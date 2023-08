Za poglądy polityczne zwolnić nie można. Ale już ich manifestowanie może się źle skończyć

Poglądy polityczne nie mogą być przyczyną zwolnienia pracownika. Wynika to z zasady niedyskryminowania (Fot. Unsplash)

Poglądy polityczne nie mogą być przyczyną zwolnienia pracownika. Wynika to z zasady niedyskryminowania (Fot. Unsplash)

Tego samego zdania jest Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, który uważa, że wyznawanie poglądów politycznych nie może być przyczyną zwolnienia pracownika. Wynika to z zasady niedyskryminowania - pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasadę tę stosuje się na każdym etapie stosunku pracy, czyli na etapie nawiązania, trwania i zakończenia.

Jak zauważa adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, Kodeks pracy jasno mówi o tym, że zakazane jest mniej korzystne traktowanie pracowników ze względu na ich poglądy polityczne. Nie można zatem zwolnić pracownika za to, że ma określone poglądy polityczne - i to nawet bardzo skrajne - np. gloryfikujące faszyzm czy totalitaryzm.

Mariusz Mirosławski zwraca też uwagę, że prezentowanie poglądów politycznych jest elementem wolności słowa, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów. Z Konstytucji wynika też, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

- Przekładając powyższe na relacje obowiązujące w miejscu pracy, moim zdaniem zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym odnosi się do obu stron stosunku pracy. Oznacza to, że zarówno pracodawca albo osoby zarządzające pracodawcą nie mogą kreować sytuacji dyskryminujących pracowników z tego powodu, ale i pracownicy nie mogą wywoływać takich sytuacji, które mogą być kwalifikowane jako dyskryminacja innych pracowników - ocenia Mariusz Mirosławski.

Z drugiej strony zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest zobowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego.

- Pracownik może wyrażać swoje poglądy polityczne, ale musi uważać, aby nie naruszyć obowiązków wynikających z Kodeksu pracy. Jeżeli naruszy te obowiązki, to może być wobec niego zastosowany środek odpowiedzialności porządkowej (upomnienie, nagana), a w poważniejszych przypadkach może zostać zwolniony z pracy - mówi Mariusz Mirosławski.

Nie można zakazać pracownikowi określonych zachowań związanych z manifestacją jego poglądów politycznych w czasie wolnym (Fot. Annie Spratt/Unsplash)

Pracownik manifestuje poglądy w miejscu pracy. Czy może zostać zwolniony?

Sytuacja ulega zmianie, kiedy pracownik zaczyna swoje poglądy manifestować. Jak wyjaśnia Iwo Klisz, publiczne propagowanie najbardziej skrajnych (nazizm, komunizm, faszyzm) jest zabronione przez Kodeks karny, a zatem przyczyną uzasadniającą zwolnienie może być właśnie popełnienie przez pracownika tego typu przestępstwa. W niektórych przypadkach taki pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

Gdy jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownik jest zwolennikiem danej partii politycznej i manifestuje swoje upodobania, kwestia robi się bardziej złożona.

- Pracownik musi pamiętać, że jego podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie pracy. Zatem jeśli pracownik poświęca czas pracy na agitację określonych poglądów politycznych, może ponieść takie same konsekwencje, jak osoba, która w czasie pracy nadużywa prywatnych rozmów telefonicznych, korzysta z internetu w celu załatwiania spraw prywatnych itd. Jedną z tych konsekwencji może być utrata pracy - mówi Iwo Klisz.

Trudniej jest w sytuacji, kiedy pracownik wykonuje wszystkie swoje zadania, ale jednocześnie prowokuje rozmowy na tematy polityczne. Jak zaznacza Iwo Klisz, dopóki nie przekracza ogólnie przyjętych ram kulturalnej rozmowy, pracodawca jest bezsilny.

- Natomiast jeśli rozmowie towarzyszą emocje, wulgaryzmy czy wyzwiska albo tematy te nie są akceptowane przez resztę pracowników, a agitujący pracownik zachowuje się nachalnie lub natarczywie, pracodawca może zwolnić pracownika z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy (na tej samej zasadzie jak pracownika, który stale przeklina, co razi innych pracowników) - ocenia Klisz.

Manifestowanie poglądów politycznych za pomocą stroju i wyglądu w miejscu pracy

Co jeśli pracownik manifestuje swoje poglądy strojem lub wyglądem? W takiej sytuacji według Iwa Klisza nawet dezaprobata dla wyrażonych poglądów przez resztę zespołu nie jest wystarczającym powodem do zwolnienia pracownika. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może jednak wprowadzić w zakładzie pracy politykę neutralności politycznej, a jednym z jej przejawów może być zakaz noszenia ubrań lub symboli mających na celu manifestowanie poglądów politycznych ustanowiony np. w regulaminie pracy. Wielokrotne lub rażące naruszenia postanowień regulaminu pracy mogą być powodem zwolnienia pracownika.

- Oczywiście musi to dotyczyć wszystkich pracowników i wszystkich poglądów, a nie tylko tych określonych, wybranych przez pracodawcę, lub tych, z którymi pracodawca się nie zgadza - podkreśla Iwo Klisz.

- Warto jednak zauważyć, że wdrożenie zasady neutralności politycznej powinno korespondować z charakterem pracodawcy. O ile w przypadku banku, spółki świadczącej usługi komunalne, stacji telewizyjnej czy podmiotu świadczącego usługi medyczne przyjęcie takich założeń jest uzasadnione, to np. w przypadku firmy sprzątającej lub hurtowni zabawek może być już nieco wątpliwe – dodaje Iwo Klisz.

Także Mariusz Mirosławski uważa, że pracodawca powinien uregulować wewnętrzne zasady określające prezentowanie poglądów i sposoby takich prezentacji. W takim przypadku pracodawca miałby prawo oczekiwać od pracownika przestrzegania tych regulacji, z zastosowaniem, na wypadek ich naruszenia, odpowiednich konsekwencji, np. odpowiedzialności porządkowej, a nawet rozwiązania stosunku pracy.

- W tym kontekście należy przywołać stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie C-157/15. Uznał on, że pracodawca może w regulaminie pracy zakazać noszenia w miejscu pracy symboli politycznych, religijnych czy światopoglądowych w ramach realizacji zasady neutralności wobec klientów i nie stanowi to dyskryminacji pracowników. Sprawa dotyczyła zakazania noszenia chusty, którą pracownica nosiła ze względu na przekonania religijne (pracownica była muzułmanką). Jako że ów zakaz dotyczył wszystkich pracowników niezależnie od wyznania, TSUE uznał, że nie jest to dyskryminacja - mówi Mariusz Mirosławski.

Co istotne, jak zaznacza Iwo Klisz, powyższe zasady mogą dotyczyć tylko i wyłącznie zachowań pracownika w zakładzie pracy. Nie można zakazać pracownikowi określonych zachowań związanych z manifestacją jego poglądów politycznych w czasie wolnym.

- Co do zasady nie można także wyciągać konsekwencji z wypowiedzi pracownika na tematy polityczne, nawet jeśli są kontrowersyjne. Warto pamiętać, że te zasady są nieco inne w przypadku pewnych grup pracowników, np. członków służby cywilnej lub służb mundurowych - komentuje Iwo Klisz.

Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika (Fot. Redd f/Unsplash)

Szef mówi głośno o swoich poglądach politycznych? Ważne, w jaki sposób to robi

Co w przypadku, gdy szef narzuca pracownikom swoje poglądy polityczne? Zdaniem Mariusza Mirosławskiego trzeba rozróżnić narzucanie poglądów od prezentowania i akcentowania wartości, które pracodawca chce realizować. W tym drugim przypadku wartości i zasady powinny być określone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych, np. strategiach organizacji, w których definiuje się np. misję i cele działania, albo w dokumentach CSR.

- Mając zdefiniowane wartości, odpowiedzialny pracodawca powinien dążyć do ich realizacji, m.in. uświadamiania tych wartości pracownikom, np. poprzez warsztaty, szkolenia, którzy przecież będąc pracownikami tego pracodawcy, powinni być przekonani o słuszności przyjętych zasad. Narzucanie poglądów to w mojej ocenie z kolei problem podejmowanych środków działania, czyli skali agresywności zachowania - mówi Mariusz Mirosławski.

W sytuacji, gdy poglądy czy wartości są narzucane, mamy do czynienia z naruszeniem Kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Nie jest także dopuszczalna jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Co więcej, firma jest zobowiązana przeciwdziałać dyskryminacji.

- Narzucanie pracownikowi poglądów politycznych przez szefa nie dość, że nie jest czynnością przeciwdziałania dyskryminacji, to jest zachowaniem, które tę dyskryminację może wywoływać - zaznacza Mariusz Mirosławski.

Według Mirosławskiego narzucanie poglądów albo różnicowanie pracowników ze względu na poglądy polityczne w określonych konkretnych przypadkach może doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych pracownika. Wtedy katalog roszczeń jest szeroki.

- Można żądać złożenia określonego oświadczenia (np. przeprosin w różnych kanałach komunikacji), wpłaty na oznaczony cel społecznych, zadośćuczynienia albo odszkodowania. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją, to pracownik może domagać się odszkodowania. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Przepisy nie wyznaczają górnej granicy takiego odszkodowania - mówi Mariusz Mirosławski.

- Takie zachowanie pracodawcy może być w konkretnych okolicznościach zakwalifikowane jako naruszenie obowiązku wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego w organizacji. To z kolei może stanowić podstawę do rozwiązania przez pracowników umów o pracę bez wypowiedzenia i zgłoszenia żądania zapłaty odszkodowania - dodaje adwokat.

Również Iwo Klisz podkreśla, że należy przyjrzeć się narzucaniu poglądów przez szefa. Jeżeli są to zwykłe, spokojne i pozbawione emocji rozmowy, to pracownik może odmówić poruszania tego typu tematów. Natomiast w przypadku wyjątkowo rażącej nachalności, wulgaryzmów czy krzyków pracownik będzie mógł rozwiązać umowę z winy pracodawcy.

- Jeżeli z kolei narzucaniu poglądów towarzyszy zastraszanie, nękanie, izolowanie pracownika, wówczas zachowanie pracodawcy może zostać potraktowane jako mobbing ze wszystkimi tego konsekwencjami (z rozwiązaniem umowy przez pracownika włącznie) - mówi Iwo Klisz.

- Natomiast w przypadku, gdy narzucaniu poglądów towarzyszy różnicowanie traktowania pracownika w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wówczas może on skorzystać z uprawnień osoby dotkniętej dyskryminacją (żądanie zapłaty odszkodowania, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy) - dodaje.

