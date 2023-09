Wypadek przy pracy na umowie zleceniu. Czy należy się zasiłek chorobowy?

Osoba, która wykonuje pracę na postawie umowy zlecenia, może ulec wypadkowi przy pracy. Czy otrzyma zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy?

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zleceniobiorcy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez płatnika zawiadomienia o wypadku, zleceniodawca ma obowiązek sporządzić kartę wypadku. Dopiero uznanie w karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy i jej prawidłowe wypełnienie dają prawo do zasiłku wypadkowego. Zadaniem zleceniodawcy jest ustalenie okoliczności wypadku i zgłoszenie sprawy do ZUS-u.

W przypadku gdy dane zdarzenie spełnia definicję wypadku przy pracy, osobie zatrudnionej na umowie zlecenia przysługuje ten sam pakiet świadczeń co pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.

Co ważne - jak podkreśla Zielona Linia - wypadek przy pracy zleceniobiorcy, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, traktowany jest tak samo, jak wypadek przy pracy osoby na umowie o pracę.

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również wtedy, jeśli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wypadku przy pracy.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Świadczenia te wypłaca zleceniodawca, pod warunkiem, że jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Gdy nie jest, świadczenia wypłaca ZUS.

Zleceniodawca będzie płatnikiem zasiłków, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego). Jeśli liczba ubezpieczonych jest mniejsza niż 20 – zasiłki wypłaca ZUS.

Kiedy zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy nie przysługuje?

Specjaliści Zielonej Linii podkreślają, że prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego mają wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Oznacza to, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie otrzyma zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeśli zleceniodawca nie odprowadza za niego składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń (np. jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę) lub jest studentem zwolnionym z tego obowiązku.

Ponadto, świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, nawet gdy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego.

Jak wskazują specjaliści Zielonej Linii, zasiłek chorobowy z funduszu wypadkowego nie zostanie również wypłacony, jeżeli ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl