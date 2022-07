Zaległy urlop. Zbliża się ważna data. Pracodawcom zostało niewiele czasu, by uniknąć kary

jk

Nieco ponad dwa miesiące zostało pracodawcom na wysłanie pracowników na zaległy urlop z 2021 roku. Termin mija 30 września. Inaczej firmy czeka kara. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu (Fot. Gaining Visuals/Unsplash)

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ostateczny termin udzielenia urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok mija 30 września roku następnego.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu w tym terminie nawet, jeśli w danym roku urlop nie był ujęty w planie urlopów ani pracodawca nie ustalił jego terminu po porozumieniu z pracownikiem.

Za nieudzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego czasu, pracodawca może zostać ukarany grzywną. Od 1 tys. zł do aż 30 tys. zł.

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od dotychczasowego stażu pracy pracownika (wlicza się niego także okres edukacji).

Wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat

- 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Urlop wypoczynkowy powinien być, co do zasady, w całości wykorzystywany w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa. Kiedy więc mówimy o urlopie za 2021 rok, to w 2021 roku powinniśmy z niego skorzystać.

Zaległy urlop

Jeśli tego nie zrobimy, wraz z 1 stycznia 2022 roku urlop ten staje się urlopem zaległym. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy na udzielenie go pracownikom pracodawcy mają czas do końca września. W praktyce oznacza to, że dla spełnienia wynikających z tego zapisu wymagań wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego urlopu.

Jeśli pracownik nie składa wniosków o zaległy urlop, pracodawca ma prawo udzielić mu zaległego urlopu, nawet gdy nie wyraża na niego zgody.

Co istotne, pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu. Nie może też po przekroczeniu terminu 30 września rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy, a samo zawiadomienie o rozpoczęciu urlopu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Takie zachowanie może być traktowane jako porzucenie pracy, co upoważnia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Kiedy urlop wypoczynkowy przepada? Zdarzają się jednak sytuacje, w których zaległego urlopu nie uda się wykorzystać w całości w określonym prawnie terminie. Co w takiej sytuacji? Urlopu wypoczynkowego nie można gromadzić w nieskończoność. Art. 291 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, "przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne". Czytaj też: L4 w trakcie urlopu. Co się dzieje z dniami wolnymi? Przykład. Karolina w 2021 roku wykorzystała 15 dni urlopu z 26 które jej przysługują. Od 1 stycznia 2021 roku ma zatem 11 dni zaległego urlopu, które powinna wykorzystać do 30 września 2021 roku. Jeśli nie wykorzystała zaległego urlopu do końca września, od 1 października rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia, który trwa 3 lata (urlop przepadnie 1 października 2024 roku). Jeśli pracownik nie składa wniosków o zaległy urlop, pracodawca ma prawo udzielić mu zaległego urlopu, nawet gdy nie wyraża na niego zgody (Fot. Eddy Billard/Unsplash) Przedawnienie urlopu o urlopy rodzicielskie Prawo przewiduje sytuacje, w których następuje zawieszenie biegu przedawnienia. W praktyce oznacza to, że nawet gdy okres przedawnienia rozpocznie swój bieg, należy wstrzymać się z jego odliczaniem. Takie okoliczności zostały wymienione w Kodeksie pracy i są to: - okres trwania przeszkody wynikającej z powodu siły wyższej, w którym uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów; - czas korzystania z urlopu wychowawczego - w zakresie urlopu wypoczynkowego. W przypadku korzystania z urlopu wychowawczego odliczanie biegu przedawnienia dla urlopu wypoczynkowego ulega zatem zawieszeniu, a termin przedawnienia przesuwa się. Prawo do urlopu Należy pamiętać również o tym, że prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Nie może zrzec się prawa do urlopu w naturze w zamian za ekwiwalent pieniężny. Tym samym niemożliwa jest wypłata tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy, nawet gdyby taka była zgodna wola obu stron. Wyjątki od tej zasady to m.in. sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

