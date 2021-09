Zaciska sie pętla wokół niezaszczepionych pracowników. "Straszą nas"

Do wykazu prac legislacyjnych rządu została wpisana nowelizacja przepisów Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawarte w niej rozwiązania mocno odbiją się na sytuacji zawodowej niezaszczepionych pracowników.Co sądzą o nich pracownicy i pracodawcy?

W myśl rządowego projektu pracodawca będzie miał prawo wiedzieć, czy pracownik jest zaszczepiony, czy przeszedł zakażenie koronawirusem lub ma ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Niezaszczepiony pracownik będzie mógł być delegowany do pracy poza jego stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym tej pracy. Będzie też mógł być skierowany na urlop bezpłatny. Informacji na temat szczepień czy negatywnego wyniku testu na COVID-19 pracodawca będzie mógł wymagać również od kandydata do pracy.

Rządowy projekt nie wywołuje entuzjazmu wśród zatrudnionych, wręcz przeciwnie. Jakub pracujący w branży logistycznej podjął decyzję, że nie będzie się szczepił. Na chwilę obecną nie wpływa to na jego pracę - w firmie nie ma podziału na zaszczepionych i niezaszczepionych. Mimo to zarówno on, jak i jego współpracownicy obawiają się tego, co będzie jesienią.

- Zapowiadane zmiany doprowadzą do dyskryminacji, szczególnie że szczepionka nie chroni przed roznoszeniem choroby i powinna być dobrowolna. Tak naprawdę nie straszą nas chorobą, ale tym, co się stanie, jeśli się nie zaszczepimy. Narracja jest taka, że powinniśmy się bać kolejnego lockdownu – mówi Jakub.

Negatywne odczucia towarzyszą również Bartkowi z branży kulturalnej, który do tej pory nie zaszczepił się. Jak podkreśla, w jego firmie nie ma podziałów - mimo że osób niezaszczepionych jest niewiele. Wszyscy wykonują swoje obowiązki w taki sam sposób jak dotychczas, nikt nie zwraca uwagi na to, czy pracownicy są zaszczepieni.

- Uważam, że nie powinno być takiego podziału, ponieważ pracodawca zatrudnił mnie z powodu moich umiejętności, a nie dlatego, że byłem na coś szczepiony bądź nie - komentuje Bartek.

- Do nowych pomysłów naszego rządu jestem negatywnie nastawiony. Rozporządzenia i ustawy pisane na kolanie nijak się mają do naszej konstytucji oraz prawa. Jeżeli pracodawca skierowałby mnie na urlop bezpłatny bądź wysłał na inne stanowisko, które nie jest ujęte w moim zakresie obowiązków, wystąpiłbym do sądu pracy. Każdy pracownik musi być traktowany jednakowo na tym samym stanowisku, inaczej występuje dyskryminacja. Pomysł ten spowoduje niesamowite zamieszanie – ocenia Bartek.

Ingerencja w prywatność pracowników

Jak z kolei rządowy projekt oceniają firmy? Część pracodawców uważa, że informacja o tym, który z pracowników się zaszczepił, to zbyt duża ingerencja pracodawcy w prywatne życie zatrudnionego. Jest ona jednak uzasadniona.

- Zgadzam się, że to wyjątkowa ingerencja w szczególne informacje na temat pracowników. Poszukujemy zrównoważonych rozwiązań w kontekście epidemii, która objęła swoim zasięgiem prawie cały świat i doprowadziła do ogromnych perturbacji społecznych i gospodarczych. Musimy rozważyć pomiędzy prawem do prywatności a ochroną zbiorowości. Opierając się na wypowiedziach autorytetów medycznych i uwzględniając fakt obowiązywania od 1,5 roku stanu epidemii wydaje się, iż tego rodzaju działania, o charakterze tymczasowym, są uzasadnione w określonych okolicznościach wykonywania pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Nieco inaczej patrzy na sprawę Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison Polska, który przypomina, że obowiązkowe badania lekarskie też są jakąś ingerencją.

- Nie przesadzałbym z ostrymi ocenami. Natomiast jako szef firmy zatrudniającej pracowników nie widzę potrzeby zbierania takich informacji – dodaje Gniazdowski.

Weryfikacja szczepień jest potrzebna?

Oceniając projekt rządu Paweł Gniazdowski podkreśla, że jego zdaniem propozycja nie przejdzie w takiej formie. Gdyby jednak tak się stało i pracodawcy by z niej korzystali, to byłaby ona powodem licznych perturbacji w zespołach,mimo że argument o dyskryminacji byłby zbijany argumentem troski o bezpieczeństwo innych pracowników i klientów.

- Należy rozumieć, że część mediów i opinii publicznej, a także wpływowe obecnie środowiska medyczne bardzo naciskają na wzmożenie presji na niezaszczepionych. Tylko temu przypisuję pojawienie się takiego projektu - nie przypuszczam, że zostanie on ostatecznie przyjęty w tak radykalnej formie. Być może zostanie uchylona furtka do sprawdzania stanu zdrowia pracownika - w końcu od lat pracownicy robią obowiązkowe badania wstępnie i okresowe i dotąd nie myśleliśmy o tym w kontekście praw człowieka. Natomiast ewentualne sankcje idące za diagnozą są bardzo dyskusyjne. Moim zdaniem zdroworozsądkowa zasada, że osoby z objawami chorób dróg oddechowych powinny iść raczej do lekarza niż do pracy powinna wystarczyć – ocenia Paweł Gniazdowski.

Robert Lisicki, choć ma szereg wątpliwości, propozycje rządu ocenia pozytywnie. Jak zaznacza, na pracodawcach ciąży odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz sprawne funkcjonowanie firmy.

- Uwzględniając doświadczenia wyniesione z ostatniego 1,5 roku stanu epidemii i w sytuacji zagrożenia czwartą falą zakażeń COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem - podkreśla Lisicki.

Jego zdaniem informacje o tym, którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania zarządzanie ryzykiem. Niepewność jest jedną z największych barier prowadzenia działalności.

- Informacje te umożliwiłyby także organizację pracy uwzględniającą obowiązujące obostrzenia (odległości pomiędzy stanowiskami pracy, kontakt z klientami itd.). Liczba „bezpiecznych” pracowników ma szczególne znaczenia dla stanowisk związanych z utrzymaniem ważnej infrastruktury czy przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności – komentuje Lisicki.

Wewnętrzna rotacja

Warto przypomnieć, że suchej nitki na zaproponowanych przez resort zdrowia rozwiązaniach nie zostawiło OPZZ. Związek uważa, że nowe przepisy doprowadzą do tego, iż pracodawca będzie mógł przesunąć pracownika na inne gorzej płatne stanowisko albo skierować na urlop bezpłatny, a w jego miejsce zatrudnić osobę zaszczepioną - zapewne na gorszych warunkach.

- Rząd nie radzi sobie z akcją szczepień. Nie przekonał do niej większości obywateli. Boi się jej przeciwników. Dlatego w obliczu czwartej fali COVID-19 planuje uderzenie w najsłabszych. Nie ma na to naszej zgody! - możemy przeczytać w przyjętym przez związek stanowisku.

Zdaniem związku rząd nie przekonał większości obywateli do konieczności szczepienia się przeciwko COVID-19. W kwestii promowania szczepień nie wykazuje wystarczającej kreatywności i determinacji. Nie reaguje na agresywne działania środowisk kwestionujących ich konieczność.

- Dlatego rządzący tworzą przepisy wywierające silną presję na niezaszczepionych pracowników, dając przy tym nadzwyczajne uprawnienia pracodawcom. Nie godzimy się na to, aby rachunek za kunktatorstwo władzy płacili pracownicy. Człowiek to nie jest mebel, który można przesunąć, schować albo wyrzucić. Wzywamy rząd do podejmowania mądrych i odważnych decyzji z poszanowaniem praw człowieka i obywatela - czytamy w stanowisku, pod którym podpisało się kierownictwo OPZZ.

Z kolei przedstawiciel Konfederacji Lewiatan jest spokojny, jeśli chodzi o fakt, że niezaszczepiony pracownik będzie mógł być delegowany do pracy poza jego stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym tej pracy.

- Nie znamy szczegółów projektu, ale ewentualnej czasowej zmiany stanowiska nie nazywałbym degradowaniem. Inna praca powinna odpowiadać kompetencjom pracownika, zresztą już obecnie zgodnie z Kodeksem pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym – komentuje Robert Lisicki.

- Odnosząc się do szeregu zarzutów stawianych tej inicjatywie, chciałbym jeszcze podkreślić, iż zrównane ze statusem osoby zaszczepionej będą osoby, które przebyły w określonym czasie zakażenie SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. W jakimś stopniu uwzględniamy prawo poszczególnych osób do samodzielnej decyzji w kwestii szczepień, jednocześnie wzmacniając ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w poszczególnych zakładach pracy, w społeczeństwie – dodaje.

Lisicki wyjaśnia też, że dlaczego firmy raczej nie będą wysyłać niezaszczepionych pracowników na bezpłatne urlopy.

- W kontekście budowania dobrych praktyk i odnotowywanego na rynku zapotrzebowania na nowych pracowników należy uznać to za wyjątkowe uprawnienie, wymagające dużej ostrożności po stronie pracodawców - podkreśla Robert Lisicki.

Wyzwanie dla pracodawców

Robert Lisicki zwraca również uwagę na inną kwestię. Jego zdaniem w kontekście weryfikacji osób zaszczepionych mało mówi się o wyzwaniach po stronie pracodawców. Tymczasem pobieranie i przetwarzanie informacji na temat szczepienia będzie dla pracodawców dodatkowym obciążeniem i może wiązać się z pewnym ryzykiem.

- Mówimy o przetwarzaniu informacji o szczególnym charakterze, co wiąże się ze zwiększoną odpowiedzialnością. Jednocześnie takie procesy to wyzwania z punktu widzenia zarządzania personelem. Odsetek osób sceptycznie nastawianych do szczepień w społeczeństwie ma odzwierciedlenia w zakładach pracy – komentuje Lisicki.

Co więcej, kwestia weryfikacji szczepień będzie wyzwaniem nie tylko prawnym, ale także z punktu widzenia utrzymywania relacji w miejscu pracy.

- Weryfikacja statusu pracownika pod kątem SAR-COV-2 może wpłynąć na postawę poszczególnych osób. Dodatkowego zaangażowania, po stronie pracodawców, będzie wymagało wyjaśnienie pracownikom przyczyn i celów, dla których takie informacje są weryfikowane – tłumaczy Robert Lisicki.

Kandydat pod lupą

Informacji na temat szczepień czy negatywnego wyniku testu na COVID-19 pracodawca będzie mógł wymagać również od kandydata do pracy. Robert Lisicki podkreśla, że trudno przewidzieć, jak taki wymóg będzie wpływał na efektywność rekrutacji. Dodaje też, że wprowadzenie takiego warunku będzie decyzją poszczególnych pracodawców. Wiele będzie zależało do sektora. Uwzględniając badania nastawienia społeczeństwa do szczepień każdy pracodawca będzie w stanie oszacować ryzyko utraty potencjalnych kandydatów.

- Z szerszej perspektywy, w zasadzie pracodawca może od kandydata oczekiwać wszystkiego, ale jeśli zażąda czegoś odbiegającego od przyjętych norm to ryzykuje, że kandydat odmówi, a ponadto może ucierpieć reputacja pracodawcy. Nie przeszkadza to jednak niektórym firmom np. w USA wprowadzać pytań testujących poglądy społeczne kandydata, jego stosunek do mniejszości, itp. Jeśli jakaś firma uznaje deklarację o szczepieniu za istotną to zapyta, ryzykując, że kandydat uzna to za zbyt daleko idącą ingerencję i zniechęci się. W czasach i tak trudnych rekrutacji, wszelkie takie pozamerytoryczne pytania są przynajmniej nierozsądne – komentuje Paweł Gniazdowski.