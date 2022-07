Wypowiedzenie - kiedy się zaczyna, jak je liczyć, czy może być krótsze?

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy (fot. Green Chameleon/Unsplash)

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy (fot. Green Chameleon/Unsplash)

W świetle obowiązujących przepisów (art. 30 Kodeksu pracy) umowa o pracę może zostać rozwiązana w jeden z czterech następujących sposobów:

- na mocy porozumienia stron;

- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

- z upływem czasu, na który była zawarta.

Czy okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest taki sam? Od czego zależy jego długość? Kiedy zaczyna się jego bieg?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron stosunku pracy umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz nieokreślony.

Jego długość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeśli okres wypowiedzenia dotyczy umowy zawartej na okres próbny, czas wypowiedzenia wynosi:

- 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,

- 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,

- 2 tygodnie w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Co istotne, okres wypowiedzenia nie zaczyna się w dniu, w którym odpowiednie dokumenty zostaną złożone. Okres wypowiedzenia może być liczony w dniach, tygodniach i miesiącach; od tego czynnika zależy, od kiedy liczy się czas wypowiedzenia.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Mogą być brane jednak pod uwagę okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

W tym przypadku za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.

3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia liczonego w tygodniach jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące. Długość miesiąca (30, 31 oraz 28 i 29 dni) nie ma znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Możliwy dłuższy lub krótszy czas wypowiedzenia

Co ważne, okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przez Kodeks pracy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by strony w umowie ustaliły, że będzie on dłuższy niż ten wynikający z ustawy.

Kodeks pracy wskazuje również, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okresy te będą wydłużone. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w kolejnym wariancie 2-3 miesiące.

Pracownik i pracodawca po złożeniu wypowiedzenia mogą ustalić także wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Zgodę na taką sytuację muszą jednak wyrazić obie strony. W innym wypadku będzie obowiązywał termin ustawowy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić również w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy z innych przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy). Wówczas pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.