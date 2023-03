Zamieszanie z dodatkowym urlopem. Kto będzie mógł skorzystać z 9 tygodni rodzicielskiego?

Nowelizacja wydłuża okres urlopu rodzicielskiego. Obecnie po urodzeniu dziecka matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego trwającego od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie do maksymalnie 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Następnie rodzicom przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Rząd wydłużył ten czas o dodatkowe 9 tygodni, ale zastrzegł, że nie może z nich korzystać rodzic, który wcześniej był już na urlopie rodzicielskim.

Jednak z racji opóźnienia w pracach nad zmianami w prawie pojawiła się obawa, że część rodziców dzieci urodzonych na przełomie 2021 i 2022 roku nie ma co liczyć na możliwość wykorzystania dodatkowych tygodni urlopu.

Rodzice blisko 95 tys. dzieci stracili na opóźnieniach w pracach nad nowelą

- W wyniku opóźnienia we wprowadzeniu dyrektywy unijnej work-life balance prawa do dodatkowego 9-tygodniowego płatnego urlopu zostali pozbawieni rodzice nawet 94 500 dzieci. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że taki urlop nie tylko pozytywnie wpłynąłby na zwiększenie zaangażowania się ojców w proces wychowywania dziecka, ale także zapewniłby przesunięcie w czasie konieczności oddania dziecka do żłobka. (...) Obywatele byli przekonani, że Rada Ministrów zrealizuje zobowiązania zawarte w dyrektywie i zapewni Polkom i Polakom dodatkowe 9 tygodni płatnego urlopu. Rodzice mogą oczekiwać przyznania przysługującego im urlopu za rok 2022 z mocą wsteczną, ponieważ fakt, że nie został on wtedy wprowadzony, wynika tylko i wyłącznie z opóźnień prac Rady Ministrów - napisał poseł Koalicji.

Zaznaczył też, że prawo do skorzystania z dodatkowych dni urlopu z datą wsteczną powinni mieć także rodzice dziecka posiadający zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Im zgodnie z nowelą przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowych 24 tygodni urlopu rodzicielskiego.

W interpelacji Michał Jaros pyta, czy resort rozważa, by nowymi urlopami objął wszystkich tych rodziców, którzy mieli prawo do urlopu rodzicielskiego 2 sierpnia 2022 roku, czyli w momencie, gdy rząd obiecał wejście w życie nowych przepisów.

To jedna z największych nowelizacji Kodeksu pracy - wymaga czasu

Resort w odpowiedzi na interpelację nie odniósł się wprost do pytania posła.

- W celu objęcia nowymi regulacjami jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w ww. projekcie ustawy, pracownik - rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych - poinformował resort pracy w odpowiedzi na interpelację.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urlop rodzicielski powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Na wejście w życie nowych przepisów trzeba jeszcze trochę poczekać. Jest jednak szansa, że prawo do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zyskają również rodzice, którzy nie mogliby z niego skorzystać w związku z opóźnionym wejściem w życie przepisów w tej sprawie. Taka poprawka została bowiem przegłosowana 2 marca na wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Teraz musi zostać jeszcze przyjęta przez Senat, który ma zająć się nowelizacją Kodeksu pracy na posiedzeniu zaplanowanym na 8 i 9 marca. Kiedy pracę nad ustawą zakończą senatorowie, wróci ona do Sejmu. Nowe przepisy wejdą natomiast w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Czy ojcowie będą chcieli skorzystać z dodatkowego urlopu rodzicielskiego?

Wydłużenie urlopu na tych warunkach ma konkretny cel. A jest nim zachęcenie ojców do wykorzystania 9 tygodni dodatkowego wolnego i umożliwienia matkom powrotu na rynek pracy. Jak pokazują statystyki, jest sporo do poprawy w tym zakresie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w Polsce z urlopów rodzicielskich korzysta tylko 1 proc. mężczyzn.

Według najnowszego raportu Fundacji Sukces Pisany Szminką „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne" 86 proc. kobiet przebywających obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym przyznaje, że ich partner nie korzystał i nie ma zamiaru skorzystać z urlopu rodzicielskiego.

Matki zapytane, dlaczego ich partnerzy nie korzystają z tych rozwiązań, najczęściej mówią, że nie widzą takiej potrzeby (39 proc.), taki sam odsetek deklaruje, że nie istnieje taka możliwość ze względu na formę zatrudnienia partnera. 16 proc. badanych wskazuje na kwestie finansowe. 3 proc. mówi wprost, że byłoby to źle widziane w pracy partnera.

