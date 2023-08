Wypadki podczas zdalnej pracy. W Polsce zmarło już kilkanaście osób

Choć mogłoby się wydawać, że praca zdalna jest bezpieczna, to i tak dochodzi w jej trakcie do śmiertelnych wypadków (fot. Mat Napo/Unsplash)

Choć mogłoby się wydawać, że praca zdalna jest bezpieczna, to i tak dochodzi w jej trakcie do śmiertelnych wypadków (fot. Mat Napo/Unsplash)

Jak zaznaczył, wypadki, do których dochodziło przy wykonywaniu pracy zdalnej, nosiły głównie charakter nagłych przypadków medycznych. Między innymi były to zasłabnięcia czy niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Z danych udostępnionych przez GIP wynika, że doszło także do trzech wypadków, które nie miały takiego charakteru.

Jeden z wypadków zaistniał podczas przygotowywania posiłku i zakończył się poważnym przecięciem palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów, do drugiego doszło podczas korzystania z toalety, gdzie w wyniku upadku pracownika i uderzenia o sanitariat doszło do pęknięcia gałki ocznej, a trzeci zaistniał podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - na drodze publicznej.

Od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej do ustawy Kodeks pracy do PIP zgłoszono jeden wypadek, do którego doszło podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym. Skutkował śmiercią pracownika. Jak przekazał GIP, wypadek ten nie został uznany przez zespół powypadkowy za wypadek przy pracy, ze względu na brak wystąpienia przyczyny zewnętrznej (nagły przypadek medyczny).

Nie każdy wypadek przy pracy zdalnej można uznać za wypadek przy pracy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej, obowiązuje standardowe postępowanie zgodnie z definicją wypadku przy pracy z ustawy o ubezpieczeniu społecznym - musi to być nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które ma związek z wykonywaną pracą.

- Niezwykle istotne będzie ustalenie podczas badania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy zdalnej, czy wszystkie elementy definicji są spełnione. Nagłość zdarzenia rozumie się dosłownie, choć są sytuacje, gdzie czynnik powodujący uraz oddziałuje dłużej, np. wyciek gazu i dopiero po kilku godzinach zmiany dochodzi do utraty przytomności – ważne, żeby uraz pojawił się w trakcie zmiany roboczej. Kolejnym elementem jest sam uraz. Tutaj urazy niebudzące wątpliwości, jak rozcięcia, widoczne złamania czy poparzenia nie nastręczają wątpliwości, jednak w przypadku urazów, których nie można „na pierwszy rzut oka” stwierdzić, niezbędna będzie dokumentacja medyczna określająca takowy – mówi ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting Andrzej Bączkowski.

Wyzwanie interpretacyjne polega na ustaleniu związku z pracą oraz przyczyny zewnętrznej danego zdarzenia.

- Należy pamiętać, że każdy człowiek, w zależności od ogólnego stanu zdrowia, ma indywidualne predyspozycje do zapadania na niektóre choroby, w tym choroby cywilizacyjne. Jeśli pracownik podczas pracy zdalnej cierpiący na zaburzenia diabetologiczne zapomni o posiłku czy lekach i dozna np. ataku cukrzycowego, w trakcie którego straci przytomność, takie zdarzenie nie będzie zdefiniowane jako wypadek przy pracy, ponieważ nie wystąpiła przyczyna zewnętrzna zdarzenia. Podobnym i chyba najczęściej omawianym zdarzeniem jest atak serca lub udar mózgu. W większości przypadków również nie będą one traktowane jako wypadki przy pracy – wskazuje Bączkowski.

W okresie pandemii i po wprowadzeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej jednym z kluczowych elementów, które wymagają dodatkowej uwagi, jest ustalenie związku z pracą. Jak mówi Bączkowski, praca zdalna, szczególnie wykonywana z domu, ma to do siebie, że siedząc przy komputerze się pracuje, a odchodząc od niego - już nie.

- Nie należy się jednak literalnie przywiązywać do takiego uproszczenia. Idąc za wcześniejszym zdaniem, jeśli zdarzenie zaistnieje w trakcie wykonywania zleconej pracy pracownika – pisania maili, pracy z dokumentami czy spotkania online, będzie to ewidentny związek z pracą. Jeśli natomiast zdarzenie będzie miało miejsce podczas oglądania serialu lub przeglądania serwisu społecznościowego (jeśli nie jest to częścią obowiązków pracownika), to związek z pracą nie zachodzi. Tutaj dodatkowo istotnym elementem będzie również określenie, kiedy pracownik realizował przerwę w pracy. Ponadto należy przyjąć, że wszelkie przerwy wynikające z potrzeb fizjologicznych są związane z pracą. Jednak już sprzątanie domu, robienie prania czy przyjmowanie kuriera z prywatną paczką związku z nią nie ma – wyjaśnia Bączkowski.

PIP kontroluje firmy. Efekty? Brak informacji dotyczących zasad BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. inspektorzy PIP rozpoczęli realizację nowego tematu kontrolnego "Przestrzeganie przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej", której celem jest ocena stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących wykonywania pracy w formie zdalnej, wprowadzonych do Kodeksu pracy ww. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

W jego ramach, w okresie od 7 kwietnia do 12 czerwca br., PIP przeprowadziła 62 kontrole (57 planowych i 5 skargowych). Większość ze skontrolowanych podmiotów działała w sektorze prywatnym - 53, a pozostałe w sektorze publicznym - 9.

Z danych statystycznych PIP (według stanu na dzień 12 czerwca 2023 r.) wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło m.in. nieopracowania informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, nieprzekazania przez pracownika oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy oraz braku dokonania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej.

Wśród nieprawidłowości znalazły się także te dotyczące nieprzekazania pracownikowi, z którym uzgodniono wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia albo wydano polecenie pracy zdalnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz nieodebrania oświadczeń pracowników - przed dopuszczeniem do pracy zdalnej - o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bhp oraz zobowiązywania do przestrzegania zawartych w nich zasad.

Jak podaje PAP, Główny Inspektorat Pracy nie zauważył widocznego wzrostu zgłaszanych wypadków przy pracy zdalnej od wejścia nowelizacji wprowadzającej pracę zdalną do kodeksu pracy.

