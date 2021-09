Z dnia na dzień stracili wolny dzień. Wszystko przez furtkę w prawie

Od najbliższej niedzieli, 5 września, zakaz handlu stanie się fikcją w kolejnych sieciach handlowych. Otwierają się Lidl i Kaufland, prawdopodobnie niebawem zrobi to Carrefour. Sklepy dołączyły do długiej listy sieci, które zdecydowały się ominąć przepisy ograniczające handel w niedzielę i zmieniły się w placówki pocztowe. Tymczasem wraz z kolejnymi otwarciami rośnie liczba skarg od pracowników, którzy dotychczas cieszyli się dniem wolnym, a teraz kierowani są do pracy.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. W każdym kolejnym roku jej obowiązywania lista niedziel handlowych była coraz krótsza. W 2021 roku sklepy będą otwarte tylko w 7 niedziel.

Jednak ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej i właśnie z tego rozwiązania korzystają sklepy najczęściej. Zdecydowały się na to m.in. Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Bricomarché i Intermarché, Stokrotka Express, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Dino Polska czy niektóre sklepy Euro RTV AGD. Od kilku tygodni zakupy zrobimy również w wybranych sklepach Biedronka.

A w najbliższą niedzielę, 5 września, do tego grona dołączą Kaufland i Lidl. W kolejnych dniach prawdopodobnie zrobi to Carrefour. Firmy nie boją się kar, bo wykorzystując tę furtkę, działają w zgodzie z prawem.

Jak mówi prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska, temat zakazu handlu w niedziele pojawił się w agendzie stowarzyszenia dość niespodziewanie. Przez ponad rok nie odnotowano żadnych skarg w tej kwestii. Zaczęły się one, gdy decyzję o handlu w niedziele podjęła Biedronka. Za nią poszła siec Lidl oraz Carrefour. Obecnie sytuacja wygląda tak, że właściwie wszyscy pracownicy dyskontów powinni się spodziewać, iż będą musieli wrócić do pracy w niedzielę.

- Z zasady pracownicy dyskontów nie chcą wracać do pracy. Wolne niedziele to dla nich dobre rozwiązanie, przyzwyczaili się do komfortu dnia wolnego od pracy. Osoby, z którymi rozmawiałam, wskazują, że dzięki wolnym niedzielom siódmy dzień tygodnia stał się realnie czasem dla rodziny. W obecnej sytuacji to zostanie zweryfikowane, bo należy spodziewać się, że wszystkie dyskonty niebawem będą otwarte w niedzielę. Oczywiście rząd zapowiada zaostrzenie przepisów, ale trudno sprecyzować, kiedy to nastąpi. Pracownicy więc skarżą się, narzekają, często buntują, ale ostatecznie i tak wracają do pracy - mówi Małgorzata Marczulewska.

fot. Pixabay

Pracownicy pytają o to, czy mogą zostać zmuszeni do pracy w niedzielę, jeżeli tego nie chcą. - Odpowiedź jest prosta: tak. Umowy z dyskontami zwykle są tak formułowane, że niedziela jest po prostu kolejnym dniem pracy i pracownikowi przysługują standardowe przywileje za pracę w ten dzień, czyli np. dzień wolny w tygodniu - wyjaśnia Marczulewska.

Ponadto pracownicy skarżą się na to, że o pracy w niedzielę dowiadują się z dnia na dzień. Dużo skarg dotyczy także przenoszenia „ze sklepu do sklepu”.

- Jedna pani napisała, że była na "gościnnych występach" już w trzech sklepach, bo braki kadrowe są tak duże, że kierownicy siatkę organizacyjną opierają na zbyt małej liczbie pracowników - dodaje Marczulewska.

Wskazuje też, że bardzo często pojawiają się wiadomości z miejscowości turystycznych, iż na jeden sklep przypada zbyt mało pracowników, co odczuwalne jest szczególnie w niedzielę. Do stowarzyszenia docierały informacje, że na danej zmianie w sklepie pracowały wyłącznie 2-3 osoby.

Będzie jeszcze gorzej

Słów krytyki odnośnie działań sieci handlowych nie żałuje Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska.

- To coś niepojętego dla nas, że niemal codziennie otrzymujemy informacje o otwarciu kolejnych placówek pocztowych w ramach marketów, podczas gdy Poczta Polska bardzo rzadko jest otwarta w niedziele. Cały czas lista sklepów nieobjętych zakazem handlu się rozszerza. Przypuszczamy, że niedługo chyba każda Biedronka będzie otwarta w niedziele - mówił w rozmowie z PulsHR.pl.

Przypominał też, że otwarcie w niedzielę to jeden z elementów wydłużenia czasu pracy, sieci bowiem wydłużają godziny otwarcia swoich placówek.

fot. PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

- Nie ma żadnej etyki w biznesie. Liczy się zysk za wszelką cenę, kosztem pracownika, kosztem powagi państwa. Wielkie sieci handlowe dobitnie pokazują, że wolno im wszystko. My od ponad 3 lat apelujemy o nowelizację przepisów, ale nic w tym kierunku się nie działo. To, co się stało, nie jest dla nas zaskoczeniem. Skoro nie było reakcji ze strony państwa, to sieci wyszły z założenia, że wolno im więcej. A przytoczę tu przykład z Niemiec, gdzie jedna sieć spróbowała obejść prawo i reakcja państwa była natychmiastowa. Nikt inny już nie chciał tego zrobić. A u nas? - pyta retorycznie Alfred Bujara, szef Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność", który był jednym z inicjatorów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

On również zwraca uwagę na pogarszające się warunki pracy w handlu. W zależności od sieci, zatrudnienie spadło od 10 do 15 proc., zadań zaś do wykonania nie ubyło.

- Wracamy do punktu wyjścia, gdy pracowaliśmy za 3,5 czy 4,5 zł brutto za godzinę w Warszawie. Choć minister Elżbieta Rafalska w czasach, kiedy była na czele resortu pracy, wprowadziła wiele zapisów prawnych niwelujących niekorzystne dla pracowników rozwiązania, firmy wciąż szukają sposobów, by obejść te przepisy i zaoszczędzić na pracownikach. W niektórych sieciach pracownik zatrudniony na umowie śmieciowej nie ma prawa do płatnego urlopu czy nawet 15-minutowej przerwy w pracy - przyznaje wprost.

Odważne rozwiązania

Małgorzata Marczulewska przekonana jest, że handel w niedzielę może być cywilizowany i satysfakcjonujący dla pracowników.

- Tu potrzeba odważnych regulacji i rekompensat zachęcających do pracy w niedzielę. Przykład? Pracujesz w niedzielę, to masz dwa dni wolnego w tygodniu albo stawka za pracę w niedzielę to 200 proc. stawki standardowej. Dyskonty to firmy, które stać na odważniejsze wynagradzanie swoich pracowników. Brakuje mi tutaj kreatywności w podejściu do wynagradzania pracowników - dodaje Marczulewska.

Na razie na tapecie jest zaostrzenie przepisów. Z projektu nowelizacji wynika, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający (powyżej 50 proc. przychodów). Projekt trafił do Sejmu w połowie lipca, jednak od tej pory prace nad nim stanęły w miejscu (jest w komisji).

fot. Shutterstock

Alfred Bujara liczy, że nowelizacja będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 15 września.

Warto tu przypomnieć, że zaostrzenie przepisów krytycznie ocenia m.in. Bussines Centre Club. Przedsiębiorcy uważają, że jedynie rozbuduje to biurokrację. Ich zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie jasnych zasad pracy w niedzielę. Uważają, że najlepiej zagwarantować pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu. Pomysł ten forsują od dwóch lat.

- Byłoby to możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, a placówki handlowe mogłyby działać w niedziele, co byłoby korzystne dla gospodarki i budżetu państwa. Takie rozwiązanie umożliwiłoby ochronę miejsc pracy pracowników handlu i byłoby odpowiedzią na gospodarcze oraz zdrowotne skutki epidemii COVID-19. Handel jest bowiem branżą o dużym znaczeniu dla rynku pracy w Polsce – jak wynika z danych GUS, w 2018 roku pracowało tam ponad 1,2 mln Polaków, co stanowiło około 10 proc. wszystkich pracujących w sektorze prywatnym - wskazywało BCC.