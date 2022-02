Wyższe chorobowe, zasiłek dla matek. Korzystne dla pracowników zmiany w zasiłkach

Pracownicy skorzystają na zmianach w przyznawaniu zasiłków chorobowych. Chodzi m.in. o prawo do zasiłku chorobowego mimo opóźnień w opłacaniu składek i wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu.

Większe grono kobiet zyskało prawo do zasiłku macierzyńskiego (Fot. Unsplash/krakenimages)

Od ponad miesiąca obowiązują zmiany w zasadach korzystania z zasiłków chorobowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, że mają one na celu uszczelnienie sytemu. Część z nich ogranicza dostęp do tego świadczenia, jednak na liście znalazły się również rozwiązania, na których pracownicy skorzystają. O jakie zmiany chodzi?

Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu

Do tej pory osoby, które trafiły na leczenie do szpitala, pobierały za ten okres zasiłek chorobowy w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Od nowego roku stawka ta poszła w górę. Miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc.

Macierzyński dla większego grona kobiet

Od nowego roku prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskały również kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli przyczyną końca ubezpieczenia będzie śmierć pracodawcy. Dotychczas matki nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku.

Po zmianie, jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Weszła w życie ważna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek.

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tys. takich wniosków.

Jak tłumaczy ZUS, nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia.

- Jeżeli jednak nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia - podkreślają urzędnicy.

