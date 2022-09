Z zaskoczenia wraca ważny obowiązek pracodawcy. Pracownik nie musi o tym pamiętać

Pracodawcy muszą przygotować się do powrotu przepisów dotyczących badan okresowych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań. Projekt jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego.

Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak w związku z pandemią COVID-19 obowiązek ten został zawieszony do czasu odwołania stanu epidemii. Od marca 2020 roku pracodawcy nie muszą więc wystawiać skierowań do lekarzy medycyny pracy.

Według przepisów sytuacja wróci do normy w momencie, kiedy oficjalnie ogłoszone zostanie odwołanie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Wówczas każdy, kto nie wykonał badań okresowych, będzie miał na to około pół roku (180 dni).

Jak jednak informuje serwis Prawo.pl, wkrótce ma się to zmienić - Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych i przed rozpoczęciem pracy. Projekt jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego.

- Dwa lata nierealizowania badań okresowych powoduje zaległości, które będzie trzeba „nadrobić” w ciągu 180 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Zachowanie tego terminu będzie trudne z uwagi na ograniczone zasoby kadrowo-logistyczne medycy pracy – mówi w rozmowie z Prawo.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

- Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o odwołanie przepisu o zawieszeniu wykonywania badań okresowych i wydłużenie terminu realizacji zaległych badań okresowych do 365 dni dla pracowników, którym ważność orzeczeń wygasła po terminie 1 stycznia 2021 r. Fakt, że Ministerstwo Zdrowia ma przygotowane przepisy, które będą realizowały nasze postulaty, napawa optymizmem, jednak wciąż nie wiemy, kiedy nowelizacja wejdzie w życie. A odwlekanie tych zmian prawnych tylko spotęguje nawarstwienie długu w zakresie badań okresowych – dodaje Siemienkiewicz.

Pracownik obowiązkowo powinien poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom

Przypomnijmy - zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik obowiązkowo powinien poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom zleconym przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na takie badania wydaje pracodawca i pokrywa ich koszty.

Co ważne – powinny się one odbyć w godzinach pracy, a zatrudniony jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Jeśli pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks Pracy i może to poskutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

- Pracownik nie musi pamiętać i wiedzieć o tym, w jakich sytuacjach powinien udać się do lekarza medycyny pracy. Wszelkich terminów i obowiązków w tym zakresie pilnuje pracodawca i to on odpowiada za ewentualne niedopełnienie obowiązku wystawienia skierowania pracownikowi - mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TU Zdrowie.