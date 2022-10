Wyższe kary i więcej pracy. Wychwalany projekt ma też ciemne strony

jk

• 5 paź 2022 14:33





Kompleksowa regulacja kwestii legalizacji zatrudnienia cudzoziemców – to cel projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, który opublikowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nowa ustawa ma zastąpić tę aktualną o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która mimo licznych zmian, nie spełnia już swojej funkcji. Konstrukcja systemu zostaje niezmieniona – zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową czy oświadczenia się nie zmienią, tylko zostaną uporządkowane. Uwzględniono też postulaty firm. Niepokój wśród przedsiębiorców budzi fakt, że mamy do czynienia z zaostrzeniem przepisów, które mogą obciążyć lub dołożyć obowiązków firmom, zatrudniającym osoby z zagranicy (Fot. Scott Blake/Unspash)

REKLAMA

Po zmianach zezwolenie na umowę zlecenie będzie wydawane tylko na rok. Co ważne, pracodawcy nie przedłużą już zezwolenia.

Mamy nowy sposób naliczania kar. To zdaniem Krzysztofa Inglota z Personnel Service mocne zaostrzenie przepisów, które zmienia sposób naliczania kar z wcześniejszego, który był raczej uznaniowy, na system „od sztuki”.

Pomimo zaostrzenia przepisów i dołożenia obowiązków działom legalizacji czy osobom zajmującym się zatrudnianiem pracowników z zagranicy, nowy projekt ustawy ma wiele mocnych stron, np. elektroniczne wersje dokumentów czy możliwość zmiany warunków pracy na tym samym zezwoleniu.

Jakie są słabe strony tego projektu? Pewien niepokój wśród przedsiębiorców budzi fakt, że mamy do czynienia z zaostrzeniem przepisów, które mogą obciążyć lub dołożyć obowiązków firmom, zatrudniającym osoby z zagranicy.

Zmiany przepisów to więcej pracy i groźba wyższych kar

Po pierwsze, zezwolenie na umowę zlecenie otrzymamy tylko na rok.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W takich firmach jak nasza zatrudnienie pracowników na zezwolenie odbywa się w przypadku obywateli Azji i tylko na podstawie umowy zlecenie. Wydawanie tego typu zezwoleń tylko na rok utrudni znacząco proces, biorąc pod uwagę, że od daty rozpoczęcia zezwolenia do faktycznego rozpoczęcia pracy cudzoziemca mija od 2 do 4 miesięcy. To znacząco skraca okres pracy na zezwoleniu i nakłada obowiązek starania się o nowy dokument, a to nie tylko fizyczny koszt, ale też czas - mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Czytaj więcej: Wreszcie jest realna nadzieja na poprawę przepisów. Biznes zgodny jak nigdy

Po drugie, firmy nie przedłużą już zezwolenia. W tym punkcie, podobnie jak w poprzednim, wszystko rozbija się o czas.

- Do tej pory można było przedłużyć zezwolenie, a teraz będzie to wymagało złożenia nowego wniosku. A to ponownie oznacza koszt i utratę cennego czasu - wyjaśnia Krzysztof Inglot.

Po trzecie, mamy nowy sposób naliczania kar. To zdaniem Krzysztofa Inglota mocne zaostrzenie przepisów, które zmienia sposób naliczania kar z wcześniejszego, który był raczej uznaniowy, na system „od sztuki”. Po czwarte, ukaranie dwóch osób ze spółki w ciągu 2 lat oznacza blokadę działania legalizacji w całej spółce. Czytaj więcej: Coraz więcej Polaków nie chce etatu. Co dziesiąty pracownik już z niego zrezygnował - To znowu zaostrzenie przepisów, a może się zdarzyć tak, że ze względu na słabą komunikację w firmie osoby nawet nie będą wiedziały, że druga osoba jest ukarana i przyjmą na siebie drugi mandat - komentuje Krzysztof Inglot. Po piąte, firmy muszą zgłaszać trwałe niepodjęcie zatrudnienia i zakończenie zatrudnienia na oświadczeniach o powierzeniu pracy. Według obowiązujących teraz zasad nie było wymagane zgłaszanie zakończenia zatrudnienia do urzędu. Stąd praca działu legalizacji kończyła się na zgłoszeniu podjęcia lub niepodjęcia pracy. - Na specjalne życzenie cudzoziemca zgłaszaliśmy czasem zakończenie oświadczenia, gdyż bez tego nie mógł zarejestrować się u innego pracodawcy. Teraz dział legalizacji będzie musiał pilnować również rozwiązywania umów z cudzoziemcami i tym samym dział legalizacji zostaje włączony w wyrejestrowywanie pracowników - ocenia Krzysztof Inglot. Uporządkowanie przepisów, zastosowanie ułatwień zgodnie z oczekiwaniami biznesu to krok w dobrą stronę (Fot. Shutterstock) Oszczędność czasu cieszy najbardziej Pomimo zaostrzenia przepisów i dołożenia obowiązków działom legalizacji czy osobom zajmującym się zatrudnianiem pracowników z zagranicy, nowy projekt ustawy ma wiele mocnych stron. Po pierwsze, obowiązują elektroniczne wersje dokumentów. To jeden z najmocniejszych i najważniejszych punktów. Nie generuje nadmiaru papierów do podpisu. - Pytanie jednak o szczegóły, jeżeli okaże się, że do każdego wysłanego wniosku osoba z zarządu musi przesłać podpisane dokumenty przez praca.gov.pl za pomocą podpisu kwalifikowanego, bądź profilu zaufanego, to wygeneruje nieco trudności i zabierze sporo czasu - mówi Krzysztof Inglot. Po drugie, firmy mogą zmienić warunki pracy na tym samym zezwoleniu. Często przy przeniesieniu pracownika od jednego do drugiego klienta trzeba było wnioskować o nowe zezwolenie. Tutaj ta droga się upraszcza. Czytaj więcej: Wojna w Ukrainie sprawiła, że Polska ma swoje 5 minut. Nie można ich zmarnować - Wystarczy złożyć wniosek o zmianę warunków. Ważne jednak jest, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jeżeli będzie to taki sam czas oczekiwania, jak na nowe zezwolenie, to będzie to tylko zmiana formalna - tłumaczy Krzysztof Inglot. Po trzecie, pracodawcy nie muszą czekać na informację od starosty. To oznacza, że oszczędzają 21 dni do tej pory potrzebnych na wydanie niezbędnych dokumentów. - Upraszczają się również formalności, bo to oznacza m.in. brak przyjmowania ludzi ze skierowaniami z urzędów pracy, brak giełd pracy czy niepotrzebnych CV - dodaje Inglot. Po czwarte, pracownik może przekroczyć wskazaną w oświadczeniu liczbę godzin pracy. Pozwala to lepiej wykształtować model stały na wysyłane oświadczenia i nie martwić się, że pracownik wypracuje większą liczbę godzin, niż ta wskazana w oświadczeniu. I na koniec bardzo dobra informacja dla wszystkich zatrudniających cudzoziemców. Zostają oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy na 24 miesiące. - Powyższe zestawienie słabych i mocnych stron pokazuje, że ten projekt ustawy, jak wszystkie ma swoje mankamenty lub momenty, w których mamy do czynienia z zaostrzeniem przepisów. Niemniej jest bardzo potrzebny. Uporządkowanie przepisów, zastosowanie ułatwień zgodnie z oczekiwaniami biznesu to krok w dobrą stronę, zwłaszcza jako podwalina do polityki migracyjnej, której nadal nasz kraj potrzebuje - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU