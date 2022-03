Zachorujesz i nie dostaniesz pieniędzy. Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy

Zgodnie z prawem zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jednak są sytuacje, w których mimo to zasiłek chorobowy się nie należy.

W IV kwartale 2021 r. ZUS przeprowadził 99,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (fot. Unsplash/Bermix Studio)

Z danych ZUS wynika, że w styczniu 2022 roku na zasiłkach chorobowych przebywano w sumie 14 205,7 dni, osobom z nich korzystających wypłacono łącznie 1 398 392,4 zł. To więcej niż w grudniu ubiegłego roku, gdy liczba dni zasiłkowych wynosiła 13 032,3, a kwota wypłat podana w tys. zł wyniosła 1 290 043,9.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom które są objęte w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Są to pracownicy, członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Prawo do niego zyskują również osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wtedy w momencie choroby, zasiłek chorobowy wypłacany jest osobom, które wykonują pracę nakładczą (inaczej nazywana pracą chałupniczą), pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracują z osobą, która wykonuje taką umowę. Dotyczy to również niań, które pracują na podstawie umowy uaktywniającej.

Prawo do zasiłku mają też osoby prowadzące pozarolniczą działalność lub współpracujące z osobą, która prowadzi taką działalność. Z tego prawa mogą skorzystać również osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz duchownymi.

Są sytuacje, w których mimo spełnienia powyższych wytycznych, nawet jeśli zachorujemy, to nie mamy prawa do zasiłku.

Jak podaje ZUS, zasiłek nie przysługuje za okres niezdolności do pracy:

- za który zachowujemy prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych,

- podczas bezpłatnego urlopu lub urlopu wychowawczego,

- podczas tymczasowego aresztowania lub odbywania karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania),

Na zasiłek nie mają szans również osoby, które są niezdolne do pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie zachowują prawa do wynagrodzenia, w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia:

- wygaśnięcia umowy o pracę,

- pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego,

- rozwiązania umowy o pracę na czas określony.

W podobnej sytuacji są osoby, których niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu.

Nie należy się również zasiłek za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem ‘’C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku).

Zasiłku chorobowego nie dostaną też osoby, które sięgnęły bo sfałszowane zwolnienie lekarskie lub w zwolnienia lekarskiego pracowały lub wykorzystywały ten czas niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku.

Wstrzymana wypłata zasiłku chorobowego

Tylko w IV kwartale 2021 r. ZUS przeprowadził 99,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII br. 353,2 tys.). W efekcie wydanych zostało 5,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. 18,3 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2021 r. osiągnęła 4 252,7 tys. zł (w okresie I-XII br. 15 058,2 tys.).

W tym czasie ZUS obniżył wypłaty zasiłku o 38 152,2 tys. zł, a dotyczyło to 33,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2021 r. obniżono wypłaty o 176 173,8 tys. zł – (155,9 tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2021 r. wyniosła 42 407,7 tys. zł, a w okresie I-XII 2021 r. – 191 240,3 tys. zł.