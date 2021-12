Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy - czym się różnią?

Na zwolnieniach lekarskich Polacy spędzili w tym znacznie ponad 200 mln dni. W tym czasie otrzymywali wynagrodzenia. Czym różni się wynagrodzenie chorobowe od zasiłku chorobowego? Jak ustalić ich wysokość, przez jaki okres są wypłacane.







Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku lekarze wystawili 5,2 mln zwolnień, a Polacy spędzili na nich ogółem blisko 62 mln dni, na koniec roku będzie to znacznie ponad 200 mln dni. Co z wynagrodzeniem na czas choroby?

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek za czas niezdolności do pracy przysługuje osobom opłacającym składki zdrowotne. Warunkiem wypłaty L4 jest wysyłka elektronicznego zwolnienia e-ZLA przez lekarza do ZUS-u. Następnie ZUS udostępnia zwolnienie w formie elektronicznej pracodawcy na jego konto.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym (albo za pierwsze 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Za ten okres wynagrodzenie wypłaca pracodawca.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego ma tylko pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jaka jest jego wysokość? Wysokość pensji jest ustalana w zależności od tego, czym spowodowana jest niezdolność do wykonywania obowiązków.

80 proc. wynagrodzenia otrzymamy w przypadku:

- choroby,

- odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

100 proc. w przypadku:

- choroby w trakcie ciąży,

- wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

- poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów (tu przysługuje również 100% podstawy zasiłku jeśli pracownik przebywał w szpitalu w tym okresie).

Okres 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeżeli wystąpiły między nimi przerwy.

Ważna kwestia. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres, który określa zwolnienie lekarskie, czyli z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi od 34. dnia (lub od 15. dni osobom powyżej 50. roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim. Świadczenia takie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasadniczo wysokość zasiłku chorobowego jest uzależniona od dochodów uzyskanych przez ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W jakim wymiarze?

70 proc. z tytułu

- pobytu w szpitalu

80 proc. z tytułu

z powodu choroby

100 proc. z tytułu:

- choroby w czasie ciąży,

- wypadku w pracy

- choroby zawodowej,

- poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów (tu przysługuje również 100% podstawy zasiłku jeśli pracownik przebywał w szpitalu w tym okresie)

Okres wyczekiwania

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania. W przypadku pracownika okres ten to 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:

- absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- pracownikom, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- pracownikom, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

- posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy - jak długo

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres:

182 dni (270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą ub przypada w trakcie ciąży).