Zabronili im brać wolne w długi weekend. Posypały się skargi

Pracownicy handlu i transportu publicznego to grupa, która najczęściej skarży się na brak możliwości skorzystania z wolnych dni i wydłużenia sobie listopadowych weekendów.

Przed długimi weekendami zwykle skrzynka mailowa stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom zapełnia się wiadomościami od pracowników sektora handlu, którzy zwracają uwagę, że mimo chęci nie mają szans na urlopy.

- Dyskont to nie korporacja. Nie ma tu długich weekendów, nie ma wolnych sobót i nie ma pracy zdalnej. Sklep musi być przygotowany, towar odebrany i rozłożony na półkach, a obsada pracowników zapewniona w minimalnym zakresie. Przy drastycznych brakach kadrowych nie ma więc żadnego zaskoczenia w tym, że menadżerowie nie zgadzają się na urlopy dla większych grup pracowników. Skarg jest niestety sporo. Pracownicy zwracają uwagę, że są bardzo przemęczeni, a dyżury w czasie świątecznym i około świątecznym wiążą się z dużą ilością pracy i nerwów – tłumaczy Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Przeczytaj: Dni wolne od pracy w 2023 roku. Sprawdź kiedy zaplanować dłuższe wolne

Menadżerowie tłumaczą brak urlopów tym, że jest zbyt mało pracowników gotowych do podjęcia pracy i nie wszyscy chętni mogą w tym czasie wziąć urlop.

- Pracownicy zwracają uwagę, że coraz częściej nie mogą liczyć na wolne długie weekendy lub muszą pracować w święta – dodaje Marczulewska. – Dla pracownika, jeżeli musi zacząć pracę po północy 1 listopada, to tak naprawdę jest praca w święta. Dostajemy także wiadomości od pracowników sklepów franczyzowych, że dla nich również długich weekendów nie będzie – dodaje Marczulewska.

Oprócz skarg od pracowników handlu pojawiają się także wiadomości od pracowników komunikacji publicznej, którzy również z powodu braków kadrowych nie mogą brać urlopów w długi weekend

- Pracownicy spółek przewozowych mają odwoływane urlopy i ściąga się ich do pracy na 12 godzin, by było komu dowozić ludzi na cmentarze. Dostaliśmy kilka skarg od pracowników komunikacji miejskiej, którzy przyznają, że to dla nich bardzo trudna i stresująca sytuacja – dodaje prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Żadna ze skarg nie dotyczyła braku wynagrodzenia za pracę w święta lub w weekendy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl