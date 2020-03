Wynagrodzenia w czasie zawieszenia zajęć. Oto na co mogą liczyć nauczyciele

Ogół przyczyn uniemożliwiających świadczenie pracy dzieli się na te dotyczące pracownika i te dotyczące pracodawcy - czytamy w opinii prawnej cytowanej przez ZNP.

Przyczyny dotyczące pracodawcy mogą być od niego zależne lub niezależne.

Mogą je stanowić zarówno zachowania samego pracodawcy, jak też podmiotów trzecich (również innych pracowników), siły wyższej (klęska żywiołowa) lub przypadku.

Do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte - nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Nie wiadomo też, czy sytuacja nie ulegnie przedłużeniu do Świąt Wielkanocnych.

- Planujemy rozpoczęcie od przyszłego tygodnia systematycznej zdalnej nauki w szkołach - poinformował we wtorek (17 marca) minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zapowiedział wydanie rozporządzenia w tej sprawie.

Nauczyciele są wciąż w gotowości do pracy. Ale mają też w związku z tym szereg wątpliwości związanych z wysokością przysługującego im wynagrodzenia.

Jak przypomina ZNP, pojęcie przestoju ma umocowanie w art. 81 Kodeksu pracy.

O przestoju mówimy, gdy pracownik jest gotów do wykonywania pracy, a doznaje przeszkód leżących po stronie pracodawcy (sam fakt gotowości do pracy powoduje, że powinien otrzymać świadczenie pieniężne, a wyjątek stanowić może przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi).

- Taka interpretacja pojęcia „przestój” na tle art. 81 KP sprzyja pełniejszej ochronie prawa pracownika do wynagrodzenia, uwypuklając przy tym ryzyko pracodawcy związane z prowadzeniem zakładu pracy. Jednocześnie zapobiega sytuacjom, w którym brak woli pracodawcy do zatrudniania pracownika, przydzielania mu zadań bądź dopuszczenia do pracy będący jedyną przeszkodą w wykonywaniu pracy sprawi, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przestoju, tylko dlatego że pracodawca mógł z łatwością tych przeszkód uniknąć - czytamy nas stronie ZNP.

