Wyjaśnienia nic nie dały. Prawie 16 tys. zł kary za zgubienie świadectwa pracy

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na firmę Esselmann Technika Pojazdowa blisko 16 tys. kary. Powodem było naruszenie ochrony danych osobowych. Pracodawca zgubił świadectwo pracy pracownika. UODO nałożył na Esselmann Technika Pojazdowa karę w wysokości prawie 16 tys. zł (15 994 złotych). (Fot. Shutterstock)

UODO o możliwości złamania przepisów o ochronie danych osobowych przez Esselmann Technika Pojazdowa został powiadomiony przez komendanta Powiatowego Policji.

Urząd wezwał spółkę jako administratora danych do złożenia wyjaśnień w sprawie.

Firma tłumaczyła, że nie zgłosiła naruszenia do UODO, ponieważ w jej opinii nie wiązało się ono z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. Innego zdania było UODO, który nałożył na nią karę.

Jak podaje UODO, spółka wyjaśniała, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które polegało na utracie z winy pracodawcy świadectwa pracy jednego z pracowników. Jednocześnie poinformowała, że nie zgłosiła naruszenia do UODO, ponieważ w jej opinii nie wiązało się ono z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. Co więcej, po zawiadomieniu pracownika o utracie jego świadectwa pracy on sam nie zgłaszał z tego tytułu roszczeń wobec spółki.

Ważne informacje w świadectwie pracy

Jednak zdaniem UODO uznanie przez spółkę, że incydent nie stanowił naruszenia ochrony danych osobowych, nie miało podstaw faktycznych ani prawnych.

- Informacje uwzględnione w treści świadectwa pracy stanowią dane osobowe. Oprócz podstawowych danych, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania czy data urodzenia, w treści świadectwa pracy podaje się informacje szczególnie istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. W szczególności za takie dane należy uznać informacje o trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a także o ewentualnym zajęciu egzekucyjnym wynagrodzenia. Takie dane mogą w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniać informacje o życiu osobistym tej osoby, o jej problemach natury prawnej oraz statusie majątkowym (np. informacja o zajęciu wynagrodzenia z tytułu postępowania egzekucyjnego) itd. - tłumaczy UODO.

Czytaj więcej: Dane wrażliwe nauczycieli ujawnione? RPO pisze do prezesa UODO

Urząd przypomina też, że zawsze wtedy, kiedy istnieje ryzyko nieuprawnionego wykorzystania danych, firmy powinny działać i zgłosić to naruszenie. Nie jest przy tym istotne, czy osoba nieuprawniona faktycznie zapoznała się z danymi osobowymi osoby, której dane znajdują się na zagubionym świadectwie pracy. Istotny jest fakt, że wystąpiło ryzyko takiego zdarzenia, co oznacza że osoba nieuprawniona miała możliwość zapoznania się z tymi danymi. - Z uwagi na zakres danych znajdujących się na zagubionym dokumencie, w opinii UODO, wystąpiło ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotu danych. W konsekwencji spółka jako administrator danych powinna dokonać zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego, czego nie uczyniła, nie spełniając tym samym obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - podsumowuje UODO. Świadoma decyzja W ocenie urzędu spółka podjęła świadomą decyzję, by nie zawiadamiać o naruszeniu organu nadzorczego, pomimo kierowanych do niej pism wskazujących na możliwość zaistnienia w tej sprawie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dotyczyło zdarzenie. Oznacza to, że spółka nie zrealizowała obowiązku zawiadomienia UODO o zaistniałym naruszeniu. Co więcej, zgubiony dokument nie został do dnia wydania decyzji odnaleziony. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, UODO nałożył na Esselmann Technika Pojazdowa karę w wysokości prawie 16 tys. zł (15 994 złotych). UODO przypomina, że każdy administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych – ma obowiązek zgłosić takie naruszenie.

