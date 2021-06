Zabiorą matce, a dadzą ojcu. Polska może nie być na to gotowa

Unijna dyrektywa, dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, wymusi znaczące zmiany w polskim Kodeksie pracy. Podstawową zasadą jest równość płci i prawo obojga rodziców do równego zajmowania się nowo urodzonym potomstwem. Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone?

Autor:Justyna Koc

• 23 cze 2021 0:01





10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka funkcjonuje w polskich przepisach (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Unijna dyrektywa zakłada wprowadzenie dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojców.

Kaja Prystupa-Rządca z Akademii Leona Koźmińskiego zwraca uwagę, że w Polsce nadal pokutuje stereotyp, iż dzieckiem powinna opiekować się kobieta, dlatego obowiązkowy urlop rodzicielski dla ojców to jej zdaniem konieczność.

Innego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP, która choć pozytywnie ocenia rozwiązania zachęcające ojców do włączenia się do opieki nad dzieckiem, to jednak uważa, że to rodzice powinni mieć wybór w jaki sposób i w jakim zakresie opiekują się potomstwem.

Od 2 stycznia 2016 obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodni). Razem daje to 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki (choć w wyjątkowych okolicznościach może go przejąć tata – szczegóły tutaj). Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą - decyzja w tej sprawie należy do nich.

Unijna dyrektywa work-​life balance spowoduje zmiany. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Urlop ojcowski bez zmian

Jeżeli chodzi o urlop ojcowski, to w tej kwestii niewiele się zmieni. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka funkcjonuje już w polskich przepisach. Warto dodać, że jest to prawo niezbywalne.

- W Kodeksie pracy rozwiązanie to znalazło odzwierciedlenie w art. 182 (3), zgodnie z którym pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni - precyzuje Malwina Stasiewicz, specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Urlop rodzicielski po nowemu

Zmiany zajdą z kolei w przepisach dotyczących urlopu rodzicielskiego - pierwsza zmiana dotyczy terminu jego wykorzystania. Jak wyjaśnia Malwina Stasiewicz, zgodnie z obecnymi przepisami urlop rodzicielski można wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Warto przypomnieć, że w tym terminie można wziąć wyłącznie 16 tygodni. Pozostały wymiar urlopu należy wykorzystać wcześniej.

- Zgodnie z unijną dyrektywą termin wykorzystania urlopu rodzicielskiego zostanie wydłużony - do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 8 rok życia - wyjaśnia Stasiewicz. Kolejną zmianą jest dwumiesięczny urlop rodzicielski wyłącznie dla ojców. W tej chwili rodzice mogą się tym prawem dzielić według uznania, jednak z tego przywileju korzystają głównie kobiety. Z danych ZUS wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. zaledwie 1481 mężczyzn korzystało z urlopu rodzicielskiego. To niespełna 1 proc. Dla porównania, w tym samym czasie z tego rozwiązania skorzystało 207 966 kobiet. - Obecnie kobiety korzystają z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W sumie kobiety przebywają z dziećmi 52 tygodnie, stanowiące równowartość 12 miesięcy. Mocą dyrektywy, z 12 miesięcy opieki nad dzieckiem 10 miesięcy będzie przysługiwać matce, a 2 miesiące - obligatoryjnie ojcu dziecka. Ewentualnie, ustawodawstwo krajowe może wydłużyć urlop rodzicielski i wtedy mielibyśmy do czynienia z 12-miesięcznym urlopem rodzicielskim matki i 2-miesięcznym urlopem rodzicielskim ojca. Takie rozwiązanie jest jednak mało prawdopodobne - komentuje Malwina Stasiewicz. Warto przypomnieć, że urlop rodzicielski jest w całości finansowany z budżetu państwa, a płatnikiem świadczenia jest ZUS. - Doskonale znamy sytuację finansową ZUS-u, jak również powiększającą się dziurę budżetową. Tym samym za wątpliwe należy uznać przyjęcie przez państwo kolejnego finansowego zobowiązania w postaci wypłacania świadczeń za kolejne 2 miesiące – argumentuje Stasiewicz. Większy work-life balance Kolejnym zmianą, którą ma wprowadzić unijna dyrektywa, jest urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w skali roku. - Urlop opiekuńczy ma umożliwić każdemu pracownikowi skorzystanie z dni wolnych celem sprawowania opieki nad krewnymi, którzy tej opieki wymagają. Za krewnych uważa się: rodziców, współmałżonka, dzieci oraz partnera w związku partnerskim, z zastrzeżeniem stosowania tej definicji wyłącznie w krajach, gdzie związki partnerskie zostały uznane przez prawo - wyjaśnia Malwina Stasiewicz. Dodatkowym rozwiązaniem, które wprowadzi dyrektywa work-life balance, jest prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, przykładowo w przypadku choroby lub wypadku. - Mocą dyrektywy unijnej dopuszczono elastyczną organizację pracy rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do 8 lat. W rozumieniu dyrektywy za elastyczną organizację pracy uznaje się możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie czasu pracy zdalnej, elastyczny rozkład czasu pracy, a nawet zmniejszenie jej wymiaru. Taka forma zatrudnienia wymaga jednak zgody pracodawcy - dodaje Malwina Stasiewicz. W pierwszym kwartale 2021 r. zaledwie 1481 mężczyzn korzystało z urlopu rodzicielskiego (Fot. Shutterstock) Pracodawcy mają obawy Eksperci popierają chęć zapewnienia równości szans obu płci na rynku pracy i jednakowego traktowania w zatrudnieniu. Mają jednak pewne obawy i zastrzeżenia. - Unijna dyrektywa normuje zagadnienie dostępu pracowników do elastycznych warunków pracy, a także w odniesieniu do polskiego Kodeksu pracy wprowadza nowe lub poszerza dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego. Ideę wsparcia pracowników w godzeniu życia prywatnego i zawodowego należy uznać za jak najbardziej słuszną, jednak przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach - ocenia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim pewną swobodę w zakresie regulacji poszczególnych rozwiązań. Jak wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz, istotną z punktu widzenia pracodawców kwestią jest przede wszystkim finansowanie kosztów absencji pracownika z tytułu uprawnień rodzicielskich lub nagłych zdarzeń losowych. - Pracodawcy zastanawiają się, czy finansowanie tych uprawnień nastąpi z ich kieszeni, czy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podkreśla Siemienkiewicz. O braku regulacji dotyczącej wysokości otrzymywanego zasiłku przez pracowników-ojców mówi również Malwina Stasiewicz. Jej zdaniem najprawdopodobniej będzie przyjęte rozwiązanie dotychczas obowiązujące, tj. 60 proc. lub 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. - 60 proc. w przypadku, gdy matka przez 6 miesięcy pobierała zasiłek macierzyński w wymiarze 100 proc., a 80 proc. w przypadku, gdy matka zdecydowała się na urlop macierzyński i rodzicielski „z góry” i otrzymywała świadczenie w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru - wyjaśnia Stasiewicz. Wybór czy przymus? Na pytanie, czy istnieje obawa, że ojcowie nie będą wykorzystywali urlopu rodzicielskiego, Malwina Stasiewicz podkreśla, że obawa istnieje zawsze. Warto jednak pamiętać, że w razie niewykorzystania tego rozwiązania nie może ono być przekazane matce dziecka. To może być zachętą. - Dyrektywa zakłada jednak możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia. Tym samym ojciec dziecka może odroczyć w czasie skorzystanie z tego uprawnienia – dodaje Stasiewicz. Malwina Stasiewicz ma także obawy, czy ojciec dziecka będzie się czuł w tej sferze komfortowo i czy matka dziecka będzie mogła ze spokojem wrócić do pracy. - Zwłaszcza, że coraz więcej kobiet decyduje się na karmienie piersią nawet do 2. roku życia dziecka - zauważa Stasiewicz. - Kolejnym problemem są sytuacje, gdzie rodzicie dziecka nie wychowują go wspólnie. W takim przypadku ojciec dziecka z dużym prawdopodobieństwem nie wykorzysta urlopu ojcowskiego, co w ogólnym rozrachunku spowoduje stratę dla matki - dodaje Malwina Stasiewicz. Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, zwraca uwagę, że w Polsce nadal pokutuje stereotyp, że dzieckiem powinna opiekować się kobieta. Między innymi dlatego niewielu ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Jej zdaniem obowiązkowy urlop rodzicielski dla ojców to konieczność, a brak możliwości przekazania urlopu matce dziecka ma ogromne znaczenie. - Gdy możliwość przekazania urlopu matce zostanie odebrana, wówczas istnieje szansa, że więcej mężczyzn zdecyduje się na to rozwiązanie - szczególnie pracownicy biurowi w dużych miastach. Warto dodać, że już teraz firmy wychodzą naprzeciw i ułatwiają opiekę nad dzieckiem, np. oferując dodatkowe dni urlopu – wyjaśnia Kaja Prystupa-Rządca. - Są jednak i takie miejsca pracy, gdzie pomimo składanych deklaracji pracodawcy patrzą nieprzychylnie na decyzje ojców opiekujących się dziećmi. Nieraz zdarza się sytuacja, że gdy syn lub córka zachoruje, to szefowie zakładają, że to matka będzie się zajmować dzieckiem w czasie choroby, niezależnie od wieku - dodaje. Innego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz, która choć pozytywnie ocenia rozwiązania zachęcające ojców do włączenia się do opieki nad dzieckiem, to jednak uważa, że to rodzice powinni mieć wybór w jaki sposób i w jakim zakresie opiekują się potomstwem. Jej zdaniem angaż ojców w role opiekuńcze najczęściej wynika ze zmian społecznych, a nie narzucania z góry przyjętych rozwiązań. - Widzimy, że sprawowanie opieki nad dzieckiem przez ojców wynika z działań oddolnych. Coraz więcej ojców chce opiekować się dziećmi, robią to jednak z własnej woli. W Polsce wciąż panuje tradycyjny model rodziny, gdzie głównie kobiety pełnią role opiekuńcze - dodaje Siemienkiewicz. Ekspertka Pracodawców RP zwraca uwagę także na inną kwestię. Jak wskazuje, średnia płaca mężczyzn w porównaniu do wynagrodzenia kobiet znajduje się na zdecydowanie wyższym poziomie. Korzystanie przez mężczyzn z urlopu rodzicielskiego może spowodować również mniejszy wpływ do budżetu gospodarstw domowych. Jej zdaniem w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej urlop rodzicielski wyłącznie dla ojców może się więc nie sprawdzić. Zdaniem katarzyny Siemienkiewicz (Pracodawcy RP) ani pracodawcy, ani pracownicy nie są jeszcze gotowi na unijną dyrektywę (Fot. Shutterstock) Polska nie jest gotowa Ekspertka Pracodawców RP podkreśla również, że jej zdaniem ani pracodawcy, ani pracownicy nie są jeszcze gotowi na tę dyrektywę. - W przestrzeni publicznej od dwóch lat mówimy o tym, że musimy implementować przepisy dyrektywy, jednak tylko na rozmowach się kończy. Wynika to głownie z tego, że do tej pory nie mamy konkretnej propozycji ze strony rządu, która mogłaby rozwiać wiele pytań i wątpliwości pojawiających się w tym zakresie - ocenia Katarzyna Siemienkiewicz. Jak dodaje Siemienkiewicz, pracodawcy będą musieli się zmierzyć z większą liczbą potencjalnych absencji w pracy, zapewnić odpowiednią jej organizację i nauczyć się w większym stopniu uwzględniać sytuację rodzinną pracowników. - Z punktu widzenia pracodawców istotne jest również zagadnienie urlopu wypoczynkowego rodzica. Regulacje Kodeksu pracy dot. urlopu rodzicielskiego przewidują, że pracownik, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, nabywa jednocześnie prawo do urlopu wypoczynkowego za ten okres.

Zatem wątpliwości w zakresie finansowania rozwiązań opiekuńczych powinny zostać rozwiane, aby pracodawca mógł zaplanować budżet firmy na ten cel. Z kolei pracownicy uzyskają więcej dni na opiekę nieformalną nad potrzebującymi członkami rodziny - podkreśla Siemienkiewicz. Kobieta na rynku pracy Zatem wątpliwości w zakresie finansowania rozwiązań opiekuńczych powinny zostać rozwiane, aby pracodawca mógł zaplanować budżet firmy na ten cel. Z kolei pracownicy uzyskają więcej dni na opiekę nieformalną nad potrzebującymi członkami rodziny - podkreśla Siemienkiewicz. Unijna dyrektywa ma zapewnić równe szanse obu płci na rynku pracy. Według Kaji Prystupy-Rządcy tak właśnie się stanie. - Wielu pracodawców uważa, że podejmuje ryzyko, zatrudniając młode kobiety. Nie ma pewności, czy pracownica po jakimś czasie nie będzie niedyspozycyjna i nie wróci do pracy przez rok, a nawet dłuższy okres. To obciążenie dla firmy, która musi znaleźć zastępstwo. Ponadto posiadana wiedza na temat firmy i tego, co dzieje się na rynku, zdezaktualizuje się przez rok nieobecności. Odgórnie narzucony urlop dla ojców sprawi, że kobiety będą miały większe możliwości zawodowe - komentuje Kaja Prystupa-Rządca. Ekspertka ALK podkreśla, że unijna dyrektywa to także duża zmiana społeczna. Z perspektywy ojców, dodatkowym plusem jest spędzenie czasu z rodziną oraz przejęcie obowiązków rodzinnych – ma to coraz większe znaczenie dla mężczyzn, którzy chcą być bardziej zaangażowani. Do tego na własnej skórze będą mogli przekonać się, czym tak naprawdę jest opieka nad dzieckiem. - Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej mężczyzn chce angażować się w opiekę nad dzieckiem. Nie jest to jeszcze rewolucja, jednak patrząc na młode pokolenia, które niebawem będą zakładać rodziny, widzę szansę na zmiany. Dla młodych pojęcie równości nie jest tylko deklaracją zapisaną na papierze, ale czymś do czego mocno dążą. Duże znaczenie ma dla nich także work-life balance. Zmiana kulturowa moim zdaniem przyspieszy - ocenia Prystupa-Rządca. - Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku urlopu ojcowskiego zmiany nie zaszły z dnia na dzień. Statystyki wyglądają coraz lepiej, ale tego typu zmiany wymagają czasu – dodaje ekspertka ALK. Malwina Stasiewicz zwraca uwagę na inny aspekt. Jej zdaniem nie należy zapominać, że podstawowym problemem braku aktywizacji zawodowej kobiet nie jest kwestia urlopu rodzicielskiego i jego długości, ale brak infrastruktury umożliwiającej powrót do pracy. - Brakuje wystarczającej liczby żłobków państwowych lub z dofinansowaniem, brakuje miejsc w żłobkach prywatnych. Problematyczne są także wysokie koszty w żłobkach prywatnych, niechęć pracodawców do licznych zwolnień lekarskich kobiet posiadających małe dzieci - mówi Stasiewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.