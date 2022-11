Wygaśnięcie umowy o pracę. Sprawdź, kiedy przysługuje odszkodowanie, a kiedy odprawa

Wygaśnięcie umowy o pracę to szczególna forma zakończenia współpracy. Przepisy przewidują konkretne okoliczności, kiedy może do tego dojść.

Według przepisów Kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa z dniem śmierci. Rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna.

Śmierć pracodawcy również powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Ostatnim zdarzeniem opisanym w Kodeksie pracy, po którym następuje wygaśnięcie umowy o pracę jest upłynięcie 3. miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Wygaśnięcie umowy o pracę polega przede wszystkim na tym, że stosunek pracy ustaje, czyli umowa o pracę przestaje obowiązywać strony, które ją podpisały.

Czytaj też: Przyszłość mamy już dziś. Ten robot zastąpi człowieka w pracy

Jak podaje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, oznacza to, że w pewnych sytuacjach, na skutek określonego zdarzenia, następuje ustanie stosunku pracy. Co ważne, dochodzi do tego z mocy prawa, a więc ani pracodawca, ani pracownik nie muszą dokonywać jakichkolwiek czynności.

Kiedy umowa o pracę wygasa?

Przypadki, w których następuje wygaśnięcie umowy o pracę, opisuje zarówno Kodeks pracy, jak i przepisy szczególne.

Przypadki opisane w Kodeksie pracy to:

śmierć pracownika,

śmierć pracodawcy,

upłynięcie 3. miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi także wtedy, gdy pracownik, który zakończył stosunek pracy z wyboru, nie zgłosi w stosownym terminie, że wraca do poprzedniej pracy. Może to dotyczyć pracowników samorządowych, np. burmistrza.

Innym przykład przepisu szczególnego regulującego przypadek wygaśnięcia stosunku pracy, które przytacza Zielona Linia, dotyczy powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Według niego niezachowanie 30-dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy, liczonego od dnia zwolnienia ze służby wojskowej, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy - chyba, że nastąpiło ono z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Śmierć pracownika