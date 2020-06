Wypowiedzenie na mail, mniejsza płaca minimalna i składki na ubezpieczenia. Tak BCC chce ratować rynek pracy

BCC przygotowało zestaw propozycji zmian przepisów prawa i regulacji, które mają usprawnić funkcjonowanie na rynku pracy.

Podzielili je na trzy obszary. Związane z ubezpieczeniami społecznymi, relacjami na linii pracownik - pracodawca oraz rynkiem pracy.

Chodzi m.in. o zmniejszenie płacy minimalnej proporcjonalnie do spadku PKB, możliwość modyfikacji warunków płacy pracowników bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego.

- Nadzwyczajny czas, w jakim dziś żyjemy, unaocznił niedopasowanie regulacji prawa pracy nie tylko do sytuacji kryzysowych, ale również uwypuklił, co szwankuje na rynku pracy na co dzień - pisze Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

W obszarze rynku pracy BCC przygotowało propozycje pięciu zmian. Chce odejścia od pomysłu wypłacania zasiłków w sytuacji dostępności miejsc pracy w branżach sezonowych i dynamicznie poszukujących pracowników (np. logistyka, budownictwo). Miałby to pomoc w nie dezaktywizowaniu kolejnych grup, które obciążą budżet państwa oraz nie ograniczać podaży pracy.

Płaca minimalna w zawieszeniu

BCC proponuje również odejście od pomysłu wzrostu zasiłków, który będzie zmniejszał chęć aktywnego poszukiwania pracy. W sytuacji, gdy pracodawcy ograniczają zwolnienia, państwo powinno dbać o dostęp do siły roboczej.

Warto zaznaczyć, że posłowie na ostatnim posiedzeniu Sejmu podwyższyli od 1 września zasiłek dla bezrobotnych. Ustawa zakłada podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wyniesie 942,30 zł. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak i bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

BCC postuluje również zmniejszenie płacy minimalnej proporcjonalnie do spadku PKB lub do poziomu z lat ubiegłych, by pracodawcy mogli utrzymywać szeregowych pracowników bez konieczności ich zwalniania. Głosów w temacie płacy minimalnej wybrzmiało już więcej. Konfederacja Lewiatan postuluje utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku na poziomie roku 2020, tj. kwoty 2 600 zł, a zatem także utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto.

Jakiekolwiek cięcia czy wstrzymywania wzrostu płacy minimalnej krytykują z kolei związkowcy ze Związkowej Alternatywy. - W czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. BCC apeluje również o skoordynowanie wytycznych dotyczących bezpiecznego powrotu do pracy, które płyną z różnych instytucji, często pozostając ze sobą w konflikcie. Czytaj więcej: Zamrożenie płacy minimalnej? "Należy powstrzymać się z podnoszeniem kosztów pracy" Organizacja chce też przystosowania Kodeksu pracy do pracy zdalnej, w tym szczególnie realistycznych wytycznych w sprawie BHP, gdzie pracownik pracujący z domu oświadcza, że ma właściwe warunki do pracy, a pracodawca dostarcza sprzęt i oprogramowanie. Ponadto, wnosi też o uelastycznienie przepisów związanych z organizacją pracy ponieważ pomimo tego, że wiele firm powraca do pracy biurowej dzieje się to w trybie rotacyjnym. Pracownik i pracodawca Najwięcej uwag ma BCC do relacji na linii pracodawca-pracownik. Przedsiębiorcy postulują o wprowadzenie zobowiązania pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – bez względu na to, ile dni urlopu zaległego pozostało pracownikowi do wykorzystania. Przytaczają też przepis z Tarczy antykryzysowej, który w okresie pandemii daje im taką możliwość. BCC proponuje też umożliwianie zmiany warunków płacy pracowników bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego oraz bez względu na ochronę ich stosunku pracy u pracodawców dotkniętych poważnym spadkiem przychodów, grążącym utratą płynności finansowej Chcą też uchylenia przepisów zawartych w art. 9 § 2 i 3 Kodeksu pracy, które stanowią, że: „§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych." Czytaj więcej: Praca zdalna po nowemu. Tarcza precyzuje zadania pracownika i pracodawcy - Skoro w świetle powyższych zapisów „postanowienia...nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy..." ­to wszelkie porozumienia stają się jedynie katalogiem pracowniczych pakietów socjalnych. Tymczasem obecnie po stornie pracowników i pracodawców pojawia się potrzeba zawierania nawet mniej korzystnych porozumień, ale takich które pozwalają przetrwać i zachować miejsca pracy - tłumaczą. Kolejna propozycja zmiany dotyczy możliwości doręczenia pracownikowi wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia w formie elektronicznej, za pośrednictwem zwykłego e-maila. Jak tłumaczą, nadal wielu pracowników pracuje zdalnie a nie każdy pracodawca dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. BCC pisze również o dostosowaniu procedury przewidzianej w art. 15g specustawy do specyficznych usług jakimi jest praca tymczasowa, cechująca się trójstronnym stosunkiem prawnym. - Agencja pracy jest wykonawcą postanowień i decyzji leżących w domenie pracodawcy użytkownika, który końcowo również ponosi koszt wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Pracownik tymczasowy podporządkowany jest regulacjom dotyczącym czasu pracy oraz wynagrodzenia, jakie obowiązują u pracodawcy użytkownika, a nie w zatrudniającej go agencji pracy - wyjaśniają w BCC. Czytaj więcej: Tarcza 4.0: Urlopy, odprawy, czas pracy, wynagrodzenia - nowe zasady na czas pandemii Związek chce też zmiany progów spadku obrotów odnośnie pomocy przewidzianej w art. 15g specustawy próg spadku obrotów od którego uzależnione jest otrzymanie dofinansowania jest zbyt wysoki. W ich opinii, próg na poziomie 15 proc. czy 25 proc. spadku powoduje, że zanim przedsiębiorca go osiągnie rozpoczyna redukcję kosztów poprzez zwolnienia pracowników. Tym samym, w ich opinii, przepis nie spełnia prewencyjnej funkcji utrzymania miejsc pracy. Na liście propozycji mających poprawić funkcjonowanie na rynku pracy jest też dostosowania procedury przewidzianej w art. 15g specustawy do zatrudnienia pracowników współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przyspieszenie rozpoznawania wniosków złożonych na podstawie art. 15g specustawy. Wielu przedsiębiorców do dzisiaj nie otrzymało dofinansowania, procedury rozpoznawania tych wniosków są długie, a złożenie wniosku często zbyt trudne dla przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorstw wielobranżowych. Ubezpieczenia społeczne zmniejszyć Natomiast w zakresie ubezpieczeń społecznych BCC proponuje umorzenie zaległości ZUS dla pracodawców w okresie od marca do czerwca 2020 r. w branżach, w których epidemia istotnie ogranicza przychody, aby pracodawcy mogli uniknąć konieczności dokonywania zwolnień. Zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS aż do odwołania stanu epidemii. Jak tłumaczą przedsiębiorcy, aktualne zwolnienia kończą się z początkiem czerwca (składki za maj), a to dopiero początek trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, stąd zwolnienie powinno być wydłużone na dalszy okres. Pomóc w funkcjonowaniu miałoby również czasowe zawieszenie obowiązków związanych z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa), w szczególności w zakresie kosztów składki pokrywanej przez przedsiębiorcę i zwolnienie tym samym środków przedsiębiorców.