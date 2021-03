Wypadek przy pracy w domu. Jak zgłosić? Jak udokumentować?

Jest rzecz, która na rynku pracy pomimo wybuchu pandemii COVID-19 jest niezmienna. Nadal brakuje przepisów, które usprawniłyby wyjaśnianie sytuacji, w których pracownik doznał wypadku podczas zdalnej pracy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 30 mar 2021 20:00





Wybuch pandemii spowodował, że wielu pracowników z biur musiało przenieść się do domu (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej.

Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. W trzech przypadkach osoby zmarły.

Komu zgłosić? W jakiej formie? Robić zdjęcia? Szukać świadków? Pytań związanych ze zgłoszeniem wypadku przy pracy z domu nie brakuje. Jest cień nadziei, że niebawem część z nich wyjaśni rząd.

Wybuch pandemii spowodował, że wielu pracowników z biur musiało przenieść się do domu. Praca zdalna - jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego - w IV kwartale 2020 r. była normą dla 1 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) osób, które przyznały, że na co dzień pracują z domu. Ich liczba zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W tej grupie 1038 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Jak w typowym miejscu pracy, także w naszych domach dochodziło do wypadków przy pracy. W tym roku po raz pierwszy zebrała informacje na ten temat Państwowa Inspekcja Pracy. Z ich danych wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 zgłoszono do inspekcji 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Co więcej, aż trzy to wypadki śmiertelne. Dwa zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Trzy wypadki noszą charakter nagłych przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pracowników, a następnie śmierci. Kolejny wypadek związany był z przygotowaniem posiłku (doszło do poważnego przecięcia palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów). Do pozostałych wypadków doszło podczas korzystania z toalety (w wyniku upadku i uderzenia doszło do pęknięcia gałki ocznej) oraz na drodze publicznej podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - informowała PulsHR.pl PIP.

Wypadek przy pracy w domu - zmiana przepisów konieczna

Problem z wyjaśnieniem okoliczności wypadków przy pracy, do których doszło podczas pracy z domu znany jest od lat. Na długo przed wybuchem pandemii o doprecyzowanie istniejących przepisów apelowali eksperci zajmujący się prawem pracy czy BHP. Bezskutecznie. Pandemia uwypukliła brak jasnych rozwiązań i spowodowała, że przedstawiciele rynku pracy coraz głośniej zaczęli domagać się zmiany prawa. Prace nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących zasad home office trwają. Na środę (31 marca) zaplanowano start kolejnej tury rozmów. Odnośnie wypadków przy pracy w najnowszej wersji projektu zmian Kodeksu pracy znalazł się zapis mówiący o tym, że zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznacza wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Jednak na razie nie wiemy, kiedy nowe rozwiązania wejdą w życie i w jakiej dokładnie formie. Jak więc zgłosić wypadek przy pracy, gdy dojdzie do niego podczas pracy z domu? Prawo pracy a wypadek przy pracy - Regulacja prawna wypadków przy pracy zdalnej nie różni się do regulacji wypadków, które miały miejsce na terenie zakładu pracy. Stosujemy do nich zatem zarówno ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak i rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - wyjaśnia Piotr Lewandowski, radca prawny w kancelarii Raczkowski. fot. Shutterstock Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które wywołało uraz lub śmierć, a także nastąpiło w związku z pracą. Ta ostatnia przesłanka - w związku z pracą - jest najbardziej problematyczna do stwierdzenia, kiedy wypadek ma miejsce podczas pracy z domu. Taki najbardziej klarowny przykład wypadku przy pracy, to zdarzenie, kiedy pracownik rozmawiając przez telefon komórkowy w celach służbowych zalewał herbatę, pech chciał, że wrzątek zamiast do kubka, trafił na jego nogi. Inna sytuacja, która uznawana jest za wypadek przy pracy, to gdy podczas spotkania online pracownik będzie podpinał do gniazdka elektrycznego ładowarkę do laptopa i w tym momencie dojdzie do zwarcia i porazi go prąd. - Na tym tle pracownik może mieć problem z wykazaniem, że wypadek miał związek z pracą, a komisja powypadkowa, żeby tę kwestię zweryfikować. Poza tym pracownik musi udowodnić pozostałe elementy składowe wypadku przy pracy tj. nagłość, przyczynę zewnętrzną i szkodę w postaci urazu - wyjaśnia radca pracy w kancelarii Raczkowski. Jak krok po kroku zgłosić wypadek przy pracy zdalnej Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, radca prawny w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy pytany o kolejne kroki, jakie powinien wykonać pracownik, jeśli ulegnie wypadkowi w czasie pracy z domu, w pierwszej kolejności pracownik zdalny musi wiedzieć komu zgłosić wypadek. Bo to nie musi być ta sama osoba, do której zgłosiłby się, gdyby pracował stacjonarnie. Na hali pewnie byłby to przełożony, zdalnie może to być osoba odpowiedzialna za BHP w pracy. Jak zgłosić? Wystarczy wysłać maila? - Mail mnie nie przekonuje. Wypadek to zdarzenie nagłe. Jeśli pracownik jest w stanie, to powinien od razu sięgnąć po telefon i zadzwonić z taką informacją - uważa Marcin Frąckowiak. Jak udokumentować to zdarzenie? Piotr Lewandowski podkreśla, że przepisy nie wprowadzają ograniczeń co do środków dowodowych w odniesieniu do wypadku przy pracy zdalnej. Co do samego zdarzenia takimi środkami dowodowymi mogą być przykładowo: zdjęcia, zeznania domowników, jak i samego pokrzywdzonego pracownika. - Najtrudniejsze podczas pracy zdalnej jest ustalenie okoliczności wypadku przy pracy. Pracownik z reguły pracuje w domu sam albo w otoczeniu domowników. W takich przypadkach głównym dowodem w sprawie będą wyjaśnienia pracownika lub osób, z którymi mieszka - podpowiada Piotr Lewandowski. Jak dodaje, osoby te mogą zniekształcić przebieg wydarzeń lub też pominąć istotne szczegóły, chcąc przekonać zespół wypadkowy, że dane zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy w domu a działania pracodawcy Jakie obowiązki są z kolei po stronie pracodawcy? W warunkach domowych nie ma możliwości, by pracodawca zabezpieczył miejsce wypadku i zapewnił poszkodowanemu pierwszą pomoc. To zostaje po stronie domowników czy pogotowia ratunkowego, jeśli zostanie wezwane na miejsce. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do powołania komisji powypadkowej. - Co do zasady są to dwuosobowe zespoły, w skład których wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Gdy w firmie nie ma pierwszego, to jego miejsce zajmuje pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie obowiązków związanych z BHP. Gdy nie ma drugiego, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne oświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP - wyjaśnia Marcin Frąckowiak. Jak dodaje, to bardzo istotna kwestia, dlatego pracodawca powinien wiedzieć, które osoby tworzą taki zespół. Jeżeli zacznie go budować na szybko, w momencie, kiedy dojdzie do wypadku, to będziemy mieli jeden wielki chaos. - Dlatego rekomenduję pracodawcom, aby wcześniej ustalili, kto będzie wchodził w skład takiego zespołu – dodaje radca prawny z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Zadaniem zespołu powypadkowego jest udanie się do domu pracownika zdalnego i ustalenie przyczyny wypadku. Pierwszą zasadniczą kwestią jest dokonanie oględzin miejsca wypadku i zweryfikowanie wyjaśnień złożonych przez pracownika. Co jeśli pracownik nie wpuści do domu komisji? - Zespół powypadkowy bez takiej zgody nie dokona oględzin miejsca wypadku, czyli domu pracownika, co może uniemożliwić albo znacznie utrudnić sporządzenie protokołu powypadkowego. Ustawodawca nie wprowadził szczegółowych rozwiązań dotyczących tego aspektu – brakuje uregulowań wskazujących w jaki sposób komisja wypadkowa może ingerować w mir domowy pracownika i jego sferę prywatną - przyznaje Piotr Lewandowski. Z kolei Marcin Frąckowiak dodaje, że w takiej sytuacji pracodawcy powinni wiedzieć, jak zareagować. - Jeśli pracodawca nie jest w stanie dokonać miejsca oględzin wypadku, z reguły nie jest też w stanie stwierdzić, co było przyczyną wypadku, a już na pewno nie jest w stanie stwierdzić czy był to wypadek przy pracy. W przypadku odmowy ze strony pracownika wpuszczenia komisji powypadkowej, w protokole powypadkowym, w większości przypadków napisałbym, że nie jest to wypadek przy pracy. W celu uzyskania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, dokument ten wysyłany jest do ZUS, gdzie ustalana jest wiarygodność znajdujących się w nim stwierdzeń. Dla mnie sprawa jest jasna, albo wpuszczam i dokonuję oględzin lub nie wpuszczam, wtedy od razu liczę się z tym, że zespół będzie mógł stwierdzić, iż dane zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy - komentuje Marcin Frąckowiak. Na przygotowanie wspomnianego wcześniej protokołu zespół ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Zapoznaje z nim poszkodowanego, który ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia a następnie doręcza pracodawcy w celu jego zatwierdzenia. Jeśli poszkodowany będzie ubiegał się o któreś ze świadczeń z tytułu wypadku przy pracy (np. zasiłek chorobowy czy jednorazowe odszkodowanie), wówczas protokół trafia do ZUS, który dokonuje jego oceny.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.