "widełkach" luki płacowej

Według Katarzyny Siemienkiewicz w unijnej dyrektywie ds. przejrzystości wynagrodzeń zabrakło ujęcia systemowego. Mamy ogólne pojęcie luki płacowej, ale zdaniem ekspertki problem nie został przeanalizowany – nie zostało pokazane, z czego wynikają nierówności.

- W Polsce kobiety pracują w sektorach, które są mniej opłacalne, np. w opiece zdrowotnej czy w sektorze publicznym. Ma to duży wpływ na lukę płacową. Dyrektywa przestawia globalną perspektywę, a jej zapisy mówią, że poszczególne firmy mają naprawić nieprawidłowości. Może to jednak prowadzić do zatrudniania przedstawicieli jednej płci w danym sektorze. Jeżeli firmy będą miały profil jednopłciowy, wówczas ryzyko jakichkolwiek naruszeń będzie mniejsze – twierdzi Siemienkiewicz.

Jej zdaniem pracodawcy mogą korzystać z przesłanek umożliwiających różnicowanie wynagrodzeń. Przykładowo będą chętniej zatrudniać młode osoby z niewielkim doświadczeniem na niepełny etat.

- Czas pokaże, jak nowe przepisy będą funkcjonować i czy będą nadużycia – dodaje.

Elżbieta Niezgódka zauważa ryzyko związane z wyodrębnianiem kategorii pracowniczek i pracowników w oparciu o kryterium pracy takiej samej lub takiej samej wartości.

- Aby ustalić wysokość luki płacowej, pracodawca wyodrębnia "kategorie pracowników" i na tej podstawie ustala różnice w wynagrodzeniach pracowniczek i pracowników. Ta kategoria pracowników to pracownicy wykonujący taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. W praktyce to bardzo szerokie pojęcia. I ta szerokość sprawia, że pracodawcy mogą mieć pokusę, aby manipulować kategoriami pracowników. Na przykład "sztucznie" włączać do danej kategorii pracowników inne grupy pracowników. Tylko po to, aby wynik luki płacowej był niższy – wskazuje Niezgódka.

Adwokatka dodaje, że unijny prawodawca ma świadomość ryzyka takiej pokusy. Dlatego Polska (tak samo jak wszystkie państwa członkowskie UE) będzie musiała ustanowić instrumenty porównywania wartości pracy w oparciu o określony zestaw obiektywnych kryteriów, tj. wykształcenie, wymogi zawodowe i szkoleniowe, wymagane dodatkowe kwalifikacje, wysiłek i poziom odpowiedzialności związane z pracą na danym stanowisku, rodzaj pracy czy też specyfika wykonywanych zadań.

- Co więcej, według nowych zasad przy określaniu wartości pracy na danym stanowisku pracowniczki i pracownicy będą mogli porównywać się z pracowniczkami i pracownikami u pracodawców powiązanych, a nawet sięgać do badań płacowych – wyjaśnia Niezgódka.

Zdaniem Justyny Salomońskiej, jeśli firmy podejmą próby obejścia przepisów dyrektywy, ważne jest, by takie praktyki były monitorowane, w szczególności przez partnerów społecznych.

- Osoby zajmujące się rekrutacją sygnalizują też, że na etapie rekrutacji możliwe będzie swoiste obejście przepisów dyrektywy poprzez podanie szerokich widełek wynagrodzeń, przez co informacje o płacy będą oczywiście mało użyteczne dla osób aplikujących o pracę – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl