Zachorowałeś na urlopie - wskakujesz na L4. Zachorowało ci dziecko? Masz problem

Planując wakacje, raczej nikt nie zakłada scenariusza, że zamiast wylegiwania na plaży wylegiwać będzie się pod kocem z gorączką. Wypadki jednak chodzą po ludziach, a choroba nie wybiera. Co w takiej mało przyjemnej sytuacji? Jeśli udaliśmy się do lekarza, który dał nam L4, nasz urlop jest automatycznie przerywany. O tym jednak nie wszyscy wiedzą.

To, jak postępować podczas choroby nakładającej się na urlop wypoczynkowy, dokładnie reguluje Kodeks pracy (fot. Shutterstock)

Wakacje, walizki spakowane, noclegi zamówione, plan zwiedzania stworzony. Nagle wysoka gorączka, nieszczęśliwy wypadek. Mówiąc wprost – zwolnienie lekarskie. Co w takiej sytuacji? Czy zaplanowany (i wyczekiwany) urlop "zje" nam zwolnienie L4?

– W razie choroby powstałej w trakcie urlopu wypoczynkowego następuje jego przerwanie na czas niezdolności do świadczenia pracy. Pozostałą, niewykorzystaną część urlopu pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Kwestię tę dokładnie reguluje Kodeks pracy artykułami 165 i 166:

Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166. Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Załóżmy taką sytuację: 2 sierpnia rozpoczynamy zaplanowany urlop, który ma potrwać 3 tygodnie. Niestety rozchorowaliśmy się, otrzymaliśmy tygodniowe l4. Co powinien w takiej sytuacji pracownik?

– W takiej sytuacji najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu powinien powiadomić o tym pracodawcę, w celu przesunięcia urlopu na termin późniejszy. Podstawą do przesunięcia urlopu jest wystawione zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Pytanie najistotniejsze. Co w takim przypadku z pozostałymi dwoma tygodniami zaplanowanego urlopu?

– L4 podczas urlopu powoduje jego przerwanie, co oznacza, że po ustaniu choroby pracownik winien stawić się w pracy. Oczywiście może skonsultować tę kwestię z pracodawcą i rozpocząć urlop bezpośrednio po ustaniu choroby – dodaje Stasiewicz.

O tym, kiedy zostanie wykorzystany urlop, decyzję podejmuje pracodawca z pracownikiem.



Choroba w trakcie trwania urlopu

Zwolnienie lekarskie może nam się przytrafić także podczas trwania urlopu. I tu analogicznie do sytuacji, w której zachorujemy przed urlopem, w momencie otrzymania zwolnienia od lekarza nasz wypoczynek jest automatycznie przerywany.

Część urlopu niewykorzystaną z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym.

Posłużmy się więc przykładem. Termin naszego planowanego urlopu to 2-13 sierpnia. 5 sierpnia otrzymujemy zwolnienie lekarskie, załóżmy do 13 sierpnia. Wykorzystaliśmy zatem 3 dni przysługującego nam urlopu. Pozostałe 7 dni będziemy mogli wykorzystać w innym terminie.

Tak jak w przypadku zachorowania przed urlopem, gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu, późniejszy termin wypoczynku powinien ustalić z pracodawcą. Za złamanie przepisów Kodeksu pracy należy uznać dobrowolne – bez uzgodnienia z pracodawcą – wykorzystanie urlopu bezpośrednio po czasie przewidzianym na jego realizację.

Wracając do naszego przykładu – nie możemy więc, z automatu i bez wiedzy pracodawcy, wykorzystać 7 przysługujących nam dni zaraz po zakończeniu obowiązywania zwolnienia i przyjść do pracy 24 sierpnia.

Wracać czy nie?

Pytania rodzić będzie jeszcze jedna kwestia. Czy jeśli na przykład złamiemy sobie rękę, będąc poza naszym stałym miejscem zamieszkania, powinniśmy wrócić do domu, czy możemy czas L4 spędzić poza domem?

Tu kluczową rolę będą pełnić zalecenia lekarza.

– W pierwszej kolejności należy pamiętać o celu zwolnienia lekarskiego, jakim jest jak najszybszy powrót do zdrowia. W konsekwencji to od zaleceń lekarskich zależy, czy będzie możliwość kontynuowania wypoczynku czy też konieczne jest jego przerwanie i powrót do domu. W przypadku złamania ręki wskazaniem będzie ograniczenie aktywności, dlatego też dalszy wypoczynek urlopowy może być traktowany jako sprzeczny z celem zwolnienia lekarskiego – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Pamiętajmy, że jeśli nasze zachowanie będzie sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego, możemy spodziewać się poważnych konsekwencji.

– W mojej ocenie, jeżeli pracownik objęty zwolnieniem chorobowym podczas urlopu wypoczynkowego nie będzie podejmował działań sprzecznych z celem zwolnienia, urlop może być kontynuowany, a zasadność zwolnienia nie powinna być podważana ani przez ZUS, ani przez pracodawcę. Niestety, w przypadku gdy ZUS stwierdzi, że urlop wypoczynkowy był sprzeczny z celem zwolnienia lekarskiego, może orzec o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, a swoich praw trzeba będzie dochodzić na drodze postępowania sądowego – wyjaśnia.



Co z opieką nad chorym dzieckiem?

Kodeks pracy daje rodzicom-pracownikom możliwość usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy dziecko zachoruje podczas urlopu, pracownik oczywiście może wziąć zwolnienie lekarskie, jednak sam urlop nie jest przerywany z powodu konieczności zapewnienia opieki.

– W przypadku zachorowania dziecka lub innego członka rodziny wymagającego opieki pracownik dostarcza pracodawcy zwolnienie lekarskie, ale wyłącznie w celu pozyskania zasiłku opiekuńczego. Choroba członka rodziny nie stanowi o chorobie pracownika, przez co nie wpływa ona na bieg urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że nawet jeżeli w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika zachoruje dziecko, pracownik w dalszym ciągu przebywa na urlopie wypoczynkowym – wyjaśnia prawnik.

W takiej sytuacji pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku za okres choroby dziecka – może bowiem zapewnić dziecku opiekę, ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za okres urlopu przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

Jak rozliczamy?

Przerwanie urlopu wypoczynkowego przez chorobę sprawia, że pracownika należy rozliczyć inaczej. Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie urlopowe, zaś za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie obliczone w oparciu o sumę zmiennych składników z 3 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają urlop.

Co w momencie, gdy urlop przerywa choroba? Za wykorzystaną część urlopu pracownik otrzymuje tak zwane wynagrodzenie urlopowe, które ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy skorzystał on ze zwolnienia lekarskiego, mamy do czynienia z dwoma sytuacjami.

Jeżeli pracownik chorował poniżej 33 dni i jest pracownikiem, który nie przekroczył 55. roku życia, wynagrodzenie chorobowe ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy czas niedyspozycji trwał powyżej 33 dni kalendarzowych, „zasiłek chorobowy” wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i świadczenie uzyskane w związku z chorobą obliczane są z uwzględnieniem otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia.