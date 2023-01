Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku. Takie kwoty będziemy płacić ZUS-owi

Nowy rok przyniósł nowe wysokości składki zdrowotnej. Te uzależnione są m.in. od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania, wysokości przeciętnej płacy no i naszego dochodu. Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 roku?

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł. To wzrost o niemal 744,90 zł w porównaniu z 6221,04 zł w 2021 r. W efekcie wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie.

- Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, tj. 1 lutego 2023 r., wyniesie 3 490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wynosi więc 270,90 zł - tłumaczy Piotr Juszczyk.

Jak dodaje, od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie. Dodatkowo dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł.

Wysokość składki zdrowotnej dla spółek komandytowych i nie tylko w 2023 roku

Składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również:

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.)

współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.)

twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.)

podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej - 314,10 zł (minimalne wynagrodzenie x 9 proc.) ;

osoby współpracujące – 470,20 zł (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia x 9 proc.)

Składka zdrowotna do zmiany. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kolejne prace

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku składka zdrowotna będzie naliczana na jeszcze innych zasadach. Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że prace nad zmianą aktualnie obowiązujących przepisów trwają. Ministerstwo chce wprowadzić od 1 stycznia 2024 r. instytucję składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej, wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej. Poinformował też, że trwają konsultacje społeczne ze środowiskiem księgowych w tej sprawie.

Inny pomysł, jaki rozważają resorty zdrowia i finansów, to możliwość wprowadzenia do regulacji składki zdrowotnej rozwiązań zbliżonych do rozliczania straty lub zatorów płatniczych w PIT.

- Jednakże wstępne wyniki już teraz pokazują, że wprowadzenie takich rozwiązań jeszcze bardziej skomplikuje sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także konsultuje kierunki ewentualnych zmian normatywnych ze stroną społeczną - wyjaśnia Michał Dzięgielewski.

