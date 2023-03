Za wydzielanie pieniędzy - kara. Przemoc ekonomiczna stała się faktem

O jakich sytuacjach mówimy? Jak możemy przeczytać na stronie portalu Niebieska Linia, przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. To na przykład niszczenie cudzych rzeczy, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością bez zgody właściciela, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, zakazywanie lub nakazywanie pracy czy nie dokładanie się do utrzymania wspólnego gospodarstwa.

Rozszerzenie definicji przemocy to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający

- Rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną to krok w dobrym kierunku, ale jeden z wielu, jakie należy wykonać - w rozmowie z PulsHR.pl podkreślała prezes Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska.

W jej opinii to działanie z pewnością przełoży się na zwiększenie świadomości kobiet i mężczyzn w tym zakresie, natomiast nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na poprawę bezpieczeństwa ofiar przemocy.

- Do tego potrzebne są konkretne działania, między innymi zmiany w art. 207 Kodeksu karnego, o które postulujemy od lat. Wtedy przemoc ekonomiczna stanie się przestępstwem, odpowiednie służby nie będą mogły przejść koło niej obojętnie, dziś przestępstwem w zakresie finansowym jest jedynie unikanie płacenia alimentów (art. 209 Kk) - podkreślała Urszula Nowakowska.

